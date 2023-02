ชีวิตติ่งคอมพลีทสุด ๆ นักแสดงหนุ่ม “เต้ย พงศกร” ได้สุ่มเป็นลัคกี้แฟนของจริง “จินยอง GOT7” เผยเคล็ดลับ มูจัดเต็ม!! ทำเอาอากาเซ่กรี๊ดลั่นฮอลล์เลยทีเดียว



คงต้องบอกว่าสมการรอคอย และถือเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำสำหรับการกลับมาเจอเหล่าอากาเซ่ชาวไทยในรอบ 4 ปี กับงานงานโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

งานนี้คนที่ฟินสุดๆ นอกจากเหล่าอากาเซ่แฟนพันธุ์แท้ชาวไทยแล้ว อีกหนึ่งนักแสดงอย่าง “เต้ย – พงศกร เมตตาริกานนท์” ที่เรียกว่ากรีดเลือดเป็นอากาเซ่ เพราะเคยหลั่งน้ำตาตอนเจอ “แจ็คสัน หวัง” จากวง GOT 7 มาแล้ว

ล่าสุด แต้มบุญสูงไม่แผ่ว ยังได้เป็นลักกี้แฟนในงานของ “พัค จินยอง” อีกด้วย โดยในงานมีเกมส์ร่วมสนุกให้กับแฟนคลับคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งให้เขียนกระดาษโน้ตใส่กล่องสุ่ม เพื่อให้จินยองสุ่มจับสลากเลือกแฟนลัคกี้ขึ้นมารับของขวัญบนเวที

ปรากฏว่าจินยองได้จับสลากขึ้นมาเองกับมือ ซึ่งสุ่มหยิบกระดาษโน้ตระบุเลขที่นั่งของ “เต้ย พงศกร” พอดี ทำเอาแฟน ๆ ทั้งฮอลล์ทั้งลุ้นและกรี๊ดให้กับแต้มบุญสูงนี้

แต่เมื่อได้ขึ้นไปบนเวที นอกจากได้มีโอกาสจับมือและกอดศิลปินแล้ว เต้ยก็ได้เผยเคล็ดลับกับแฟนๆ ว่า ก่อนจะใส่กระดาษโน้ตลงไปเขาได้สวดนะโมฯ 3 จบ พร้อมคาถาบูชาพระพิฆเนศ เรียกว่ามูจัดเต็ม ทำเอาผู้ดำเนินรายการอย่างดีเจนุ้ยถึงกับหลุดขำลั่น และขนลุกไปตามๆ กัน

แน่นอนว่า ได้ลัคกี้แฟนแบบโชคชะตานำพา แถมพัคจินยอง ยังชมว่า “หล่อ” หลายต่อหลายครั้ง เรียกว่างานนี้จบลงไปด้วยความฟิน และความประทับใจจริงๆ



ขอบคุณภาพ : mybunny93