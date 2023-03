โบว์ เมลดา อวดหวาน อาเล็ก ริมทะเล ยามค่ำคืน ถูกแซวเบลอยังไงให้รักชัดเจน

หวานไม่เคยแผ่วเลยคู่นี้ สำหรับนางเอกสาว โบว์ เมลดา สุศรี และพระเอกหนุ่ม อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ ที่ได้เดินทางไปเที่ยวทะเลด้วยกันแบบสวีตสุดๆ แถมเดินจับมือกันริมทะเล ยามค่ำคืน ถ่ายรูปภาพมาอวดแฟนๆ ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับกรี๊ดแตก ว่าหนุ่มอาเล็กคลั่งรักไม่หยุด ทั้งยังหวานขึ้นอย่างทวีคูณ

งานนี้ โบว์ เมลดา สวมชุดเดรสยาวสีน้ำเงินเข็ม แหวดอก โชว์หลังได้แบบเซ็กซี่สุดๆ อีกทั้งเขียนแคปชั่น “Happiness is not by chance, but by choice.” , “Blue is doesn’t mean blue.”

ด้านแฟนคลับถึงกับแซวหนักว่า “เบลอยังไงให้รักชัดเจน” , “ภาพเบลอ แต่เรารักเราชัดเจน” , “มูฟออนจากเขาสองคนไม่ได้จริงๆ” , “เบลอว่ารักแถบแหละ” , “เกินปุยมุ้ย” , “ชัดเจน” , “ความน่ารักตัวเท่าบ้าน” , “รูปคู่ลงบ่อยมาก แต่ฟินสุดๆ ไม่รู้เกี่ยวไหมลงรูปคู่บ่อย คนเลยกดไลค์รูปคู่น้อยลง”