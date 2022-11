คิมเซจอง จัดเต็มแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย อัดแน่นเซอร์ไพรส์สุดประทับใจ “เซซังไทย” อวยยศเจอแล้วรักมากกว่าเดิม

สนุกสุดฟินตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม กับงาน “2022 SEJEONG’S SESANG DIARY in BANGKOK” แฟนมีตติ้งครั้งแรกของนักร้อง-นักแสดงสาว คิมเซจอง (KIM SEJEONG) ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยผู้จัด โคโค คอนเนคชั่น (KOKO CONNECTION) ผู้ที่สร้างสรรค์งานดีๆ ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดมาโดยตลอด

งานนี้ คิมเซจอง เปิดตัวขึ้นด้วยโชว์เพลง FLOWER WAY ปลดล็อกสกิลหูทองคำสมความเป็นสายโวคอล จากนั้นได้ทักทายเซซังไทยในฮอลล์ ด้วยรอยยิ้มแสนสดใส พร้อมบอกว่าตอนที่ขึ้นเวทีมาแล้วเห็นทุกคนก็ทำเอาน้ำตาแทบไหล เพราะความคิดและความรักของทุกคนเลยทำให้ตัวเองได้มาเจอเซซังไทยในวันนี้

เมื่อได้มาเจอกัน สาวเซจอง ก็เตรียมเพลงและโชว์มาสร้างความประทับใจให้แฟนๆ แบบอัดแน่น หลังจากทักทายกันให้หายคิดถึงแล้ว ก็ไปต่อกันที่เพลง PLANT และ TEDDY BEAR เพลงที่มีความทรงจำวัยเด็กกับตุ๊กตาหมีที่เป็นสมบัติเบอร์หนึ่งของเธอ เหมือนกับในตอนนี้ที่เซซังเปรียบเสมือนโลก และมีความหมายกับเซจองมากๆ เช่นกัน

ความสุขเพิ่มมากขึ้นกับช่วงตอบคำถามที่เหล่าแฟนคลับได้เขียนโพสต์อิทขึ้นมาให้เซจองเลือกตอบ ก่อนส่งเข้าเพลงเพลง BABY I LOVE U ที่ทำให้พาร์ตนี้เต็มไปด้วยความฟิน จากนั้นเซจองก็พาทุกคนไปทำความรู้จักกับเธอในฐานะนักแสดง ด้วยการพาย้อนไปดูฉากเด็ดๆ รวมถึงพูดคุยถึงแต่ละคาแรคเตอร์ที่เคยแสดง

ด้านแฟนๆ เองก็รีแอ๊กกับเธออย่างสนุกสนาน และเมื่อพูดถึงซีรีส์ สาวเซจอง ก็ไม่พลาดหยิบเพลง LOVE, MAY BE เพลงประกอบซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง Business Proposal มาให้แฟนๆ ได้ฟัง ก่อนจะตามด้วยเพลง NEVER ENOUGH ที่ทำให้ทุกคนขนลุกไปกับพลังเสียงไฮโน้ตของเธอ

มาเจอกันครั้งแรกทั้งที่ เซจองเลยชวนแฟนๆ มาทดสอบกันหน่อยว่ารู้จักกันมากแค่ไหน ด้วยเกมที่ให้ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเธอ เกมนี้บอกเลยว่าทั้งศิลปินและแฟนคลับแฮปปี้สุดๆ ที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน โดยสาวเซจองได้บอกความในใจว่างานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ยิ่งได้เจอกันแล้วก็อยากจะกลับมาเจอทุกคนอีก พร้อมเอ่ยขอบคุณความรักจากทุกคนที่มีให้เสมอมา ก่อนจะแอบสปอยล์ว่าปีหน้าจะมีผลงานอัลบั้ม และผลงานแสดงออกมาให้ติดตามแน่นอน

ในช่วงท้ายก่อนที่จะเซย์กู๊ดบายกันไป เซซังไทย ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยคลิปซึ้งๆ เพื่อส่งกำลังใจให้เซจอง รวมทั้งร่วมกันชูป้ายโปรเจ็กต์ประโยคภาษาเกาหลีว่า 무슨일이 있어도 세상은 항상 여기있을게 (ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เซซังจะอยู่ตรงนี้เสมอ) พร้อมส่งเสียงตะโกนบอกรักดังลั่นฮอลล์ ทำเอาเซจองถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ มองแฟนๆ ด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งใจ

ความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้น แฟนๆ มีเซอร์ไพรส์ก๊อกสองกับของขวัญที่เป็นของที่ระลึกจากเมืองไทยให้อีกเซ็ตใหญ่ เซจองเลยขอตอบคืนด้วยด้วยช่วงโฟโต้ไทม์ และร้องเพลงให้ฟังทั้ง WHALE , SKYLINE แล้วปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง LET’S GO HOME พร้อมทิ้งท้ายแบบท้ายจริงๆ กับการทำท่า 5 แอ๊กโย่ตามแฟนรีเควสต์ ส่งท้ายความสุขจบงานด้วยความประทับใจทั้งศิลปินและแฟนคลับ!!