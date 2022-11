ลีเดีย-แมทธิว ช็อตนี้ชวนลุ้น ลูกคนที่ 4 จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูก ‘ดั๊กกี้’

ชีวิตสุขสันต์เลยไม่น้อย เมื่อกลายมาเป็นคุณแม่ลูก 3 สำหรับ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน ภรรยาพิธีกรหนุ่ม แมทธิว ดีน ที่เพิ่งจะคลอดลูกชาย ‘น้องดีออน’ ให้กับน้องดีแลน และน้องเดมี่ ได้มีเพื่อนเล่น ล่าสุด แมทธิว ก็ได้โพสต์รูปคู่หวาน ท่าที่ลีเดียกำลังอุ้มแมทธิว ทำเอาเหล่าแฟนคลับคิดไปไกล เชียร์ให้ท้องลูกคนที่ 4

ทางด้าน แมทธิว ได้เขียนแคปชั่นบอกว่า “พี่กระเทยบอก เธอต้องยกได้ Our love has no boundaries! โดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์บอกว่า “ลูกคนที่4 ต้องมาแล้ว” , “55555 แข็งแรงมากเดีย” , “เดี่ยวปวดหลังนะ แม่”, “ยกที่ 4 เริ่มเลอ” , “แม่อย่างสตรองงงงของแท้”

ภายหลังที่ถูกเชียร์ให้มีลูกคนที่ 4 สาวลีเดียก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศระหว่างจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกของน้องสาวแท้ๆ ‘ดั๊กกี้ ศรัณย์พร’ ที่ตั้งท้องได้มาสักพักใหญ่ และมีกำหนดคลอดเดือนเมษายน ปี 2566

ทั้งนี้ ลีเดีย ก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านไอจี “It’s a BOY!!!! 🎉 หลานชายมาแล้ววว #duckduckdomplus1” , “Baby boy coming in April!” , “See you in April! เจอกันเดือนเมษายนครับผม!” งานนี้แฟนคลับต่างทยอยเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม

ขอบคุณไอจี : lydiasarunrat