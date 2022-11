เบิร์ด ธงไชย ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานกาล่าดินเนอร์ เอเปค 2022

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมขับร้องเพลงและเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงทางวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Gala Dinner) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง เพื่อต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ภายในงานได้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิดหลักของ APEC Thailand 2022 คือ “OPEN. CONNECT. BALANCE. เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่งดงาม เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอันทรงคุณค่า ผ่านการแสดงประกอบฉาก แสง สี เสียง ทั้งหมด 3 องก์ ได้แก่ OPEN TO ALL OPPORTUNITIES เปิดรับทุกโอกาส, CONNECT IN ALL DIMENSIONS เชื่อมต่อทุกมิติ และ BALANCE IN ALL ASPECTS สมดุลในทุกด้าน

โดย เบิร์ด ธงไชย ขับร้องเพลง “แผ่นดินของเรา” บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพลง “ลอยกระทง” พร้อมการแสดงประเพณีลอยกระทง ตามประทีป โดยได้ร่วมซักซ้อมเสมือนจริงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินระดับแนวหน้าของไทย ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ, กิต-กิตตินันท์ ชินสําราญ, ปุ้ย-ดวงพร พงศ์ผาสุก และ วิน-วศิน พรพงศา ร่วมด้วยวงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ วงดนตรีไทยร่วมสมัยกรมศิลปากร และนักแสดงกว่า 500 ชีวิต ที่มาร่วมแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความประทับใจในค่ำคืนพิเศษครั้งนี้

เบิร์ด ธงไชย เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ในการประชุมเอเปค ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญระดับโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเราดี เพราะเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ เบิร์ดอยากให้คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อให้แขกที่มาเยือนประเทศไทยได้รับความประทับใจกลับไปและอยากกลับมาเที่ยวประเทศของเรา ส่วนเพลงที่เตรียมมานั้นได้หารือกับกระทรวงวัฒนธรรมและเห็นตรงกันว่า เพลง แผ่นดินของเรา ซี่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9 ส่วนอีกเพลงคือ เพลงลอยกระทง เป็นการเชื่อมโยงกับห้วงเวลาของการจัดงานในเดือนพฤศจิกายน อีกทั้งลอยกระทงเป็นเทศกาลประเพณีของไทย เพื่อเป็นพุทธบูชาและรำลึกบุญคุณของน้ำตลอดจนการตั้งจิตอธิษฐานลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไป สำหรับการประชุมเอเปคในครั้งนี้ถือเป็นงานที่สำคัญของเบิร์ดและคนไทยทุกคน เบิร์ดก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนคนไทยสร้างความสุข และมอบรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านครับ”