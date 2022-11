We do what we want(วี ดู วอท วี ว้อน) เพลงใหม่ล่าสุดที่ฟาดกันสุดขีด ของสองศิลปินต่างขั้ว “DABOYWAY(ดาบอยเวย์) & กระแต อาร์สยาม” ใส่กันแบบไม่มียั้ง

นับเป็นครั้งสำคัญของศิลปินสาวเก่งอย่าง “กระแต อาร์สยาม” ที่ไม่รอช้าตอบรับร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินรุ่นพี่อย่าง “DABOYWAY”(ดาบอยเวย์ หรือ เวย์-ปริญญา อินทชัย) ในเพลง We do what we want (วี ดู วอท วี ว้อน) นับเป็นซิงเกิ้ลล่าสุดที่ฉีกกฎจากแนวเดิมอย่างเห็นได้ชัด ใส่จังหวะและท่วงทำนองที่สนุกสุดเหวี่ยงผสมเข้าเนื้อร้องที่มีกันถึง 3 ภาษา ไทย, อังกฤษ, สแปนิช ที่ทั้งคู่จัดเต็มร้องฟาดกันแบบไม่มีใครยอมใคร นอกจากเพลงที่ว่าพีคสุดแล้วยังตอกย้ำจัดเต็มสุดๆกับเสื้อผ้า-หน้าผม และสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลงนี้เรียกได้เลยว่าใส่เต็มกันทุกอณู ซึ่ง เวย์ และ กระแต ได้เล่าให้ฟังว่า…

เวย์ เล่าว่า “…คือในใจคิดมาตั้งนานแล้วว่าอยากทำเพลงเต้นๆแนวปาร์ตี้ๆสักเพลง เพราะที่ผ่านมาผมเองก็ยังไม่เคยมีแนวนี้มาก่อน พอได้มาร่วมงานกับน้องกระแตมันก็คลิกกันเลย ซึ่งตัวน้องเองก็เป็นสาวเก่งมากๆ ทั้งร้องทั้งเต้นคือน้องแบบมาเต็มสุดๆ น้องกระแตเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกที่ผมได้ร่วมทำเพลงด้วยซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยน้องเก่งมากๆครับ ส่วนในเอ็มวีเพลงนี้ผมได้คอนเซ็ปไอเดียมาจากงานเฟสติวัลการเฉลิมฉลองความสนุก สนานเราถ่ายกันเป็นบิวตี้ช็อตเน้นซีนเต้นสวยๆแต่แข็งแรง อยากให้ทุกคนที่ได้ดูได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกสนุกไปพร้อมกับพวกเรา ซึ่งเราถ่ายเอ็มวี.เพลงนี้กันที่ราชบุรีกับที่เบเนดิกต์สตูดิโอ เราเลือกที่นี้เพราะด้วยตัวสถานที่ก็ดูเพอร์เฟคทุกห้องทุกมุม บวกเข้ากับการจัดวางทางแสงและมุมกล้องที่ผู้กำกับตั้งใจถ่ายทอดออกมาให้เหมือน กับจับทุกคนเข้าไปสนุกด้วยกันในซีนนั้นจริงๆ ผมขอฝากเพลง We do what we want (วี ดู วอท วี ว้อน) ด้วยนะครับมาดูกันว่ามันจะสนุกสุดเหวี่ยงแค่ไหนได้ทางช่อง YouTube: DABOYWAY ขอบคุณครับ…”

กระแต เล่าเสริมต่อว่า “…โอ๊ยหนูดีใจจริงๆนะคะ พอได้รับการติดต่อจากพี่เวย์ว่าอยากชวนหนูให้ไปร่วมร้องเพลงซิงเกิ้ลใหม่ของพี่เวย์ หนูกรี๊ดมากๆดีใจมากๆตื่นเต้นเลย หนูอยากทำเพลงกับพี่เวย์มานานมากแล้ว เพราะส่วนตัวชื่นชอบพี่เวย์มากๆค่ะ ยิ่งพอรู้ว่าพี่เวย์พี่นานาเลือกหนูยิ่งดีใจสมหวังแล้วจริงๆ เพลงนี้สำหรับหนูมันท้าทายมากๆค่ะ มันเป็นเพลงฮิปฮอปแดนซ์คือทั้งร้องทั้งเต้น ยิ่งช่วงที่แร็ปนี่แซบมากหนูก็ต้องร้องถึง 3 ภาษา ก็จะมี ไทย, อังกฤษ, สแปนิช และเป็นการร้องแร็ปที่เร็วมากๆ ส่วนบรรยากาศในกองถ่ายเอ็มวีวันนี้คือดูได้จากเอ็มวี.เลยว่าหนูและพี่เวย์ฟาดเต้นใส่กันขนาดไหนอยากให้ไปดูในเอ็มวี.บอกเลยค่ะว่ามันสนุกและมันส์ที่สุดเลยค่ะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูและพี่เวย์ด้วยนะคะในเพลง We do what we want (วี ดู วอท วี ว้อน)…”

สามารถติดตามชมมิวสิควีดีโอเพลง We do what we want (วี ดู วอท วี ว้อน) ได้ทางช่อง YouTube : DABOYWAY