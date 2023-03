ตามกลับมาทำงาน นาย ณภัทร ไปรับ ใบเฟิร์น ถึงสนามบิน หวานมาก

ก่อนหน้านี้นางเอกสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนทริปญี่ปุ่น กับผู้จัดการส่วนตัว โดยระหว่างเที่ยวต่างแดน พระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ก็ส่งความห่วงใยให้โดยตลอด หวั่นนางเอกสาวจะไม่สบาย หรือ หลงทาง ทำเอาสาว ใบเฟิร์น ที่เที่ยวอยู่ต่างประเทศถึงกับต้องเขิน

งานนี้ สาวใบเฟิร์น โพสต์รูปภาพ พร้อมแคปชั่นหวานๆ ว่า “it’s always better when we’re together. #แวะอลังทริป” ด้าน นาย ณภัทร ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “กลับมาทำงานได้แล้วว ทั้งคู่เลย” สาวใบเฟิร์น ก็ตอบกลับไปแบบหวานๆ “คิดถึงก็พูด”

จนเมื่อไม่นานมานี้ นาย ณภัทร ได้อัพสตอรี่ไอจีเป็นภาพเครื่องบินบนท้องฟ้าในช่วงกลางดึก ต่อจากนั้นก็โพสต์สตอรี่รูปกระเป๋าเดินทางใบโต แท็กสาวใบเฟิร์น ทาง ใบเฟิร์น ก็ได้รีโพสต์สตอรี่ พร้อมเขียนแคปชั่น “กลับแล้วค้าบ” ด้านแฟนคลับต่างปลื้มปริ่มหัวใจกับภาพน่ารักๆ