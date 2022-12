บุ๋น นพณัฐ เล่าเหตุระทึก ไฟไหม้ห้างดัง แอบคิดปีชงยังไม่หมดฤทธิ์

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ห้างดัง ย่านราชประสงค์ เมื่อช่วงวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา ทำเอาผู้คนแตกตื่นโพสต์คลิปอัพเดตเหตุการณ์ผ่านทวิตเตอร์ ทางด้านนักแสดงหนุ่ม บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เพราะกำลังทำผมอยู่ในห้างดังกล่าว

ล่าสุด(13 ธ.ค.) บุ๋น นพณัฐ เดินทางมาร่วมงานแถลงผังเปิดตัวซีรีส์ของค่ายดูมันดิ ในปี 2566 กับงาน “DMD LINE UP 2023 Into The New Universe” ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าว

จากเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดอะไรขึ้น? “วันนั้นตัดผมที่ร้านพี่ก้อง ด้วยความที่เราตัดเสร็จพอดีด้วย กำลังเป่าผม ถ่ายสตอรี่กับพี่ก้องกับพี่ยูที่เป็นคนตัดผม พอควักโทรศัพท์ขึ้นมา พี่ก้องก็ตะโกนขึ้นมาไฟไหม้ เราก็นึกว่านิดเดียว พอหันไป ไฟมันขึ้นมาเรื่อยๆ หย่อมๆ ใต้บันไดเลื่อน สักพักหนึ่งพอเราออกไป มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ เราว่ามันไม่ไหวแล้ว

เดี๋ยวไปเอาถังดับเพลิงมาก่อน ก็วิ่งหาถังดับเพลิงกัน จนเราไปเจอหน้าประตูทางออกพอดีก็เลยเอามา พอจังหวะที่เรากำลังแกะสลักจะเข้าไปฉีด เรารู้สึกว่าควันมันเยอะ จนเราไม่ไหว ไฟมันเริ่มลามขึ้นเรื่อยๆ เราก็เลยวางถังไว้ เผื่อจะมีใครเอามาใช้และวิ่งไปที่รถก่อน“

ทำไมไม่หนีตั้งแต่ตอนแรก? “คือตอนแรก ไฟมันไม่ได้ลาม ควันมันไม่เยอะ เราก็นึกว่าสู้ไหว อย่างน้อยก็ดับ กลัวคนอื่นที่เขาไม่รู้เขาจะเดือดร้อน เลยคิดไปช่วยเขาดับดีกว่า เพราะตรงนั้นจำได้ว่ามันจะมีที่รักษาความปลอดภัย เราก็อยากช่วยเขาดับ แต่พอควันมันเริ่มเยอะ ไฟเริ่มแรง ก็ไม่ไหว”

ใจเราอยากเป็นพลเมืองดี? “ช่วยได้ เอาเท่าที่เราไหวเหมือนกัน ไม่อยากฝืนตัวเองด้วยครับ”

ในทวิตเตอร์บอกชุลมุนมาก? “คือตอนแรกมันไม่ได้ขนาดนั้น ด้วยความที่มันไหม้จากนิดเดียว รอบๆ หรือข้างบนเขาก็ยังไม่รู้ เพราะควันมันก็ยังไม่ขึ้นไปถึงเขา แต่สักพักมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ คือข้างนอกเขาก็ยังไม่รู้อะไรเลย”

คนตัดผมล่ะ? “ก็วิ่งหาพี่ก้องอยู่ แล้วสักพักหนึ่งลืมไปเขามีทีมงานตัดต่ออยู่ข้างใน พี่ก้องเลยวิ่งเข้าไปตามทีมงานตัดต่อ เราก็วิ่งหาพี่ก้อง คือก็นึกว่าพี่แกออกมาแล้ว แต่ผู้จัดการเคนบอกพี่เขายังไม่ออกมา ก็หากันไปหากันมา”

เราตกใจ? “เราไม่ค่อยตกใจ ยิ่งตกใจมันยิ่งเตลิด คุมสติ ตั้งสติก่อนจะทำอะไรออกไป ก็อยากช่วยแหละ แต่อย่างที่บอกไม่อยากฝืนร่างกาย เราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น”

ในคลิปเราสำลักควัน? “จังหวะนั้น ตอนนั้นเราวิ่งออกทางห้องน้ำ แล้วควันมันเยอะมาก มันเริ่มฟุ้ง เราก็ไม่ไหว ออกดีกว่า“

สถานการณ์ดูใหญ่? “เราก็ตามข่าว มีพี่ๆแฟนคลับที่เขาตาม เขาก็โทรถามว่าเป็นอย่างไรมาก อยากให้เคลียร์ควันออกมาแล้วเคลียร์โซนนั้น ผมก็รู้สึกโอเคละ สุดแล้วครับ ผมไม่รู้จะทำอะไรได้มากกว่านั้นแล้ว”

ทำผมเสร็จ? “เสร็จ เรายังดีที่ยังเสร็จ พี่ที่สระผมแล้วหัวเปียกอ่ะ เราก็บอกออกมาๆ ไฟไหม้ เขาก็เปียก เราสงสารเขา แบบเอาความปลอดภัยก่อน”

ปีนี้เราปีชง เฉียดฉิว? “ผมก็อายุเกิน 25 ปีมา 2 ปีแล้วนะครับ ไม่น่าจะเหลืออะไรให้ชงแล้วนะครับ แต่ก็มีบ้างครับ หลายๆ เหตุการณ์ทำให้เราคิดถึงเรื่องนี้ ก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุด ทำบุญก็มีบ้างครับ คือเราเป็นคนชอบทำบุญกับคน ไปบริจาคของ แจกข้าว“

รถแม่ก็บอกให้เราเปลี่ยน? “ซื้อแล้วครับ จะไปออกรถวันที่ 15 ธ.ค. นี้ครับ คันเก่าก็ปล่อยน้องไป คือเราก็พูดกับเขาทุกวัน ป๊ารักลูกนะ แบบป๊าก็ไม่ไหวกับหนูแล้ว หนูทั้งยางระเบิด เครื่องพัง เดี๋ยวโดนชน เราก็ไม่ไหวแล้ว ปล่อยหนูดีกว่า ไปหาลูกคนใหม่“

มันเกี่ยวกับสี? “เขาบอกว่าอย่างงั้น ตอนนี้ซื้อสีขาวครับ น่าจะเข้ากับเรา ให้แม่ไปนั่งจากโชว์รูม แล้วก็บีบแตร 3 ครั้ง เลขทะเบียนยังไม่รู้ แต่มาเต็มแน่ครั้งนี้ แม่ดูให้ทุกอย่างเลย วันไหน สีอะไรดี ก็ถามแม่ไป เรียบร้อยแล้ว จองเอาไว้แล้วด้วย รอไปเอารถ แฟนคลับรอซูมรถตั้งแต่ผมยังไม่ออกแล้วครับ ก็โดนกินเรียบตั้งแต่รถคันแรกละ ถ้าโดนอีกผมก็ถอยรถถังแล้วครับ รถธรรมดาสู้ผมไม่ไหวละ(ยิ้ม)”