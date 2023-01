7 ปีที่รอดู The Rose แสดงสดในไทยสักครั้ง ไม่ผิดหวัง #HEALTogetherTourBKK ใจฟูทั้งแฟนคลับและศิลปิน รับปากแล้วนะ ว่าต้องกลับมาอีกครั้ง

การรอคอยมีความหมายเสมอ และการรอคอยครั้งนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ สำหรับ เดอะ โรส [ฮีล ทูเกเธอร์] เวิลด์ ทัวร์ อิน แบงคอก” (The Rose [HEAL TOGETHER] WORLD TOUR IN BANGKOK)

คอนเสิร์ตแรกในประเทศไทยของศิลปินเกาหลีมากฝีมืออนาคตไกลอย่าง 4 หนุ่ม คิมอูซอง (KIM WOO SUNG) หรือ แซม นักร้องนำ/กีตาร์/หัวหน้าวง, พัคโดจุน (PARK DO JOON) หรือ ลีโอ ร้องนำ/คีย์บอร์ด/กีตาร์, อีฮาจุน (LEE HA JOON) กลอง และ อีแจฮยอง (LEE JAE HYEONG) เบส แห่งวง “เดอะ โรส” (The Rose) ศิลปินดนตรีแนวป็อปอินดี้ดีกรีอินเตอร์ ที่ได้ผู้จัดมืออาชีพชั่วโมงบิน 12 ปีเต็ม โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ENT) ของบิ๊กบอส กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ จับมือต้นสังกัด วินด์ฟอล (WINDFALL) ประเทศเกาหลีใต้ และ ทรานส์พาเรนท์ อาร์ตส (Transparent Arts) ประเทศสหรัฐอเมริกา พาหนุ่มๆ ทั้ง 4 มาพบกับเหล่าแบล็กโรส (Black Rose ชื่อเรียกแฟนคลับ) ชาวไทยในรอบ 7 ปีนับจากที่ได้เริ่มต้นรู้จักและตกหลุมรักหนุ่มๆ กลุ่มนี้เรื่อยมา

กระแสตอบรับที่แฟนๆ ชาวไทยมีให้กับพวกเขา “เดอะ โรส” (The Rose) นั้นร้อนแรงตั้งแต่วันแรกที่ประกาศ และร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อเปิดขายบัตรเพียงไม่กี่นาที บัตรก็ SOLD OUT ทุกที่นั่ง การันตีความคิดถึงและพลังรอคอยของแบล็กโรสชาวไทยเป็นอย่างดี โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น เริ่มต้นจากกิจกรรม Group Photo สุดใกล้ชิดซึ่งทำเอาแฟนคลับกรี๊ดนำร่องก่อนดูคอนเสิร์ตไปแล้วหนึ่งสเต็ป

The Rose เปิดฉากคอนเสิร์ตด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย ทักทายแฟนคลับผ่านเสียงดนตรี Intro ของเพลง ~ เปิดโสตสัมผัส ด้วยเสียงธรรมชาติ เป็นสัญญาณเริ่มต้นการเยียวยาทุกสิ่ง จากนั้น อูซอง นักร้องนำและหัวหน้าวงเป็นผู้เติมความร้อนแรง เพียงท่อนแรกที่เปล่งเสียงในเพลง Definition of ugly is ก็สะกดแบล็กโรสได้อยู่หมัด ต่อเนื่องกันด้วยเพลง 불면증 (Insomnia) และ She’s in the rain เพลงจากมินิอัลบั้มที่ 2 ซึ่งถึงแม้จะปล่อยมาตั้งแต่ปี 2018 แต่เมื่อได้ฟังสดๆ ทำเอาเพลงนี้ตราตรึงใจ ก่อนจะอัปฟีลด้วยเพลง Modern Life แล้วเบรกทักทายแบล็กโรสอย่างเป็นทางการ

“What’s up Thailand? Hello and Hi!” และ “สวัสดีครับ” นี่คือคำทักทายแรกจากหนุ่มๆ The Rose ก่อนจะแนะนำตัวกันทีละคน โดย อูซอง บอกว่านี่คือการเจอแฟนๆ ชาวไทยครั้งแรกเลย เป็นการเจอที่ใกล้ชิดและอบอุ่นมาก อยากขอบคุณทุกคนที่รอคอยพวกเขามาอย่างยาวนานจริงๆ

ฟีลลิ่งกำลังมา สี่หนุ่ม The Rose ก็นำพาไปสนุกกันต่อไม่ปล่อยให้ขาดตอนกับเพลง California ที่ชวนแฟนคลับร้องตามดังๆ ในท่อน Young and wild ต่อด้วยเพลง I Don’t Know You หนุ่มๆ ขอฟังเสียงเชียร์จากแฟนๆ ซึ่งก็สมหวังหรรษากันไปอย่างคึกคัก

จนทำให้เพลงต่อมาอย่าง Candy ผู้ชมนั่งไม่ติดเก้าอี้กันแล้ว ขอลุกขึ้นยืนโบกแท่งไฟโยกตัวกับเสียงเพลงกันสนุกสนาน ต่อเนื่องจนถึงเพลงที่หลายๆ คนรอคอยคือ RED เพลงตกคนเข้าด้อมอย่างแท้ทรู และด้วยความสนุกของท่วงทำนอง ทุกคนจึงกระโดดไปพร้อมกัน แถมเพลงนี้ อูซอง ยังเผยความน่ารัก ขี้เล่น พร้อมวาดลวดลายท่าเต้นบนเวที ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆ กัน

พักหายใจมาพูดคุยกันอีกรอบ อูซอง ชมแบล็กโรสชาวไทยว่าสวยมาก ส่วน โดจุน โชว์สกิลนับเลข 1 2 3 และพูดขอบคุณเป็นภาษาไทย แล้วชื่นชมไทยแบล็กโรสว่าเก่งกันมากๆ ที่แม้พวกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีสื่อสารสลับไปมาก็ยังสามารถเข้าใจกันอย่างน่าทึ่ง นาทีนี้แฟนๆ อยากตะโกนกลับไปดังๆ ว่ากำแพงภาษาถูกทลายลงเพราะความรักที่มีให้ต่อ The Rose นั่นเอง

ก่อนเข้าช่วงถัดไป The Rose ได้เล่าถึงอัลบั้มล่าสุดของพวกเขา HEAL ที่มาของชื่อคอนเสิร์ต HEAL TOGETHER ซึ่งว่าด้วยเรื่องการเยียวยาหัวใจและสิ่งที่ปลอบประโลมพวกเขา โดยมี 1 เพลงในอัลบั้มที่มีความหมายอย่างมากสำหรับ แจฮยอง นั่นคือเพลง See-Saw เจ้าตัวเล่าว่าเป็นเพลงที่เขาต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่ยากลำบาก แต่ในช่วงเวลานี้เขาได้รับความรักจากแฟนๆ รวมถึงจากสมาชิกในวง จึงอยากจะขอบคุณที่รอคอยพวกเขามาเป็นเวลานาน และอยากถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงนั้น จึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมา

ช่วงแรกของเพลง See-Saw แจฮยอง วางเบสแล้วจับไมค์ ส่งเสียงร้องทุ้มต่ำ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลง เคล้าไปด้วยเสียงคีย์บอร์ดที่ ฮาจุน พักตีกลองมาร่วมบรรเลงอีกเครื่องดนตรีแทน โชว์สกิลดนตรีอันหลากหลายของหนุ่มๆ วงนี้ได้อย่างชัดเจน ก่อนจะจบเพลงนี้ด้วยเสียงประสานของทั้ง 4 หนุ่ม

ต่อกันด้วย 3 เพลงปังๆ Childhood, ILY, Shift แล้วจึงเปลี่ยนอารมณ์ให้หนักแน่นขึ้นไปอีกกับเพลง Time ที่หลายๆ คนชื่นชอบ ใส่เต็มไม่หยุดในเพลง Yes ที่หนุ่มๆ ฮาจุน กับ แจฮยอง โชว์เสียงร้อง ส่วนอีก 2 หนุ่มเมนร้องอย่าง อูซอง และ โดจุน สลับไปวิ่งสนุกทั่วเวที แถมโดดลงมาพบปะประชาชนให้ได้เห็นความหล่อระยะประชิดตัวกันไปเลย

จริงดังคำกล่าวที่ว่า หากเรามีความสุข ช่วงเวลานั้นจะเดินเร็วจนแทบไม่รู้ตัว และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ต หนุ่มๆ The Rose ได้เตรียมเพลงซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของวงเมื่อ 7 ปีที่แล้ว คือเพลง Sorry จุดสตาร์ทของทุกสิ่งทุกอย่าง และคือเส้นทางที่ทำให้ได้มาเจอแบล็กโรสทุกคนในวันนี้นั่นเอง

แฟนคลับช่วยกันร้องอย่างไม่ต้องสงสัย ไปต่อกันที่ Beauty and the beast และ Cure จังหวะกลองแน่นๆ ทำเอาหัวใจเต้นตาม บวกกับเสียงแฟนคลับที่ช่วยร้องกันกระหึ่มยิ่งทำให้เพลงนี้มีพลังสุดๆ ไปเลย จบโชว์ด้วยเพลงฮิตล่าสุดอย่าง Sour แน่นอนว่าท่อน My heart’s so sour without you ยังคงกึกก้อง เปิดสกิลหูทองคำกันระดับสิบเต็ม

เต็มอิ่มประทับใจกันไปทั้งผู้ชมและศิลปิน ยืนยันด้วยประโยคของ โดจุน ที่ว่า “ผมคิดว่าทุกคนคงมีค่ำคืนที่วิเศษกันนะครับ เพราะตัวผมเองรู้สึกวิเศษมากเลยครับ” และไม่เพียงแค่แฟนๆ ที่อยากให้คอนเสิร์ตดีต่อใจแบบนี้วนกลับมาอีกครั้งเร็วๆ สี่หนุ่ม The Rose เองก็เช่นกัน พวกเขาอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยทิ้งท้ายเอาไว้ว่า See you next year!

ยังมีความพิเศษต่อกันอีกนิดในช่วงอังกอร์ที่ The Rose นำมามอบให้เป็นของขวัญตอบแทนการรอคอยอันแสนยาวนานอย่างสุดพิเศษ กับ Black Rose เพลงชื่อเดียวกับชื่อแฟนคลับ ซึ่งทั้ง 4 หนุ่มพร้อมใจกันลงจากเวทีบุกไปหาแบล็กโรสกันถึงที่นั่ง ตั้งแต่แถวหน้าสุดยันท้ายฮอลล์ พร้อมมอบดอกกุหลาบให้เองกับมือ แล้วจึงเก็บภาพความสุขร่วมกัน

ซึ่งแบล็กโรสชาวไทยนั้นก็ได้ให้สัญญาผ่านโปรเจ็กต์ข้อความภาษาเกาหลี 여기서 항상 기다릴테니까 꼭 다시 와줘요!! แปลเป็นไทยว่า “จะรออยู่ตรงนี้เสมอ ต้องกลับมาอีกให้ได้นะ” We Rose You!

งานนี้ผู้จัด “โฟร์วันวันฯ” ขอส่งผู้ชม #HEALTogetherTourBKK ทุกคนกลับบ้านแบบฟินขั้นสุดไปเลยกับ Goodbye Session ที่มีหนุ่มๆ “เดอะ โรส” (The Rose) ครบสี่เมมเบอร์มารอส่งยิ้ม สบตา โบกมืออำลาแฟนๆ ด้วยตนเอง เกิดเป็นโมเมนต์ประทับใจล้นหลามให้เก็บเป็นความทรงจำจนกว่าจะได้พบกันใหม่อีกครั้ง!!

ติดตามชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent

** คิวถัดไป “โฟร์วันวันฯ” เชิญพบกันวันศุกร์นี้ 13 มกราคม 2566 ที่คอนเสิร์ต “[ฟอลโลว์ เดอะ มูฟเมนต์] เอโอเอ็มจี เวิลด์ ทัวร์ 2023 อิน แบงคอก” ([FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN BANGKOK) เวลา 19:00-22:30 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ **