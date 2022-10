“มาริโอ้” รับตกใจ หลังรู้ข่าว “จันจิ” ถูกคุกคามนำรูปไปช่วยตัวเอง–เปิดใจคว้ารางวัล Face of Asia ที่ปูซาน

อีกหนึ่งความภูมิใจของ นักแสดงหนุ่ม “มาริโอ้ เมาเร่อ” ที่คว้ารางวัล Face of Asia จากงาน BIFF With Marie Claire Asia Star Awards 2022 ที่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ หลังเป็น 1ในตัวแทนนักแสดงเรื่อง Six Characters มายาพิศวง ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ หม่อมน้อย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

ล่าสุด เจ้าตัวได้มาร่วมงาน “สหมงคลฟิล์ม” เปิดตัวครั้งแรกของภาพยนตร์แอ๊กชั่นฮีโร่ไทย “ขุนพันธ์ 3” ในงาน“Thailand Comic Con 2022” ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งพูดถึงเรื่องที่หวานใจนักร้องสาว “จันจิ จันจิรา” ถูกคุกคามนำรูปภาพเซ็กซี่ไปช่วยตัวเอง

ถามถึงความรู้สึกหลังจากได้รางวัล Face of Asia ที่ปูซาน?

“ก็รู้สึกดีใจมากๆ เพราะว่าเราก็ไปในฐานะนักแสดงหนังของอาจารย์ ของหม่อมน้อย เรื่อง Six Characters มายาพิศวง ด้วย แล้วมันก็มีงานของ Marie Claire ด้วย คือบนเวทีก็มีการกล่าวถึงหม่อมน้อย ซึ่งงานเนี่ยเขาก็ชวนเราไปเพราะเราเป็นตัวแทนของนักแสดงเรื่อง Six Characters ครับ“

เราก็ประสบความสำเร็จได้รางวัล ตอนรับรางวัลคิดถึงหม่อมน้อย?

“คือมากๆ เลยครับ จริงๆ เราไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ปูซาน อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิล์ม เฟสติวัล ไปในฐานะภาพยนตร์ Six Characters ทีมงานที่นั่นเขาก็รู้จักหม่อมน้อย รู้จักกับพี่อนันดาอยู่แล้ว ก็มีโอกาสไป เรื่องได้รางวัลFace of Asia ก็เพิ่มขึ้นมา ก็ดีใจครับ แล้วก็คิดถึงหม่อมด้วยเพราะท่านก็เพิ่งจากไปไม่นาน“

ได้เจอกับนางเอกดาวรุ่ง คิมยูจอง รับรางวัลด้วยกันด้วย?

“ครับก็รู้สึกดีใจที่เขาต้อนรับเราดี แล้วก็ชื่นชมภาพยนตร์ของหม่อมด้วยครับ“

ได้ Q&A กับผู้ชมด้วย?

“ใช่ครับคือที่เกาหลีเขาก็น่ารักมาก เขาดูภาพยนตร์แล้วเขาชื่นชม เขาชอบเรื่อง Six Characters มากๆ บอกว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้ง แล้วเขาก็จะถามคำถามที่ลึกมากๆ ซึ่งแปลกมากๆ เพราะว่าไม่ค่อยเจอคนดูที่ถามลึกขนาดนี้“

ลุกส์ไปเดินพรมแดงก็หล่อ ได้รับกระแสชื่นชม?

“ขอบคุณมากครับ ก็พยายาม แล้วก็มีพี่ๆ ดูแลให้ดีด้วยครับ (ถูกชมเป็นโอปป้าเกาหลีเลย หล่อมาก?) เหรอครับ โอเคครับ ซารางเฮโย“

ล่าสุดจันจิให้สัมภาษณ์ว่าเห็นด้วยตา โดนผู้ชายเอารูปไปคุกคาม ช่วยตัวเอง?

“ตรงนี้โอ้ว่ามันก็แล้วแต่คนบางคนทำแบบนี้ โอ้ว่ามันไม่น่ารักหรอกครับ“

เราได้พูดคุย ให้กำลังใจ จันจิถึงเรื่องนี้ไหม?

“เรื่องนี้โอ้ยังไม่รู้ แล้วก็ยังไม่ทราบเลยครับ“

รู้สึกเป็นห่วงไหม?

“ก็เป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวผมก็คงจะไปคุยกับเขา เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับ เพราะว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ควรเอาไปทำ“

การที่จันจิเซ็กซี่แล้วโดนคุกคามแบบนี้ เราจะมีการห้ามหรือเตือนให้เซ็กซี่น้อยลงไหม?

“คือผมว่าเดี๋ยวนี้มันแล้วแต่คนนะครับ เพราะว่าคนน่ะถ้ามันคิดไม่ดียังไงมันก็ไม่ดี เพราะว่าถ้าคิดดียังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากกว่า เป็นพลังบวกอยู่แล้ว“

ถ้าได้คุยกันมันจะมีถึงขั้นดำเนินคดีไหม?

“ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ แต่ถ้าทำแบบนี้ก็อยากบอกว่ามันไม่เหมาะไม่ควร“

คล้ายๆ ว่าตัวจันจิเอง ก็รู้สึกเกรงใจไม่กล้าจะบอกโอ้?

“อ๋อ เดี๋ยวคงคุยกันครับ“

มันเกิดเรื่องแบบนี้เรารู้สึกตกใจไหม?

“ก็ตกใจนะครับ ของพวกนี้อ่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่ควรจะไปคุกคามเขา“

ล่าสุดได้มีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว เป็นยังไงบ้าง?

“จริงๆ ก็คือไปทำงานครับ แต่ว่ามีวันว่าง ก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวด้วย มีผู้จัดการ แม่แล้วก็พี่ชาย“

เหมือนช่วงนี้ก็ทำงานหลายประเทศเหมือนกันใช่ไหม?

“ใช่ครับ เดือนนี้ก็คือไม่ได้หยุดบินเลยครับ ชีวิตจะอยู่บนเครื่องอย่างเดียวเลยครับ (หลังจากนี้ไปประเทศไหนต่อ?) พอก่อนนะครับ ขออยู่เมืองไทยก่อนนะ”