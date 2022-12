ช่อง 7HD เสริมทัพความปัง! เสิร์ฟรายการวาไรตี้หลากรสเอาใจคนนอนดึก

ช่อง 7HD เสิร์ฟรายการวาไรตี้หลากรส เอาใจคนนอนดึก ที่พร้อมจอยไปกับความเอ็นเตอร์เทนทุกคืนวันจันทร์ เวลา 22.45 น. กับรายการ ไนต์ไนต์…สาย Ent โดย 2 พิธีกรสุดปัง นิว ธนิศ และ กวาง ณภัทร แท็กทีมเล่าข่าวสไตล์คนกันเอง อัพเดตข่าวบันเทิงในรอบสัปดาห์ ส่องกิจกรรม

ที่น่าสนใจ พร้อมตามติดความเคลื่อนไหวของกองละคร แชร์ภาพหลุด คลิปน่ารักๆ ของเหล่านักแสดงมาให้ได้อมยิ้มกัน และตั้งวงเม้าธ์มอยสนุกสนานไปกับเหล่านักแสดง เริ่มวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคมนี้

ส่วนคอกีฬาไม่ควรพลาด วอร์มร่างกายให้พร้อม แล้วมาจับเข่าคุยไลฟ์สไตล์สบายๆ แบบคนกีฬา ไปกับ 2 พิธีกรสปอร์ตแมน ต็อบ-วาทิต ตรีครุธพันธุ์ และ ลีซอ-ธีรเทพ วิโนทัย ในรายการ สปอร์ตไลฟ์ (SPORT LIFE) เตรียมทดสอบสกิลและความรู้ทางด้านกีฬาไปด้วยกัน ทุกคืนวันอังคาร เวลา 22.45 น. เป็นต้นไป ออกสตาร์ตอังคารที่ 6 ธันวาคม

มอบความสุขส่งท้ายปี ด้วยรายการวาไรตี้ เอาต์ดอร์ ภารกิจสุดคิดถึง : Let’s go my friends รายการฟีลกู๊ดที่จะพาคุณผู้ชมไปหวนคิดถึงสถานที่แห่งความทรงจำของเหล่าแขกรับเชิญ งานนี้ส่งพิธีกรใหม่แกะกล่องจากเวที CH7HD NEW STARS อย่าง ดรีม ปุณณฤกษ์,

มันนี่ กิจจำนง และ อีฟ ชนิภรณ์ มาสร้างสีสันให้กับคืนวันพุธ ประเดิมเทปแรก วันพุธที่ 7 ธันวาคม เวลา 22.45 น.

ต่อเวลาความสุข ขยายเวลาความสนุกแบบเต็มอิ่ม ส่งตรงจากกองถ่ายละครสุดฮอต อีเว้นท์สุดปัง พร้อม Exclusive Talk สนุกถึงใจสไตล์ นิวหนวด พิธีกรอารมณ์ดีสายเอนเตอร์เทน ในรายการ สด ๆ บทมาเต็ม เตรียมฟินและขำกรามค้างแบบเต็มคาราเบลไปด้วยกัน ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 22.45 น. พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคมนี้

ศุกร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ พบกับรายการวาไรตี้นิวส์ทอล์ก เรื่องมันเป็นแบบนี้ ช่อง 7HD ส่งพระเอกหนุ่มมากความสามารถ เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ รับหน้าที่พิธีกรข่าวเต็มตัวครั้งแรก ร่วมงานกับกูรูข่าว หว่อง-พิสิทธิ์ กิรติการกุล และคนข่าวมืออาชีพ ปุ้ม-เปรมสุดา สันติวัฒนา มาร่วมพูดคุยและนำเสนอเรื่องเด็ด ข่าวดัง แบบครบเครื่อง เข้มข้น แต่ดูง่าย ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 22.45 น.

จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา 23.45 น. มาตอกย้ำความบันเทิง ดับเบิลความสนุกไปกับรายการ สดๆ บทไม่มี ตีสนิท การันตีความฮาโดย นิวหนวด คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความซี้ จะพาไปตีสนิทกับใคร ไปเที่ยว ชิม ชิล ที่ไหนกันบ้าง คืนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ สแตนบายรอหน้าจอได้เลย

รับชมความเคลื่อนไหวรายการต่างๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter : Ch7HD และ Ch7HD Entertainment ทางเว็บไซต์ : www.ch7.com หรือรับชมย้อนหลัง BUGABOO.TV