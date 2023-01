หญิงญา กัญญาพัชญ์ หมอฟันแฟนหนุ่ม คุกเข่าขอแต่งงาน

หญิงญา กัญญาพัชญ์ / เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอีกหนึ่งคน สำหรับนักแสดงสาว “หญิงญา กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์” แม้ว่าเมื่อหลายปีก่อน เจ้าตัวได้ตัดสินใจพักงานวงการบันเทิงไทย ไปเป็นนักแสดงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ล่าสุดในไอจีส่วนตัว yingya_thanijachinya เจ้าตัวโพสตรูปเผยเรื่องราวดีๆ เมื่อแฟนหนุ่มนอกวงการ ดีกรีทันตแพทย์ “หมอข้าวกล้า กวิน กุลสาริน” คุกเข่าขอแต่งงาน ทิ้งทวนปี 2565 รับศักราชใหม่ อย่างหวานๆ พร้อมกับข้อความว่า “ของขวัญปีนี้ ❤️☺️💍“

พร้อมทั้งยังเผยโมเมนต์สุดประทับใจ กับคลิปวิดีโอพรีเวดดิ้ง ด้วยข้อความว่า “9 Days to go 👰🏻‍♀️🤵🏻✨❤️ Big surprised pre-wedding video from honorary videographer, @totay168 @fainatanon and @witsarud ps. Special thanks N’Plawan(Blue Volkswagen) from P’Tunz

Very appreciated and thank you very much ❤️” #kaoyiiing’sday #kaoyiiing #perwedding

งานนี้ทำเอาเจ้าตัวออกอาการเขินไม่น้อยเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง และแฟนๆ ที่ติดตามไอจี เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ typhoon.kncht “งู้ยยยยยยย ❤️❤️❤️” , yoshinimit “ดีใจด้วยยยยยยยย เย่~~~~~~~~” , oomsakaojai “Congratulations na ka 🎉🎉🎉” , ” auan_rangsit “ยินดีด้วยค้าบ❤️” , pimtdao “Yeyyyyyyyy ❤️” เป็นต้น

ขอบคุณไอจี yingya_thanijachinya