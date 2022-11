มาย-อาโป เล่าประสบการณ์ออนทัวร์ ดีคุ้มค่า คาดมีเฟด 2 เผย แฟนคลับไม่เคยถูกหลอก หลังต้นสังกัด “คินน์พอร์ช” ร่อนจดหมายเตือน มีคนแอบอ้างหลอกเอาเงินจากแฟนคลับ

จากกระแสเวิลด์ทัวร์ KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR ประสบความสำเร็จตามที่คาดหมาย แฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง 5 เมือง ได้ร่วมใช้เวลาซัพพอร์ตกันอย่างมีความสุข

ล่าสุด “มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” และ “อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์” คู่จิ้นสุดฮอตจาก KINNPORSCHE THE SERIES ที่มาร่วมงาน แคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Embracing Happiness 2023’ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การเวิลด์ทัวร์ใน South East Asia พร้อมแจงแฟนคลับยังไม่เคยถูกหลอก หลังต้นสังกัด “คินน์พอร์ช” ร่อนจดหมายเตือน มีคนแอบอ้างหลอกเอาเงินจากแฟนคลับ

ไปเจอแฟนๆ ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง? มาย : “น่ารักทุกเมืองเลย แฟนๆ ชาวไทยก็แอบบินตามไป ผมเห็นคนแถวๆ นี้ก็บินตามไปหลายประเทศเลย ทุกที่มีความน่ารักเหมือนกัน แต่อาจจะมีคาแร็กเตอร์บางอย่างที่ต่างกัน เช่นบางที่เขาอาจจะกรี๊ดเรา บางที่เขาอาจจะเรียบร้อยกว่า แต่ทุกคนมีความสุขหมด น้องๆ ทั้ง 16 คน รวมถึงทีมงาน มีความสุขมากๆ จริงๆ และดีใจที่ได้เป็นความสุขซึ่งกันและกัน”

อาโป : “เวลาเราไปในที่ต่างๆ เราไม่ได้แค่เล่นให้แค่คนในชาติเราดู ในฐานะคนไทย เราได้เล่นให้คนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมแล้วเขาเข้าใจและเอ็นจอยไปพร้อมกับพวกเรา เขาเตรียมความพร้อม แต่งคอสตูมมา เขารู้ว่าเราชอบอะไร เราจะทำอะไร ที่ประทับใจคือโปร้องเพลง Fly Me to the Moon ทุกคนร้องตามหมด คือวัฒนธรรมอาจจะต่างกันนะ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความรักที่ทุกคนมีให้พวกเรา ภูมิใจที่เป็นคนไทยแล้วพากลุ่มคนไทยที่มากกว่า 50 กว่าคน นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เกิดขึ้น”

ไปมากี่ประเทศแล้ว? มาย : “ถ้ารวมกรุงเทพฯ ก็ไปประมาณ 5 เมือง”

จะมีทัวร์รอบ 2? อาโป : “ต้องบอกว่ามีเร็วๆ นี้แน่นอน อย่างเมืองไทเปที่เราไป เขาน่ารักมาก คือเหมือนเขาเป็นเมืองแรกที่เราเปิดขายบัตร แล้วเขาซื้อ sold out ไวมาก ก็เลยเปิดรอบ 2 ให้กับเขา รู้สึกว่าแฟนๆ ทรงพลัง การที่มีเฟส 2 ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน งานที่เราจะไปคือแสง สี เสียง จัดเต็ม แล้วที่ดีใจไปกว่านั้นคือนักแสดง 16 คน ได้ไปครบหมดเลย South East Asia แล้ว ก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นๆ จะไปไหนบ้าง เพราะทางเราก็มีกิจกรรมเยอะมาก แล้วแต่ว่า Be On Cloud จะทำเซอร์ไพรส์อะไร”

เคานต์ดาวน์นี้จะมีโปรเจ็กต์อะไรกัน? อาโป : “พวกผมดูน่าสงสัยขนาดนั้นเลยเหรอครับ”

มาย : “ไม่ได้มีพิรุธขนาดนั้นจริงๆ (ยิ้ม) คือจริงๆ รายละเอียดก็กำลังคุยกันอยู่ว่ายังไง คือถ้าพูดไปชอบว่าผมสปอยล์ พอถึงเวลาจริงมันไม่เป็นตามที่ผมบอก คือจุดประสงค์ที่เราคุยกันคืออยากให้มันเป็นปี 2565 ที่ทุกคนได้เอ็นจอยร่วมกันทั้งทีมงาน 16 คน เบื้องหลังทุกคน เลยอยากทำอะไรให้มันพิเศษ และสร้างความสุขในคืนเคานต์ดาวน์มากที่สุด ส่วนรายละเอียดต้องรอติดตาม”

เริ่มซ้อมอะไรกันแล้วหรือยัง? อาโป : “เคลียร์คิวรอได้เลย แต่ไม่ขอบอกว่าคืออะไร จะใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับการเตรียมงานและการตอบรับของแฟนๆ ด้วย”

ที่ราชมังคลากีฬาสถานหรือเปล่า? อาโป : “ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะเห็นทางทีมคุยกันว่ามันร้อนเลยขอจัดในฮอลล์ดีกว่า เชื่อว่าคุ้นเคยสำหรับแฟนๆ หลายๆ คน”

มาย : “อาจจะเป็นที่ที่รู้สึกว่ามันเดินทางง่ายด้วยแหละ”

อาโป : “ถ้าถามถึงเรื่องซ้อมคือซ้อมเรื่องการถ่ายหนัง เหมือนได้ยินว่าชื่อเรื่องจะออกแล้ว คือการเตรียมงานอยู่ข้างหลังทุกๆ คนเขาร่วมงานระดับโลกกันหมด ซึ่งทางทีมก็ดีใจมากๆ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา เต็มที่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทใดใดก็ตาม เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกความภูมิใจหนึ่งของพวกเราและทีมงานในไทยอีกชิ้นหนึ่งครับ”

มาย : “เขาให้เกียรติเรา เราก็เต็มที่ครับ”

ก่อนหน้านี้แฟนคลับแอบอ้างว่าสนิทกับศิลปิน เพื่อเรียกเงินซื้อของ ทางเราเคยเจอเหตุการณ์นี้บ้างไหม? มาย : “ตามตรงเลย รายละเอียดผมอาจจะไม่รู้ลึกมาก เพราะอยู่ในช่วงทัวร์อยู่ โฟกัสหน้างานไป แต่ก็ได้ยินมาแว้บๆ ว่าตัวเองโดนมั้ย ซึ่งส่วนตัวเราไม่ได้โดน พอผมได้ยินก็คิดว่าคนเป็นห่วงมากกว่า จริงๆ แล้วน้องๆ พี่ๆ หรือใครก็ตาม เงินมากน้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่นี่โดนหลอกอ่ะ คงไม่ดีสักเท่าไหร่ อีกอย่างคือเราไม่อยากให้เขาโดนหลอก มันเสียใจ”

มันกระทบความรู้สึกเราไหม? อาโป : “โปว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะ มีคนรักมันก็มีคนที่ไม่ได้รัก ก็เป็นห่วงอย่างที่พี่มายบอก อย่างถ้ามีอีเวนต์ก็อยากให้ตามตามทาง Be On Cloud หรือทางออฟฟิเชียล ของนักแสดงทั้ง 16 คน จะได้เซฟ อย่างที่พี่มายบอกพอเขาโดน เขาอาจจะเสียความรู้สึก คืออยากให้เขาได้เจอสิ่งดีๆ ที่พวกเราเต็มที่ และมอบให้เหมือนกัน”

หลังจากที่ทางค่ายออกหนังสือมา เรื่องนี้เงียบหายไปเลย? มาย : “จริงๆ แล้วต้องถามทีมงานข้างหลังครับ แต่ทางทีมทางค่ายก็พยายามไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้น เพราะว่าสงสารพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ครับ ถ้าเขาโดนหลอก เพราะมันไม่ดี คือเขาออกมาตรฐานเพื่อฟอลโลว์อัพ ไม่ได้ออกเพื่อดำเนินการจริงๆ มันก็อยู่ในช่วงที่หาคนที่ยังทำเรื่องแบบนี้อยู่”

อาโป : “คือฝ่ายกฎหมายทางบริษัทเขาก็จัดการเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เขาไม่ได้ปล่อยให้เรื่องมันเงียบหายไป เพราะมันเกิดขึ้นได้กับทุกที่ กับทุกคน”

บ้านเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้? อาโป : “อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะว่าทางทีมดูแลเราดีมาก เขาจะให้เราตั้งใจทำงานไป เขาก็จะจัดการเบื้องหลังให้”

หนังจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่? มาย : “ต้นปีหน้าหลังจากเคานต์ดาวน์ เราก็เตรียมทำหนัง และฟอลโลว์อัพร่างกายให้ตรงกับคาแร็กเตอร์”

อาโป : “ได้ดูปีหน้าแน่นอนครับ ชื่อเรื่องยังไม่แน่ใจ”

มาย : “ทางค่ายกำลังอยู่ในช่วงจัดสรรให้มันคมที่สุด เผื่อบอกผิดไปโดนบ่น (ยิ้ม) แล้วแฟนๆ ผิดหวัง แต่ว่าปีหน้าแน่นอน ไตรมาส 1 ถ่าย”

อาโป : “พลังเหลือเยอะมาก”