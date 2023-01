ขยี้ตารัว! ติ๊นา ศุภนาฎ สลัดลุกส์สาวหล่อ สวมชุดไทยเต็มยศ ชาวเน็ตตะลึงความสวย

ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวหล่ออีกคนของวงการบันเทิงไทย สำหรับ ติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา ซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรัก ก็รักเลย จนกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ

ล่าสุดทำเอาตะลึงทั้งไอจี เมื่อ สาวติ๊นา สลัดลุกส์สาวหล่อ สวมชุดไทย แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศ จนเกือบจำไม่ได้ พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “กรุณาอย่าตกกะใจ🤣🤣🤣 ติ๊นามาร่วมงานบวชฉลองสมโภชมหาวิหารพุทธปรินิพพานและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา ที่วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 🤍 ขอบคุณสะพานบุญพี่ไป๊ @therealsorapol และชาวคณะทุกท่านเลยนะคะ 🙏🏻”

งานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆ ที่ติดตามต่างพากันอนุโมทนาบุญ พร้อมกับชื่นชมในความสวยของดาราสาวกันมากมาย อาทิ สวยเอาเรื่องอยู่, พี่ติ๊ใส่สไบ, สวยเชียว, เห้ยยยย ตกใจครับ แต่สวยมาก, โอ้โหหหห สวยยยยจนทางนี้อายยย, สาธุค่ะงามมาก, หวานไม่ไหว, แม่หญิงติ๊นา เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : tinasuppanad