‘ณิชา’ ดีใจ ‘โตโน่’ ทำภารกิจว่ายข้ามโขงสำเร็จ ปล่อยผ่านดราม่า-โฟกัสเป้าหมาย เผยบวชตอบแทนน้ำใจคนร่วมบริจาค ฤกษ์ ม.ค.ปีหน้า

วันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน นางเอกชื่อดัง ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ให้สัมภาษณ์ในงานนิทรรศการ “OMEGA Her Time” หลัง โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องหนุ่มคนรู้ใจ ทำภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ “ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่ายหลายคนให้” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเปิดใจถึงกระแสดราม่าต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา ก่อนเผยฤกษ์บวชที่ฝ่ายชายตั้งใจทำเพื่อตอบแทนน้ำใจทุกคนที่ร่วมบริจาคจนได้ยอดเกินเป้า

ช่วงที่ผ่านมาพี่โตโน่เจอดราม่าเยอะเลย ให้กำลังใจยังไงบ้าง?

“จริงๆ ก็ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรนะคะ แต่มีอะไรก็ซัพพอร์ตเท่าที่ทำได้ค่ะ ดราม่าที่เกิดขึ้นก็ไม่ยังไงเลยค่ะ อย่างที่เคยบอกไปว่าเราก็โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังทำและกำลังช่วยมากกว่า เราไม่ได้วอกแวกอะไรมาก ถามว่าพี่โตโน่มีรู้สึกอะไรบ้างไหม ก็มีรู้สึกบ้าง แต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนทั้งทีมก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะช่วย”

วันที่ว่ายน้ำพี่โตโน่กดดันไหม?

“อันนี้ไม่ได้ถามเขาเหมือนกัน แต่ที่ดูก็โอเคนะคะ ทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะช่วย เราก็เลยพร้อมที่จะทำกันเต็มที่ หลังจากที่ว่ายเสร็จในวันนั้นเขาก็มีอาการเมื่อยล้าและกล้ามเนื้อที่ตึงมากๆ เท่าที่เรารู้ก็คือต้องให้นักกายภาพบำบัดมาช่วยคลายเส้นให้”

อย่างที่มีภาพออกมาว่าขยับไม่ได้ถึงขั้นต้องให้คุณแม่ช่วยป้อนข้าวให้?

“คือไม่ได้ขนาดว่าขยับไม่ได้หรอกค่ะ แต่แค่อาจจะล้ามากกว่า เพราะว่าวันนั้นพอเสร็จปุ๊บเขาหิวมากอยากกินข้าว แต่รู้สึกเหนื่อยอะไรแบบนี้(หัวเราะ)”

จังหวะที่พี่โตโน่ว่ายน้ำได้สำเร็จ ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไร?

“ถ้าความรู้สึกของเราคือเราดีใจมาก พอเรารู้ว่าทุกคนที่มีน้ำใจบริจาคมาให้อ่ะ เรารู้อยู่แล้วว่าเงินตรงนั้นจะช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนมากๆ แล้วก็ได้ช่วยโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งด้วย เลยรู้สึกขอบคุณทุกคนมากกว่าที่มีน้ำใจขนาดนี้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ยอดบริจาคที่ได้มาก็เกินเป้ามากๆ เท่าที่ณิชารู้ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่กำลังดูอยู่ว่าแต่ละโรงพยาบาลต้องการอะไรแบบจริงๆ บ้าง แล้วถึงจะมาลิสต์กันว่าเครื่องมืออันไหนที่เราจะจัดหาให้เขาได้”

พี่โตโน่ก็ขอบคุณณิชามากเลย?

“จริงๆ เขาก็ขอบคุณทุกคนในทีมที่เต็มที่กับการช่วยเหลือครั้งนี้ ส่วนณิชาเองจริงๆ เป็นห่วงทั้งทีมตอนที่ว่ายกัน โอเคว่าเรื่องของกระแสน้ำเราค่อนข้างรู้แล้วว่าจะไปในทิศทางไหน แต่เราก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าแต่ละช่วงขณะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

แล้วพอจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงานบวชของพี่โตโน่บ้างไหม?

“ทราบว่าจะบวชวันที่ 9 มกราคม ปีหน้าค่ะ ที่วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะบนหรือเปล่าพี่โตโน่ถึงได้บวช ไม่มีการบนอะไรทั้งนั้น จริงๆ ไม่ได้มีแพลนนี้เลย แต่อยู่ดีๆ วันนึงพี่โตโน่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจของทุกคนที่ร่วมกันบริจาคยังไง เพราะว่ามันเกินเป้าไปมาก แล้วเราก็รู้ว่าเราจะได้ช่วยคนเยอะ เขาไม่รู้จะทำยังไง เขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากบวช เราก็เลยบอกว่าบวชสิดี ส่วนตัวก็เคลียร์คิวไปร่วมงานไว้เรียบร้อยแล้ว”

อยากบอกอะไรกับทุกคน?

“อย่างที่เคยบอกไปว่าขอบคุณทุกคนมากๆ ทุกแรงใจทุกเงินบริจาคที่ทุกคนร่วมบริจาคกันมา ขอบคุณแทนคุณหมอคุณพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาล แล้วก็ขอบคุณแทนคนหลายๆ คนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเครื่องมือที่เราจะบริจาคให้โรงพยาบาล ต้องขอบคุณสำหรับน้ำใจของทุกคนมากๆ เลยค่ะ”