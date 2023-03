ประมวลภาพบรรยากาศ และสรุปผลรางวัล ‘TOTY MUSIC AWARDS 2022’

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานประกาศรางวัล ‘TOTY MUSIC AWARDS 2022’ งานประกาศรางวัลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ เพื่อมอบรางวัลให้กับศิลปินและผู้ทำงานเบื้องหลังในสาขาต่างๆ ซึ่งงานจัดขึ้นช่วงค่ำของวันที่ 13 มีนาคม ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน

โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลยอดนิยม และ รางวัลยอดเยี่ยม โดยรางวัลยอดนิยม ได้คัดสรรจากผู้ชม และผู้ฟัง ที่ได้รวบรวมข้อมูล จากสถิติการรับชมและรับฟังตลอดทั้งปี ดังที่เห็นจาก Finalist ที่ได้ประกาศออกไปแล้ว และได้ให้ผู้ฟังเป็นผู้คัดเลือกผ่านการโหวต และการเพิ่มยอด Stream จนได้ “The Best หรือ ที่สุดของเพลงยอดนิยมแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้

สรุปผลรางวัล ‘TOTY Music Awards 2022’

1. รางวัลยอดนิยม สาขา The Best Music of the Year ได้แก่ ศิลปิน : NONT TANON เพลง โต๊ะริม (Melt)

2. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Male Artist ได้แก่ ศิลปิน Billkin เพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ

3. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Female Artist ได้แก่ ศิลปิน BOWKYLION เพลง วาดไว้ (Recall)

4. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Male Group ได้แก่ ศิลปิน LAZ1 เพลง ไม่ตอบเลยน๊า (What’s The Matter?)

5. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา FaMale Group ได้แก่ ศิลปิน 4EVE เพลง ข้อยกเว้น

6. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Band Group ได้แก่ ศิลปิน Paper Planes เพลง ทรงอย่างแบด (Bad Boy)

7. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Collaboration / Various Artist ได้แก่ ศิลปิน Paper Planes Feat. Moon เพลง เสแสร้ง (Pretend)

8. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Rookie ได้แก่ ศิลปิน อูน TheChanisara เพลง เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong)

9. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา OST. ได้แก่ ศิลปิน NuNew OST. คุณชาย เพลง รักแท้ (True Love)

10. รางวัลยอดนิยม Best Music of the Year สาขา Mixed Gender Group ได้แก่ ศิลปิน 4MIX เพลง Hot & Cold (ร้อนๆ หนาวๆ)



ต่อด้วยประเภท รางวัลยอดเยี่ยม ที่ได้คัดสรรจากคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม, อนันต์ ลือประดิษฐ์, ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์, พรเทพ แซ่เฮง และ วรเชษฐ ไพศาขมาศ (เลเล่เล้) โดยลำดับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Record of the Year เพลง: ทุกนาทีที่สวยงาม (Always With Me) ศิลปิน : NONT TANONT

2. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Song of the Year เพลง: นะหน้าทอง ศิลปิน : โจอี้ ภูวศิษฐ์ และผู้แต่งเพลง

3. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Album of the Year อัลบั้ม : Babb Bum Bum ศิลปิน : MILLI

4. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Artist of the Year (Solo) ศิลปิน : MILLI

5. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Artist of the Year (Group) ศิลปิน : TaitosmitH

6. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Music Video of the Year เพลง: ทุกนาทีที่สวยงาม (Always With Me) ศิลปิน : NONT TANONT

7. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Producer of the Year : Spatchies

8. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Album Packing of the Year อัลบั้ม เพื่อชีวิตกู : TaitosmitH

9. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา Cover Art of the Year ศิลปิน : Temple Fair

10. รางวัลยอดเยี่ยม สาขา New Artist of the Year ศิลปิน : Paper Planes

สุดท้ายนี้ยังมีรางวัลขวัญใจทีป๊อปตลอดกาล กับรางวัล Lifetime Achievement Awards ซึ่งศิลปินที่ได้รับรางวัลในปีนี้คือ “สาว สาว สาว” เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มศิลปินที่เป็นตำนาน ของวงการได้เลยทีเดียว

และสำหรับบรรยากาศ ก็มีศิลปินที่ขึ้นโชว์ และตบเท้าเดินพรมแดงเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง