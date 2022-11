“ควีนเบล-อิงฟ้า” นำทัพมิสแกรนด์ 2022 จัดเต็มแฟชั่นโชว์-คอนเสิร์ต

นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และนางเทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธานมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน Exclusive Grand Fan Meeting with Top 10 MGI 2022 ฉลองมงกุฎทองให้ “ควีนเบล” อิสเบลล่า เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022

พร้อมต้อนรับ อิงฟ้า วราหะ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 สู่ประเทศไทย พร้อมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเพื่อนนางงามทุกตำแหน่งอย่างอบอุ่นตลอดช่วงเวลาที่เยือนประเทศไทย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 9 พ.ย. 2565 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

งานครั้งนี้เปิดเวทีด้วยการประมวลภาพการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ที่ประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นนายณวัฒน์กล่าวเปิดงาน ก่อนมอบมงกุฏรองอันดับ 5 ให้โรเบอตา ทามอนดอง มิสแกรนด์ ฟิลิปปินส์

ตามด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ของทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น, ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์, หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้, มาริม่า สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม, ชาล็อต ออสติน, บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก, ชมพู อาทิตา พยัคฆ์, มาลี ทิพยาภรณ์ พรหมราช, มาลัย มาลัยกะ คาร และ มีมี กัลย์สุดา ชนาคีรี มิสแกรนด์ เมียนมา

ต่อกันด้วยทีม มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 อิสเบลล่า เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022, อิงฟ้า วราหะ รองอันดับ 1, แอนดิน่า จูลี่ รองอันดับ 2, ลุยเซท แมเทอเรน รองอันดับ 3, มาเรียน่า เบคโคว่า รองอันดับ 4 และ 5 สาวงามรองอันดับ 5 ได้แก่ พิช วัตเตย ซาราโวดี, พริสซิลลา ลอนโดโญ่, ออคซาน่า ริเวียร่า, ฮีริสเล่ ฆิเมเนซ และโรเบอตา ทามอนดอ สวยงามในชุดราตรีสีทอง สวมมงกุฎประจำตำแหน่ง โพสต์ท่าให้ช่างภาพกดชัตเตอร์เรียกยอดไลก์รัวๆ จากแฟนนางงามที่กำลังรับชมผ่านเฟชบุ๊กไลฟ์ โดยซีนที่อิงฟ้าโชว์ร่ายรำสวยงามอ่อนช้อยได้รับความสนใจล้นหลาม

ก่อนที่แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ พิธีกรจะจัดเกมแจกของรางวัลให้ร่วมสนุก และส่งเวทีให้สาวๆ ควงไมค์เปิดมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในชีวิต ประเดิมด้วยโรเบอตาและแอนดิน่า ในเพลง One night only ต่อด้วยเพลง Only love can hurt like this จากเสียงร้องของมาเรียน่า เพลง Despacito ของสองสาว ออคซาน่าและลุยเซท ตามด้วยพิชชี่ในเพลง เธอคือใคร

ส่วนควีนอิสเบลล่ามาในบทเพลง Praise you ต่อกันด้วยซีนสุดจิ้นระหว่างอิงฟ้ากับชาลอตในเพลงเล่นของสูง ปิดท้ายด้วยเพลง On the floor โดยโรเบอตา พริสซิลลา และ ฮีริสเล่