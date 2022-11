ฝ้าย นิชานันท์ คลอดลูกสาวแล้ว ชื่อน้องยูนิ คนบันเทิงแห่ยลโฉม น่ารักน่าชังมาก ทายาทคนแรก

ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดง ฝ้าย นิชานันท์ ฝั้นแก้ว นักแสดงสาวที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวในวันที่ 23 พ.ย. ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยให้กำเนิด ‘น้องยูนิ’ กับคุณพ่อ วยูน ตั้งไชยวงศ์ หนุ่มนักธุรกิจ เป็นทายาทคนแรกของตระกูลที่ลืมตาดูโลกออกมาอย่างปลอดภัยด้วยความรัก ความอบอุ่นของพ่อและแม่

โดย ฝ้าย นิชานันท์ ได้โพสต์รูปภาพครอบครัว พร้อมเขียนข้อความฝากถึงแฟนคลับว่า “สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ยูนิ เป็นลูกสาวของป่ะป๊ายูน กับ หม่ามี๊ฝ้ายค่าา Welcome to the world Baby Yuni #YuniDiary 23.11.2022 สำหรับชื่อของหนู มาจากชื่อพ่อกับแม่รวมกันค่า (ป่ะป๊าวยูน หม่ามี๊นิชานันท์) เลยเป็นน้อง “ยูนิ” แปลว่า รวมกันเป็นหนึ่ง รักหนูมากนะคะลูก #เรื่องท้องต้องสมิติเวช #BornAtSamitivej”

ท่ามกลางความดีใจจากเพื่อนๆ ในวงการ รวมถึงแฟนคลับ ต่างเข้ามายลโฉมน้องยูนิ พร้อมเขียนแคปชั่นชมว่า “น้องมาแล้วววววว ยินดีด้วยค่า” , “พี่ฝ้ายแสดงความยินดีด้วยนะคะ น้องยูนิน่ารักน่าชังมาก” , “หลานมาแล้ว” , “ยินดีด้วยนะคะน้องฝ้าย” , “Congrats nakaaaaa” , “น่ารักมาก ขอให้เลี้ยงง่าย สุขภาพแข็งแรงๆ”

ขอบคุณไอจี : faaiinichanun