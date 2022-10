“Tomo” คว้าตำแหน่ง Miss International Queen Japan 2023 เตรียมชิงมงใหญ่ที่ไทย มิ.ย.65

เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 28 ต.ค. 2565 ที่ YAMANO HALL, TOKYO JAPAN ได้มีการจัดประกวด Miss International Queen Japan 2023 รอบตัดสิน โดยได้รับเกียรติจาก ‘จ๋า-อลิสา พันธุศักดิ์’ หรือ ‘จ๋า ทิฟฟานี่’ เซเลบริตี้-CEO Miss International Queen Tiffany’s Show และ ‘ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์’ Miss International Queen 2004 มาร่วมเป็นกรรมการในการประกวด

ทั้งนี้มีสาวงามเข้ารอบทั้งหมด 11 คน ได้แก่

Entry No.1 Narisa จาก Okinawa

Entry No.2 Honoka Matsumoto จาก Tochigi

Entry No.3 Ma-ko Asada จาก Kanagawa

Entry No.4 Bianca Sumi จาก Osaka

Entry No.5 Yuna จาก Kyoto

Entry No.6 Emi Kiyonaka จาก Aichi

Entry No.7 Tomo จาก Osaka

Entry No.8 Ryo Mizuno จาก Miyagi

Entry No.9 Rika Shiina จาก Tokyo

Entry No.10 Miyu Nijiiro จาก Osaka

Entry No.11 Yukimi จาก 0kinawa

ผู้เข้าประกวด Miss International Queen Japan ทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามหมวดต่างๆ ทั้งการแสดง การเดินแบบโชว์ชุดว่ายน้ำ เดินแบบโชว์ชุดราตรี และการตอบคำถาม

สำหรับการแสดงจะเป็นแบบฟรีสไตล์ เพื่อแสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละคน รวมถึงสร้างความบันเทิงให้กับคณะกรรมการ สำหรับหมวดตอบคำถามที่เผยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตและเป้าหมายหลังจากได้รับตำแหน่ง

ต่อมาเวลา 19.30 น. เข้าสู่ช่วงประกาศผลตัดสิน เริ่มต้นด้วยการประกาศรางวัลต่างๆ ดังนี้

best evening gown ได้แก่ Emi Kiyonaka

Miss Popular Vote ได้แก่ Bianca Sumi

Best Swim-suit ได้แก่ Yukimi

Best Congeniality ได้แก่ Miyu Nijiiro

Best Performance ได้แก่ Rika Shiina

รองอันดับ 2 Second Runner-up (3) ได้แก่ Yukimi จาก 0kinawa รองอันดับ 1 First Runner-up (2) ได้แก่ Honoka Matsumoto จาก Tochigi

จากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่ง Miss International Queen Japan 2023 ได้แก่ Tomo จาก Osaka

สำหรับ “Tomo” ผู้เข้าประกวดที่คว้ามงกุฎ กับตำแหน่ง Miss International Queen Japan 2023 จะได้ไปร่วมประกวด Miss International Queen ที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายน ปี 2566 ในลำดับต่อไป