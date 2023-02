กุ๊บกิ๊บ หุ้นส่วนร้านทำเล็บ ‘ดิว อริสรา’ แจง ปมตำรวจเข้าตรวจสอบร้าน ยืนยัน ร้านทำถูกต้องทุกกรณี ลูกค้าโปรดไว้วางใจ

หลังจากที่ดาราสาวแซ่บ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ออกมาแฉเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888 และตระกูลพี่น้อง บ. ก็เกิดเป็นประเด็นร้อนในโซเชียล จนเมื่อ(9ก.พ.66) พบตำรวจนอกเครื่องแบบ 2 นาย เข้ามาขอตรวจสอบร้านเสริมสวย ย่านทองหล่อ ของสาวดิว อริสรา ซึ่งมีอีก 2 หุ้นส่วน คือ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ และ แซมมี่ เคาวเวลล์

โดยทันทีที่ตำรวจเข้ามาเจรจาขอเข้าตรวจสอบร้าน ทาง กุ๊บกิ๊บ ก็ได้เปิดกล้องวงจรและพูดคุยกับพนักงานในร้าน เนื่องจากตำรวจ 2 นายกล่าวว่ามาตามหาคนร้ายลักทรัพย์ที่เป็นแรงงานต่างด้าว พนักงานจึงได้ขอดูบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ปรากฎว่าตำรวจ 2 นายเป็นพนักงานฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ

ล่าสุด กุ๊บกิ๊บ ได้เคลื่อนไหวไอจี จากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น พร้อมเขียนข้อความแจ้งว่า “เนื่องจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้น ที่มีทางตำรวจมาตรวจสอบความถูกต้องในร้าน Bar of Beauty ตอนนี้ทางร้านได้รับการตรวจสอบ และ ทางร้านขอยืนยันว่า ทางร้านทำถูกต้องตามวิธีการทุกอย่าง และเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าทุกท่าน

รวมทั้งบุคลากรพนักงานในร้าน ทางร้าน Bar of Beauty ต้องขอขอบพระคุณ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ท่าน ผบ.ตร. ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดูแลความปลอดภัยให้กับทางร้าน Bar of Beauty ของเรา ทางร้านจึงขอให้คุณลูกค้าที่น่ารัก ไว้วางใจ และมั่นใจในความปลอดภัย และ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่คอยสนับสนุน Bar of Beauty มาโดยตลอดเสมอมานะคะ”