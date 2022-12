ก๊อท จักรพันธ์ ส่งไม้ต่อ 2 สาวดูโอ New Country กับเพลง ติ่งค่ะ ที่ก๊อทลงมือทำเองทุกอย่าง หวังให้ดังกระฉูดเหมือนเพลง Stand by หล่อ

เรียกได้ว่านาทีนี้ เพลง Stand by หล่อ ที่มีท่อนติดหู “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ” กระจายเต็มทุกหน้าฟีดโซเชี่ยล จนยอดวิวทะลุ 1 ล้านวิวไปแล้ว ล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ เจ้าชายลูกทุ่งที่ทำหน้า Producer โปรเจกต์ New Country ก็เตรียมส่งดูโอ 2 สาว สมาชิก New Country ลงสู่สนาม กับเพลง ติ่งค่ะ ที่ก๊อททั้งแต่งเนื้อร้อง ทำนอง รวมไปถึงการเลือกทีมออกแบบท่าเต้น รวมทั้งการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เรียกได้ว่าก๊อทลงมือทำเองทุกอย่างกันเลย

สำหรับดูโอ 2 สาว New Country ได้แก่ กิ๊ก และมัทรี ก๊อทเลือกเองมากับมือ โดยทั้ง 2 สาวมีบุคลิกแตกต่างกัน กิ๊กจะหวานใสๆ ส่วนมัทรี จะมีความห้าว ทะมัดทะแมง ใช้เวลาเกือบ 3 ปี ในการฝึกซ้อม โดยซ้อมพร้อมๆ กับ 4 หนุ่มโดนัทยังมีรู นั่นเอง

สำหรับเพลง ติ่งค่ะ ที่ ก๊อท จักรพันธ์ นั้นแต่งเอง จะพูดถึงกลุ่มสาวๆ ที่เป็นแฟนคลับ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นติ่งของนักร้องและดาราเกาหลี ชื่นชอบ ติดตามความเคลื่อนไหวของดารานักร้องเป็นประจำ ในเนื้อเพลงจะมีชื่อดารา นักร้องชาวเกาหลีอยู่ด้วย โดยในเพลง กิ๊กและมัทรี ได้เห็น IG ของผู้ชายคนหนึ่ง ที่มองมุมนั้นก็เหมือนดาราเกาหลีคนนั้น มองมุมนี้ก็เหมือนนักร้องเกาหลีคนนี้ ทั้งสองคนเลยสมัครเป็นติ่ง จนวันนึง ทั้ง 2 สาวก็ได้เจอตัวจริงก็คือกรี๊ดหนักมาก

สำหรับมิวสิควิดีโอนั้น ก๊อท จักรพันธ์ เลือก พี่กู่ เอกสิทธิ์ ผู้กำกับ MV และซีรีส์ชื่อดังมาดูแล MV ติ่งค่ะ และได้ ครูไทต์ จาก B House Studio มาออกแบบท่าเต้น โดยเฉพาะท่อนฮุค ที่ร้องว่า “ติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งค่ะติ่ง” มีท่าเต้นน่ารักๆ ที่คนทั่วไปสามารถเต้นตามได้แน่นนอน

สำหรับมิวสิควิดีโอเพลง “ติ่งค่ะ” จาก 2 สาวดูโอสมาชิก New Country จะปล่อยให้ชมกันเวลา 09.00 น. วันพฤหัสที่ 8 พย นี้ที่ช่องยูทูป Grammy gold Official