สุดอาลัยเศร้าข้ามปีเผยเส้นทางชีวิต ดารา-นายแบบหนุ่มชื่อดัง เยฮักยอง หลังเสียชีวิตในวัย40 สุดเศร้า เดบิวต์รุ่นเดียวกับ กงยู-จูจีฮุน

หลังจากวงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องสูญเสียอีกครั้งเป็นเรื่องราวสุดเศร้าส่งท้ายปี เมื่อ “เยฮักยอง” (Ye Hak Young) ดาราและนายแบบหนุ่มชื่อดังวัยเพียง 40 ปี จากรายงานข่าวเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา เผยข่าวร้าย “เยฮักยอง” ลาโลกเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัด มีพิธีศพจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลซองชิมแห่งมหาวิทยาลัยฮัลลิม ในเมืองอันยัง จังหวัดคยองกี และมีพิธีฝังร่าง ณ สุสานในจังหวัดคยองกีเช่นเดียวกัน

ล่าสุดในโลกโซเชียลก็ยังคงสุดเศร้าอาลัยข้ามปี มีการเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของ ดาราหนุ่ม เยฮักยอง ทั้งนี้ “เยฮักยอง” เดบิวต์ในฐานะนายแบบเมื่อปี 2001 หรือ 21 ปีที่แล้ว รุ่นเดียวกับดารานายแบบดังอย่าง “คังดงวอน” (Kang Dong Won) , “กงยู” (Gong Yoo) รวมถึง “จูจีฮุน” (Joo Ji Hoon) นอกจากนี้ยังสวมบทเด่นในซิตคอม Nonstop 4 (2003) รวมทั้งหนัง The Cut , A Pharisee , Like Father , Like Son (2008)

หลังจากต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อปี 2009 “เยฮักยอง” มีชื่อถูกจับกุมตัวพร้อมกับ “จูจีฮุน” พระเอกดัง “เจ้าชายเย็นชา” จากซีรีส์ Princess Hours ทำให้ “เยฮักยอง” ต้องพักงานในวงการ ก่อนจะกลับมามีผลงาน Serenade Operation ทางช่อง Mnet ในปี 2011 และ Korea’s Got Talent 2 ทางช่อง tvN ในปี 2012 จากนั้น ในปี 2019 ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับ ทำให้เงียบหายไปจากวงการ กระทั่งมีข่าวเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าวงการ

