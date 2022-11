มัดหมี่ อยู่ในโหมดอินเลิฟ เปิดตัวหวานใจคนใหม่ ดีกรีนายแบบ หล่อเวอร์

หลังนักแสดงสาว มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย ออกมาเปิดใจเหตุแยกทางสามี สัว ศุภชัย หลังแต่งงาน 6 ปี ยันไร้โอกาสรีเทิร์น และใช้ชีวิตเป็นสาวโสดอย่างแฮปปี้

ล่าสุด มัดหมี่ ก็ได้โพสต์คลิปเซอร์ไพรส์คนในโซเชียล เมื่อหนุ่มรุ่นน้อง ลุกส์นายแบบที่ติด 1 ใน 10 ฮอตนายแบบของนิตยสาร GQ ที่มีชื่อว่า วิน ภวัต สิริธีรภัคกุล เข้ามาในชีวิต เจ้าตัวจึงได้เขียนแคปชั่น ขอบคุณหวานใจที่เข้ามาในชีวิตว่า

“I am thankful – ขอบคุณ UNTIL I FOUND YOU! I found my companion, my life saver, my heart stopper, my teacher and the love of my life. The world has changed into a better place. Your warm-hearted and your sincerity made me a better person everyday. And I will try my best for us #Uncledukewins”

งานนี้เพื่อนๆ ในวงการ รวมถึงแฟนคลับแซวกันยกใหญ่ อาทิ “คนมีก็มีอยู่นั่น มันเกินไปละนะ” , “คนโสดตายล้าว” , “เลี่ยนๆๆ” , “In loveeeeeeee” , “ยินดีด้วยค่ะ”

ขอบคุณไอจี : mutmeepimdao