HONNE-RUEL นำทัพศิลปิน โชว์เต็มอิ่มคุ้มค่า ในเทศกาลดนตรีนานาชาติ

ปักหมุดสร้างแลนด์มาร์คสุดชิคแห่งใหม่ใจกลางเมืองกาญจน์ไปแล้ว สำหรับงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ RIVER FEST MUSIC FESTIVAL (ริเวอร์ เฟส มิวสิค เฟสติวัล) ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ ชื่นฤดีแลนด์ จังหวัดกาญจนบุรี กับการขนกองทัพศิลปินแถวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศมาเปิดการแสดงกว่า 30 ศิลปิน โชว์กันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน เต็มอิ่ม 2 วัน 2 คืน ในบรรยากาศสุดชิลล์ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำแควและโอบล้อมด้วยขุนเขา ซึ่งงานนี้จัดโดย Live Nation Tero (ไลฟ์ เนชั่น เทโร)

บรรยากาศ RIVER FEST (ริเวอร์ เฟส) ของทั้ง 2 วัน ต้องขอบอกว่าแสงแดดที่ว่าร้อนแรงนั้นยังไม่ฮอตเท่าไลน์อัพของศิลปินที่มาโชว์ในงานนี้ ที่ยิ่งดึกยิ่งเดือด ยิ่งดึกยิ่งสนุกและยิ่งดึกยิ่งมัน โดยวันแรกอุ่นเครื่องความสนุกเบาๆ ที่เวที RIPPLE STAGE (ริปเพิล สเตจ) กันตั้งแต่เที่ยงวันกับ ANDY TUBMAN ต่อด้วย ANNA FEAT. YAYEE, VALENTINA PLOY, TAKE AWAY และปิดเวทีด้วยกลุ่มศิลปินจากค่าย FINE FIND BEAT นำโดย เอย ธนพรรษ์, ARAN, วง MARIKO และ วง VYBES ทางด้านฝั่งเวทีหลัก MAIN WAVE STAGE ก็เปิดเวทีด้วยศิลปินวงแรก THE YOUNG WOLF ที่ระเบิดโชว์สุดมันท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ แต่แฟนเพลงก็ไม่ย่อท้อ กางร่มรอชมแบบติดขอบเวทีกันเลยทีเดียว

จากนั้นก็สนุกกันต่อกับวง ELECTRIC.NEON.LAMP, BETTER WEATHER, SARAN & DIEOUT, TWOPEE SOUTHSIDE, ANNA OF THE NORTH จนมาถึงช่วงที่แฟนเพลงชาวไทยได้กรี๊ดสนั่นกันคอแตกอีกครั้ง กับการปรากฏตัวบนเวทีของศิลปินสุดฮอตที่บินลัดฟ้ามาจากเกาหลีใต้อย่าง ERIC NAM และ ZION.T ก่อนที่ความมันจะถึงจุดเดือด เมื่อวงร็อคแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง SLOT MACHINE ขึ้นโชว์บนเวที และปิดเทศกาลดนตรี RIVER FEST วันแรกแบบพีคๆ ด้วยศิลปินดังระดับโลกที่ทุกคนรอคอยอย่าง HONNE ที่เดินทางมาเปิดการแสดงเต็มรูปแบบถึงจังหวัดกาญจนบุรี สร้างความสุขและความสนุกให้แฟนเพลงเต็มอิ่มตลอดการแสดงกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว

ในส่วนวันที่สองของ RIVER FEST อุ่นเครื่องกันที่เวที RIPPLE STAGE กันตั้งแต่เที่ยงวันกับ PRIMPRAO, JACK GARRATT ต่อด้วย THUY ศิลปินสาวเสียงใสเชื้อสายเวียดนาม, GABE WATKINS, RE-HEAR EXPERIENCE และปิดเวทีด้วยวง MERCURY GOLDFISH ทางด้านเวทีหลัก MAIN WAVE STAGE ก็เปิดเวทีด้วยศิลปินวงแรก LANDOKMAI ต่อด้วย SERIOUS BACON, DEPT, JEFF SATUR, WHAL & DOLPH, ZOM MARIE, GENTLE BONES ต่อด้วยเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์เกาหลี 10CM และศิลปินหนุ่มสุดละมุน SAM KIM ก่อนจะปิดฉากงาน RIVER FEST MUSIC FESTIVAL ในปี 2022 อย่างประทับใจด้วยการแสดงของศิลปินหนุ่มน้อยสุดฮอตจากออสเตรเลีย RUEL

งานนี้นอกจากศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เดินทางมาร่วมเปิดการแสดงกันแบบแน่นๆ พร้อมขนเซ็ตลิสต์และโปรดักชั่น กราฟฟิค แสง สี เสียง มาโชว์เต็มรูปแบบ ให้แฟนเพลงชาวไทยได้สนุกกันเต็มอิ่มแล้ว ภายในงานยังมีมุมถ่ายรูปชิคๆ รวมถึงเครื่องดื่มและอาหารอร่อยๆ ที่มีให้บริการหลากหลายเมนู อิ่มท้องตลอดทั้งวัน

ใครพลาดปีนี้ ปีหน้าห้ามพลาด! กับเทศกาลดนตรีนานาชาติริมน้ำแคว RIVER FEST MUSIC FESTIVAL แล้วไปเจอกาญจน์ ณ ชื่นฤดีแลนด์ ติดตามความเคลื่อนไหวคอนเสิร์ตได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/riverfestmusicfestival และ www.facebook.com/livenationth หรือทางอินสตาแกรม www.instagram.com/livenationth และทวิตเตอร์ www.twitter.com/livenationth