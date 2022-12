เอวา หอบเค้กเบิร์ธเดย์หวาน มายเมทเนม เผยความในใจรักมาก แฟนที่ดีที่สุด

ปีนี้ฉลองวันเกิดพิเศษกว่าปีไหนๆ สำหรับยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดัง เนท My Mate Nate อายุครบ 29 ปี (12 ธ.ค.) ที่มีนักแสดงสาวทายาทหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ มามอบเค้กวันเกิดให้ พร้อมกับทีมงาน My Mate Nate อย่างอบอุ่น พร้อมคำอวยพรวันเกิดที่อ่านแล้วต้องยิ้มไปตามๆ กัน

หลังจากที่ทั้งคู่คบกันเป็นแฟน ชีวิตก็หวานขึ้นกว่าน้ำตาล ทั้งนี้ เอวา ก็ได้โพสต์รูปสวีต พร้อมความในใจ “Happiii happiiii birthday to you didiiii~~ I lubbb wooo sho muchie สุขสันต์วันเกิด ผู้ชายคนนึงที่หนูรักที่สุด พี่เนทคือผู้ชายที่น่ารักมากๆ กับทุกคน เป็นคนใจดี เป็นคนขยัน เป็นคนที่รักทีมงาน ดูแลทุกคนเหมือนครอบครัว ไม่เคยตัดสินคนอื่น เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

เกือบหนึ่งปีที่เรารู้จักกัน ทําให้หนูได้เรียนรู้สิ่งดีๆ เยอะมากจากพี่เนท พี่เนทคือผู้ชายที่รักหนูมากกว่ารักตัวเอง เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากกว่าความรู้สึกตัวเอง เป็นคนที่ทำสิ่งดีๆ เยอะมากโดยไม่มีใครเห็นและไม่บอกใคร พี่เนทคือคนที่ทําให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

ในวันเกิดปีนี้ หนูขอให้พี่เนทมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จ เป็นที่รักของทุกคน มีคนรักเยอะขึ้นอีกจากที่เยอะมากๆ อยู่แล้ว รักษาพลังบวกและจิตใจที่เข้มแข็งของตัวเองไว้ได้เสมอ และ ก้าวผ่านวันที่ไม่ดีไปได้ทุกๆ วัน หนูรักพี่เนทมากๆ เลย พี่เนทคือของขวัญที่เข้ามาในชีวิตหนู เราจะเป็นของขวัญให้กันและกันแบบนี้ตลอดไป”

“Thank you so much for being the best boyfriend, friend, counselor, and lover, ever. Happy birthday to the guy who’s been giving me sweet dreams! Who gives me a reason to gleam? Who’s responsible for my smiles?

Who makes life worthwhile? You mean everything and more, and I hope this birthday is the one of the best, and I can’t wait to spend many more together! You’re amazing and I love you so much. Again, Happy Birthday didiii. love you mostest!!” แฟนคลับต่างกรี๊ดเชียร์ ไม่คาดคิดว่าสาวเอวาจะคลั่งรักขนาดนี้ แถมคำอวยพรยังซึ้ง โรแมนติกอีกด้วย

ขอบคุณไอจี : sunflowava