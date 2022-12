GAI และ VaVa สองแร็พเปอร์จากจีน เปิดจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย

GAI และ VaVa สองแร็พเปอร์จากจีน เปิดจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย เพื่อเริ่มทัวร์ทั่วโลกในปี 2023 ที่ ยูเนี่ยนฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์

แฟนฮิพฮอพชาวไทยเตรียมเปิดโลกดนตรีรับปีใหม่ 2023 สองแร็พเปอร์สตาร์ชายและหญิงชั้นนำจากจีน GAI Zhou Yan (DMG) และ VaVa Mao Yanqi (DMG) ประกาศสยายปีกนำกระแสแร็พจีนแพร่ขยายสู่ระดับโลกด้วยคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์อีกครั้ง! โดยเริ่มต้นปี 2023 พวกเขาก็พร้อมที่จะมาพบกับแฟนๆ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ไม่มีแฟนเพลงแร็พจีนคนไหนกล้าปฏิเสธถึงความสามารถของ GAI Zhou Yan (DMG) เขาคือแร็พเปอร์อันดับหนึ่งในวงการเพลงจีน ในปี 2017 เขาได้เป็นแชมป์รายการระดับประเทศ The Rap of China ปัจจุบันความสามารถของเขาพุ่งทะยานสู่การเป็นฮิพฮอพสตาร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านั้น การทัวร์รอบโลกของ GAI Zhou Yan (DMG) ในหลายประเทศและหลายเมือง เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงเช่นกัน รวมถึงอีกหลายประเทศในเอเชีย

ฟาก VaVa Mao Yanqi (DMG) เป็นแร็พเปอร์หญิงอันดับหนึ่งของจีน เธอกลายเป็นผู้หญิงจีนคนเดียวที่อยู่ในสี่อันดับแรกของ The Rap of China ซีซั่นแรก นอกจากภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาแล้ว เพลง “My New Dress” ของเธอก็ยังกลายเป็นเพลงฮิต กวาดทั้งรางวัลและยอดขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย

เมื่อสองสุดยอดแร็พเปอร์ชายและหญิงที่เก่งที่สุดของจีนกำลังจะมาพบกันที่ประเทศไทย “เล็ทส์ โก ไทยแลนด์” (Let’s Go Thailand) จะต้องเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนฮิปฮอปไม่ควรพลาด!

GAI Zhou Yan (D.M.G) & VaVa Mao Yanqi (D.M.G) พร้อมแล้วที่จะมาตอกย้ำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่า “ดนตรีไม่มีพรมแดน!” แล้วพบกันในคอนเสิร์ต “ไก วาวา เล็ทส์ โก ไทยแลนด์” (Let’s Go Thailand) วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ บัตรราคา6,000 / 4,000 และ 2,500 บาท ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.ticketmelon.com