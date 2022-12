ซี พฤกษ์ ลั่น อยากลง 10 Fight 10 ใจเต็มร้อย ไม่หวงหล่อ นุนิว เชียร์ไม่หยุด

เรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ฮอตที่สาวๆ กรี๊ดกร๊าด สำหรับศิลปินหนุ่ม ซี พฤกษ์ พานิช–นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ที่ไม่ว่าจะออกผลงานคู่อะไรก็ดังเปรี้ยง ได้ใจแฟนๆ อย่างล้นหลาม

ล่าสุด ซี-นุนิว เดินทางมาร่วมงานแถลงผังเปิดตัวซีรีส์ของค่ายดูมันดิ ในปี 2566 กับงาน “DMD LINE UP 2023 Into The New Universe” ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ พร้อมเผยความรู้สึก อยากขึ้นเวทีชกมวย 10 Fight 10

ตั้งแต่ซีรีส์จบไม่มีเวลาได้พักกันเลย? ซี : “จริงก็มีเวลาพักเนอะหนูเนอะ แต่ก็ทำงานทุกวัน มีโปรเจ็กต์หลายอย่างที่ยังไม่ได้บอกทุกคนเหมือนกัน ก็ฝากติดตามด้วย”

นุนิว : “มีได้พักครับ ช่วงที่ป่วยเป็นโควิด(หัวเราะ) นิวก็ได้พักเหมือนกันครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีงานทุกวันจริงๆ ครับ แค่เราก็ได้พักครับ ถามว่าวันหนึ่งวิ่งงานเยอะไหม ก็แล้วแต่วันครับ บางวันก็มีงานเยอะหน่อย แต่เอเนอร์จี้ก็มาอยู่แล้วครับ (ยิ้ม) ช่วงนี้ก็มีงานทุกวัน แต่ดีแล้วครับที่มี ดีกว่าไม่มีครับ (หัวเราะ) เพราะวันที่ไม่มีมันก็จะเงียบเหงา ไม่รู้จะทำอะไร”

ซี : “วันหนึ่งวิ่งเยอะสุดกี่งาน ก็น่าจะประมาณ 3-4 ครับ แต่มันจำเป็นครับ บางงานก็ไม่ได้เยอะ มันแป๊บๆ ครับ ถามว่าเอาพลังมาจากไหน ก็กิน กินแล้วก็นอน”

นุนิว : “กินแล้วก็นอนบนรถ แล้วก็เอาพลังมาจากทุกคนด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ หรือบางวันที่มีงานเยอะ เป็นงานอีเวนต์ก็ได้เจอทุกคนอย่างงี้ รับพลังมาเต็มๆ เลยครับ (ยิ้ม)”

หลายคนเฝ้ารอหลายๆ โปรเจ็กต์ที่กำลังจะออกมา เรากดดันหรือตื่นเต้นไหม เราก็ทำมาทุกอย่างแล้ว?

นุนิว : “จริงๆ ก็ไม่ทุกอย่างหรอกครับ จริงๆ ดีใจตั้งแต่ที่ทุกคนคิดว่าเราเล่นเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอแล้วครับ คือทุกคนเก่งมากๆ เป็นนักสืบที่เก่งมากๆ ดีใจที่ทุกคนชอบ แล้วก็คาดหวังอยากจะดูเรื่องนี้ครับ ก็จะทำให้เต็มที่เลย แต่ก็ตื่นเต้นและแอบกดดันเหมือนกันครับ เพราะเป็นคาแร็กเตอร์ที่ไม่ได้ง่ายเลย ต้องปรับบุคลิกภาพเยอะมากๆ เลย เพราะว่าเป็นเจ้าชาย เป็นองครักษ์ ต้องมีฟันดาบ อย่างของเฮียก็มีขี่ม้าด้วย”

ซี : “ถามว่าทำไมแฟนๆ ถึงจับได้ว่าเราเล่นเรื่องนี้ คือจริงๆ ผมถ่ายรูปลงครับ แล้วก็มีทีมงานลงเขียนว่าข้ามฟ้าอะไรแบบนี้ เขาก็เลยจับได้กัน พอแก้ให้ทีมงานลงหลอก ก็จับกันอีก ก็น่ารักดีๆ”

นุนิว : “แต่จริงๆ ก็ดีแล้ว เหมือนได้ปูให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้นะ ไม่งั้นทุกคนอาจจะตกใจ แต่จริงๆ ก็อยากเห็นทุกคนตกใจเหมือนกันนะ แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเรื่องนี้จริงๆ นั่นยิ่งเซอร์ไพรส์กว่าอีก เซอร์ไพรส์การได้เล่นคือไม่ได้เล่น (หัวเราะ)”

แล้วนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ ภาคพิเศษจะมีไหม?

ซี : “นิ่งเฮียภาคพิเศษถือว่าเป็นของปีนี้ครับ ก็มีโปสเตอร์ปล่อยออกมาแล้ว เริ่ม 6 มกราคมครับ มี 4 ตอนด้วยกัน ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง”

นุนิว : “โปสเตอร์เป็นหนูเกื้อใส่ชุดรับปริญญาแล้ว ตื่นเต้นครับ อยากดูมากๆ แล้ว แล้วปีหน้านุนิวก็จะใส่ชุดรับปริญญาเหมือนกันครับ ถือซะว่าซ้อมครับ ถ้าใส่สปอยล์ก็คือน่ารัก”

ซี : “ดราม่าดิหนู”

นุนิว : “เอ้า สับขาหลอกครับ แต่สนุกแน่นอนครับ ชอบมากๆ ตอนเล่นก็ดีครับ คิดถึงภาคปกติมากๆ เลย”

ซี : “สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าน้้น ไม่ใช่แค่คู่เราด้วย มีจุดจบของทุกตัวละครเลย แบบไปถึงฝั่ง แต่รอดูกันว่าจะเป็นแบบสภาพไหน (หัวเราะ) ทุกตัวละครจะกลับมาแน่นอนครับ”

จะมีคอนเสิร์ตด้วย?

นุนิว : “มีคอนเสิร์ตของผมกับเฮียแน่นอนครับ แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของคิวตี้พายด้วย”

ซี : “ใช่ แฟนมีตฯ คิวตี้พาย แล้วก็ DMDLand ครับผม มีหลายโปรเจ็กต์เลย แต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือเว็บไซต์ครับ (หัวเราะ) ส่วนตัวตื่นเต้นกับเว็บไซต์ ซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่ทำให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้น ต้องลองดูว่าเป็นไง อยากเห็นหน้าตาเหมือนกัน”

นุนิว : “เรื่องคอนเสิร์ตก็ต้องทำการบ้านครับ ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีก เราอาจจะปีนลงมาจากข้างบนเลยก็ได้ครับ ในเรื่องของเพลงด้วยครับ ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเราโชว์ มีอีกหลายมุมแหละครับ ที่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปแบบใหม่ๆ ได้”

ซี : “เดี๋ยวเราต้องไปคิดกันอีกทีหนึ่ง จริงๆ มันก็มีเพลงอีกหลายแนวที่เรายังไม่ได้ร้อง”

อยากขอบคุณแฟนคลับยังไงบ้าง?

นุนิว : “ก็อยากขอบคุณเลยครับ ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ปีที่แล้วยันต้นปีที่นิ่งเฮียฯออนมาจนถึงทุกวันนี้ครับ แล้วก็ทุกคนที่เพิ่งมาทำความรู้จักพวกเราครับ ผมก็อยากจะรู้จักทุกคนไปทุกๆ วันเลยครับ

อยากรู้จักทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับ ทุกคนน่ารักเสมอเลย คอยส่งความรัก ส่งกำลังใจ ส่งพลังงานบวกให้พวกเราตลอดเลยครับ แล้วก็ยังมีโปรเจ็กต์ต่างๆ ให้พวกเราอีก ทั้งฟู้ดซัพพอร์ตต่างๆ ด้วย ทุกคนน่ารักมากๆ เลย ขอบคุณทุกคนจริงๆ ครับ ก็รักทุกคนเหมือนกันเลย”

ซี : “ก็หนูพูดไปหมดแล้ว ก็รักเหมือนกันครับ ขอบคุณมากๆ แล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วย รักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับ เลิฟยูนะจ๊ะ”

นุนิว : “เป็นกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆ เรื่องด้วยครับ”

ซี : “เป็นแพสชั่น เป็นรอยยิ้มให้กันต่อไปเรื่อยๆ ครับ ไม่พูดว่าตลอดไป แต่ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆ เลย”

เห็นว่าอยากลง 10 Fight 10 ปีหน้า?

ซี : “ต่อยกับหนู (หัวเราะ) ต่อยไม่ลงหรอก ก็อยากลงครับ จริงๆ อยากลงพร้อมกับจอส (เวอาห์ แสงเงิน) แล้วครับ เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทาย คือเราไม่ได้มองว่ามันคือการใช้ความรุนแรง มันคือกีฬาอย่างหนึ่งที่มันได้หลายอย่าง ได้ฝึกร่างกาย ฝึกวินัย ฝึกสมาธิด้วย รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นสักครั้ง ถ้ามีโอกาสก็เชิญมาได้เลยครับ แต่เคยลองต่อย 2 ทีก็เหนื่อยแล้วครับ (หัวเราะ)”

แต่ล่าสุดก็ดูรุนแรงมีไหล่หลุด จมูกพัง เรากังวลไหม?

ซี : “เห็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะ กลัวครับ แต่ไม่รู้สิ เรารู้สึกว่ามันก็ต้องฝึกฝน แล้วก็เล่นตามกฎกติกา ทุกคนก็ได้เทรนมา คนเทรนแต่ละคนเขาก็มากฝีมือครับ ส่วนเราสกิลศูนย์ครับ แต่ใจเต็มร้อยครับผม ครั้งแรกที่เล่นเพราะจอสเลย เขาพาไปค่ายมวย ลองต่อย ลองเตะ ฝึกแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าสนุกดี เราชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว แล้วก็เป็นการเบิร์นอย่างหนึ่งด้วย (ซ้อมกับนุนิวก่อนไหม?) ถ้าเฮียซ้อมหนู หนูก็ซ้อมเฮียเลยมา ต่อยหน้าเฮียเลยดีกว่า หนูมา”

นุนิว : “ได้ครับ พร้อมนะครับ แต่ขอใส่ชุดมาสคอตก่อน จะได้ไม่เจ็บ แต่ชกเฮียปลิว (หัวเราะ) ถ้าเฮียจะลงแข่งจริงๆ อะ คิดว่าเฮียเต็มที่อยู่แล้วครับ เฮียยังไงก็ทำได้ ไม่บาดเจ็บหรอก”

ซี : “ถามว่ากังวลหน้าหล่อๆ ไหม ก็นิดหนึ่ง ไม่ขนาดนั้น ไม่ได้เป็นกังวลวิตกขนาดนั้นครับ รู้สึกว่าเราลุยแล้ว เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิด ใครสูง 182 น้ำหนัก 64 บ้างครับ (หัวเราะ) ไม่อยากพูดเยอะเลย ถึงเวลาถ้ามีจริงขึ้นมา แล้วเขาย้อนเทปนี้มา (หัวเราะ) สู้ๆ ครับ ถามว่ามีชื่อในใจไหมก็ไม่ได้คิดเลย เรารู้สึกว่าใครที่จะมาต่อย

คุณก็ต้องพร้อม ใจก็ต้องพร้อมอยู่แล้ว แต่รู้สึกภูมิใจในตัวป๊อปปี้ (รัชพงศ์ อโนมกิติ) มาก ตั้งแต่ขึ้นมายังไม่ทันต่อย เพราะเคยเห็นมันฝึกอยู่ตลอดเวลา งานไม่รับ พี่ผมขอกลับก่อนต้องไปซ้อมมวยนะ เป็นอย่างนั้นเลย เห็นเพื่อนต่อยเราก็ภูมิใจ ถึงจะชนะจะแพ้ไม่เป็นไรหรอก รู้สึกว่ามันฝึกมาหนักจริงๆ”