แคท ซอนญ่า ประกาศแต่งงาน 12 มี.ค. เซอร์ไพรส์รูปพรีเวดดิ้ง หวายเยิ้ม สวย หล่อ ดุจเจ้าหญิง-เจ้าชาย เพื่อนๆ ในวงการแห่ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาว แคท ซอนญ่า สิงหะ นางเอกช่อง 7 ที่สละโสดประกาศข่าวดีจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ในวันที่ 12 มี.ค. หลังคบหาดูใจกันมาราว 3 ปี จนช่วงปลายปีที่แล้วแฟนหนุ่มก็ได้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในที่สุด ซึ่งก็ได้มอบแหวนเพชรเม็ดโตไว้ให้เป็นสิ่งของพิเศษแทนใจ ด้วยความโรแมนติก

ล่าสุด(9 ก.พ.) แคท ซอนญ่า ออกมาโพสต์รูปภาพพรีเวดดิ้ง กับว่าที่เจ้าบ่าว ด้วยชุดแต่งงานสีขาวสุดอลังการดุจเจ้าหญิง ตามความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลายคน พร้อมกับเขียนแคปชั่นหวาน “Home to my heart 12 March 2023… Let the countdown begin ! #SSPBForever”

ทางด้านเหล่าคนบันเทิงต่างแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ทั้งยังอวยพรให้กับทั้งคู่ บ้างก็ชมว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่สวย หล่อ เหมาะสมกันมากๆ บรรยากาศโรแมนติก หวานฟุ้งแบบสุดๆ วันแต่งงานคงจะพิเศษ อบอุ่น อลังการมากกว่านี้