สรุปรางวัล GOLDEN DISC AWARDS ‘เจโฮป BTS’ ตัวแทนเมมเบอร์ รับรางวัลแดซัง “ALBUM OF THE YEAR”

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานประกาศรางวัล GOLDEN DISC AWARDS ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน โดยผู้จัด APPLE WOOD และ APPLEWOOD Thailand ท่ามกลางแฟนๆ แห่เข้าร่วมงานเกือบครึ่งแสน ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจศิลปินเกาหลีที่ชื่นชอบตลอดทั้งงาน

ทั้งนี้ภายในงานคับคั่งไปด้วยนักแสดงและศิลปินไอดอลเกาหลีที่ตบเท้าเดินพรมแดง ประกาศรางวัล มอบรางวัล รับรางวัล และทำการแสดง ไม่ว่าจะเป็น PSY, เจโฮป BTS, ซงจุงกิ, จุนโฮ 2PM, Jay Park, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NewJeans, STRAY KIDS, TREASURE, SEVENTEEN, IVE, (G)I-DLE, BIGNaughty, BE’O, YOUNHA, KimMinSeok, Moonbyul, LIMYOUNGWOONG รวมไปถึง SungSiKyung, LeeDaHee, นิชคุณ และ ParkSoDam รับหน้าที่ MC ในงาน

สำหรับผลรางวัล The 37th GOLDEN DISC AWARDS with TikTok มีดังต่อไปนี้
รางวัลบอนซัง Rookie Artist ได้แก่ NewJeans, Le sserafim และ IVE
รางวัล BEST DIGITAL SONG ได้แก่ NewJeans, LIM Young woong, IVE / KIM MINSEOK, (G)I-DLE, JAY PARK, PSY และ BIGBANG
รางวัล BEST R&B HIPHOP ได้แก่ Big Naughty
รางวัล BEST GROUP ได้แก่ TREASURE

รางวัล THAI K-POP ARTIST ได้แก่ SEVENTEEN
รางวัล BEST SOLO ARTIST ได้แก่ Younha และ BE’O
รางวัล BEST ALBUM ได้แก่ ENHYPEN / NCT DREAM, NCT 127, BLACKPINK, SEVENTEEN, STRAY KIDS, NCT และ BTS
รางวัล THAI FANS SUPPORT WITH BAOJI ได้แก่ J-HOPE

รางวัล BEST PERFORMANCE ได้แก่ SEVENTEEN
รางวัล BEST PRODUCER ได้แก่ SEO HYUNJOO จาก Starship Entertainment
รางวัล TikTok GOLDEN DISC MOST POPULAR ARTIST ได้แก่ BTS
รางวัล MOST POPULAR ARTIST ได้แก่ STRAY KIDS และ (G)I-DLE
รางวัลแดซัง ARTIST OF THE YEAR ได้แก่ PSY, SONG OF THE YEAR ได้แก่ IVE และ ALBUM OF THE YEAR ได้แก่ BTS

 

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