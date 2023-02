มารีญา หวงความโสด ไม่ปิดกั้นคนเชียร์คู่ ตอง กวินทร์ บอกให้ลุ้นกันต่อไป ชมฝ่ายชายน่ารักจิตใจดี

หลังจากที่แฟนๆ จับจิ้นคู่นางงามสาว มารีญา พูลเลิศลาภ กับนักฟุตบอลหนุ่มทีมชาติไทย ตอง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ที่ตอนนี้โสดทั้งคู่ และฝ่ายชายไปเซอร์ไพรส์ในรายการร้องข้ามกำแพง แถมยังชมไม่ขาดปาก มารีญา สวยสมมง ยิ่งทำให้คนดูลุ้นหนักมาก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 มารีญ่า ที่มาร่วมงาน LG แถลงข่าว Better Life for All นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ได้เปิดใจถึงโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับ นักฟุตบอลหนุ่มดีกรีทีมชาติ บอกให้ลุ้นกันต่อไป พร้อมกันนี้ มารีญา ยังเผยถึงความภูมิใจ การรวมตัวของสามนางงามตัวแม่ มารีญา น้ำตาล ชลิตา และแนท อนิพรณ์ ที่มาจับไมค์ร้องเพลงด้วยกัน

กลับมาจับไมค์ร้องเพลง? “ใช่ค่ะ ตื่นเต้นมาก ได้ทำงานกับรุ่นพี่นางงามสองสาว เราเด็กสุดเลยค่ะ ตอนนี้มีแค่เพลงเดียว แต่ว่าถ้าทุกคนฟังแล้วชอบก็อาจจะมีเพลงที่ 2 แต่ก็ต้องถาม White Fox อีกทีหนึ่งค่ะ พอได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง มันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้มานานมาก แล้วกลับมาใช้ก็เหมือนเริ่มใหม่ แต่รู้สึกว่ามันก็เป็นทางที่เราอยากจะโฟกัสแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่เรารักจริงๆ ปีนี้อยากฝึกฝนตัวเอง ให้ร้องให้เก่งก่อน แล้วก็อาจจะเขียนเพลงของตัวเอง แล้วก็ค่อยๆ ปล่อยออกไปแบบเล็กๆ เบาๆ ให้คนชิม”

3 คน (มารีญา แนท อนิพรณ์ น้ำตาล ชลิตา)มารวมตัวกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย? “ไม่ง่ายเลยค่ะ ใช้เวลาประมาณ 2 ปี เพราะว่าเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิด แล้วพอโควิดมาทุกอย่างก็หยุด พอเริ่มกลับมาใหม่แต่ละคนก็ทำงานหนักมาก ต้องโกยเนอะ เพราะหลังจากโควิดเราทุกคนจนหมดเลยค่ะ เราก็เลยต้องหาตังค์(หัวเราะ) ก็เลยหาวันที่จะนัดกันสามสาวยากมากๆ การที่เราได้ชิ้นงานนี้ออกมา เป็นอะไรที่พวกเราภูมิใจมากๆ เลยค่ะ

อยากให้ทุกคนไปดูมิวสิควิดีโอค่ะ เพราะแนทเขารักด้านนี้มาก เขาชอบร้องเพลง ถ้าใครดูละครของแนทก็จะรู้ ก็เป็นฝันของเขาที่จะได้เป็นนักร้อง เขาก็ฝึกฝนตอนนี้เขาเต้นเก่งมากเลย จากคนที่ขยับแขนขาไม่ได้เพราะว่าตัวยาว แต่ตอนนี้คือสุดปังมาก ทุกคนต้องไปดูนะคะ เพลงโอเคไหม ส่วนน้ำตาลทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านางเป็นคนแซ่บ ครั้งนี้เขามาเป็นแร็พเปอร์ ก็อยากให้ทุกคนไปดูมุมเท่ของเขา”

แฟนๆ บอกว่า มีบ้าน มีมงฯ มีเพลง? “ต้องเอาให้ครบค่ะ เอาหมดค่ะ (ยิ้ม)”

สำหรับเราเรื่องการร้องเพลงกับการเต้น คือมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหม? “โอ้ Thanks you (หัวเราะ) ก็เป็นอะไรที่เราชอบค่ะ การที่เราเคยเต้นตั้งแต่เด็กเลยก็เลยแฮปปี้ที่ได้ทำ ถามว่าเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนๆ ไหม ก็ไม่รู้ว่าเราเทรนเขาหรือเปล่า เพราะเขาเก่งอยู่แล้ว สองคนเขาจับอะไรได้ไวค่ะ คิดว่าแต่ละคนเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากกันและกัน เราอาจจะได้ประกวดเวทีเดียวกัน แต่ไม่ได้ร่วมงานด้วยกันมากขนาดนี้มาก่อน พอได้มาร่วมงานจริงๆ แล้วเห็นว่าแต่ละคนเขาทำงานแบบไหน เราให้เอเนอร์จี้ต่อกันค่ะ”

แฟนๆ บอกว่าเป็นการรวมตัวของ 3 ตัวแม่ เรียกเราว่า 3 แม่ครัว? “ใช่ค่ะ 3 แม่ครัว ถ้าใครอยากจะจ้าง 3 แม่ครัว ก็โทร.มาได้เลยนะคะ เราไปได้ 3 คน พร้อมค่ะ”

เราจะมีเพลงเดี่ยวไหม ที่เราบอกว่าอยากจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง? “อันนี้ต้องรอดูก่อน เพราะชอบการขึ้นเวทีกับเพื่อนๆ ค่ะ มารีญาเป็นอินโทรเวิร์ต(Introvert) การที่จะออกมาคุยกับคนหลายคนเป็นอะไรที่กลัวมาก อันนี้เป็นพี่ๆ ที่มารีญาให้เกียรติมากๆ เลยนะคะ เพราะไม่ค่อยทำแบบนี้ ก็เลยชอบขึ้นเวทีกับเพื่อนๆ มากกว่าค่ะ ถ้าเดี่ยวก็อาจจะเป็นแค่อินสตาแกรมหรือไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะ ต้องรอดู”

การเป็นอินโทรเวิร์ต มันยากกับการทำงานแค่ไหน? “คิดว่าการที่เราได้ทำงานในวงการบันเทิง มันเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากๆ เพราะมันทำให้เราต้องกล้า 3 2 1 ต้องออกไปบนเวทีแล้ว กลัวก็ไม่ได้แล้ว มันต้องออกแล้ว ก็ฝึกให้เรากล้าที่จะแสดงความคิดเห็น แล้วก็ความรู้สึกมากขึ้นค่ะ ซึ่งคิดว่ามันก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราด้วยนะ ทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ”

แล้วจิตใจข้างในเรามันต่อต้านไหม? “บางทีมันจะแบบเฮือก (ทำเสียงจะขาดใจ) ทำอะไรอยู่ สั่นมาก แล้วหลังจากที่เราไหว้เจ้าแม่สร็จ ออกไปข้างนอกก็ยังกลัว แต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปคิดว่าเราทำดีหรือเปล่า คนจะคิดยังไง ก็เลยจะพยายามปล่อยตัวมากขึ้น ในทางที่มีความสุขมากขึ้นตอนออกมาเจอผู้คน ออกมาแสดง จะได้แฮปปี้”

มีการฝึกกับตัวเองไหม เวลาจะออกไปเจอคนเยอะๆ ต้องทำยังไง? “จริงๆ มันควรที่จะฝึกค่ะ แต่การฝึกของเราก็คือการทำปฏิบัติจริงเลย ฝึกหน้างานเลยค่ะ (หัวเราะ)”

แล้วที่เขาเชียร์เรากับ “กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์” นักฟุตบอลทีมชาติไทย หลังไปออกรายการร้องข้ามกำแพงมาด้วยกัน นี่จะยังไง? “ก็เชียร์ไปค่ะ (หัวเราะ) เชียร์ขึ้นหรือเปล่าก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะ”

ตอนเจอกันวันนั้น มีการพูดคุยกันยังไงบ้าง? “พี่เขาน่ารักมากค่ะ เราก็ได้เจอกันแค่วันนั้น เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกัน เขาพาคุณแม่มาด้วย ซึ่งคล้ายๆ เราเลย เราก็ชอบพาแม่ไปทุกๆ ที่ ก็เลยเห็นว่าคนนี้จิตใจดี ร้องเพลงเก่ง เล่นกีฬาก็เก่ง สเป๊กเราหรือเปล่า ไม่แน่ใจค่ะ มารีญาไม่ได้มีสเป๊กขนาดนั้น คือเรายังไม่ได้รู้จักเขา”

ตอนอยู่ในรายการหลังกำแพง เราตื่นเต้นแค่ไหน? “ตื่นเต้นสิคะ(หัวเราะ) มันตื่นเต้นมากเลย เพราะว่าออกรายการมารีญาจะตื่นเต้นอยู่แล้ว เพราะเราก็ต้องไปรับมุขไทย เราจะทันมั้ย เราก็ตื่นเต้นเรื่องนี้อยู่แล้ว ไปร้องเพลงด้วยก็ตื่นเต้นอีกระดับนึงเลยค่ะ แล้วต้องไปทายด้วยว่าเขาคือใคร ก็ตื่นเต้นระดับที่สามอีก แล้วพอเจอเขาอีกทีรู้ว่าเขาคือใครทำอะไรก็ตื่นเต้นระดับที่ห้า”

เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากเหมือนกัน เราสวยสมมง? “ขอบคุณค่ะ มารีญาก็รู้จักเขาครั้งแรกเลย ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นนักฟุตบอล ผู้รักษาประตู ก็ศึกษาประวัติเขามาบ้าง”

เขาก็รู้เรื่องเราเยอะ ติดตามเรามานาน? “จริงหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่เชื่อ(ยิ้ม) หรือเขาทำการบ้านดีก่อนออกรายการข้ามกำแพง”

เขาชมว่าเราสวยมาก? “ขอบคุณมากเลยค่ะ เราก็ท็อป5เนาะ การันตี(หัวเราะ) มารีญาชอบที่เขาเป็นคนเก่ง เขาเก่งมาก”

เขารักธรรมชาติเหมือนกัน อยากให้เราชวนไปธรรมชาติเหมือนกัน? “เหรอคะ จริงๆ เราก็มีโครงการมาเรื่อยๆ เลยค่ะ เดี๋ยวมารีญาจะเชิญทุกๆ คนแหละ เขาว่างก็ต้องมานะคะ บังคับ(หัวเราะ)”

โมเมนต์อะไรที่ทำให้คนจับจิ้นคู่เรา? “ไม่แน่ใจ ต้องถามเขาค่ะ คิดว่าเอเนอร์จีเราก็อาจจะคล้ายๆ กันหรือเปล่า ณ ตอนนั้น ต้องถามคนดูมากกว่าค่ะ แล้วคนที่เป็นกรรมการในวันนั้น”

เรารู้ใช่ไหมกระแสคนเชียร์ว่าเราเหมาะสม เข้าขากันดี? “ไม่ให้เราใช้ชีวิตโสดหน่อยเหรอคะ คนเชียร์อะไรตอนนี้(ยิ้ม)”

มีดอกไม้วาเลนไทน์หรือยังพรุ่งนี้? “พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ เรายังไม่รู้จะได้ดอกไม้หรือเปล่า เดี๋ยวรอดู เขาจะส่งเหรอคะ(หัวเราะ) ถ้าจะส่งมาก็ไม่ติดนะคะ แต่ขอไม่เอาขยะเยอะนะคะ ดอกไม้ดอกเดียวก็ได้ Zero Waste”

อยากฝากบอกอะไรถึงคนที่เชียร์มั้ย จะเป็นไปได้มั้ย? “ก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะ ตอนนี้มารีญาโฟกัสเรื่องงานมากๆ และเรื่องครอบครัวด้วย และเรื่องการพัฒนาตัวเอง การที่เราต้องโฟกัสตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เลย พรุ่งนี้เป็นวาเลนไทน์ เราไม่จำเป็นต้องมีคู่รักก็ได้ เราควรที่จะรักตัวเอง ดูแลตัวเอง ถนอมรีเลชั่นชิพที่เรามีอยู่ในชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อน พรุ่งนี้มารีญามีเดตกับหมอสูฯ ค่ะ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจภายในวันาเลนไทน์ค่ะ เราก็เลยรู้ว่าถึงเวลาแล้ว”

ตอนนี้อยากใช้ชีวิตโสดก่อน? “ใช่ค่ะ มากๆ เลย แต่ไม่ปิด คุยได้ ถ้าเข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของมารีญาได้ เสริมเรื่องงานได้ ช่วยในเรื่องของครอบครัวได้ ก็ไม่ได้ปิดค่ะ แต่ว่าเราก็อยากจะใช้ชีวิตโสดของเราอย่างเต็มที่ อยากโสดไปก่อน จริงๆ ก็หวงความโสดเหมือนกันค่ะ เพราะว่าในชีวิตเราตั้งแต่เด็กเลย มารีญาก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่โสดนานขนาดนั้น สมัยเด็กเนาะ ท็อปไฟน์ค่ะ ล้อเล่นๆ (หัวเราะ) แต่มันสำคัญค่ะที่เราต้องใช้เวลากับตัวเอง เราต้องอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขค่ะ ก็เลยคิดว่าเราก็หวงความโสดของตัวเอง”

โสดนานที่สุดในชีวิตกี่เดือน? “อาจจะไม่เกินปีหนึ่งที่แบบโสดจริงๆ หรือว่าแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นก็ได้ เพราะเราท็อป5(หัวเราะ)”