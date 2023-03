ไทแทน โชว์สกิลแต่งเพลง พร้อมวิชวลสะกดใจ ยกทีมถ่ายทำถึงเกาหลี บิ๊กบอส โฟร์วันวัน มีอึ้ง

ว้าวสุดๆ กับทุกภาพคอนเซ็ปต์วิชวลโปสเตอร์ต่างๆ ที่ค่ายเพลงคุณภาพ “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ ต้นสังกัดของศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวของค่ายอย่าง “ไทแทน” (TYTAN) – ไทแทน ทีปประสาน ได้ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา

เรียกได้ว่าทำเอาเผลอใจกดเซฟซ้ำไปไม่รู้กี่ครั้ง มาทรงนี้เห็นแววว่าหัวใจเราจะไม่เป็นของเราอีกต่อไป โดยเฉพาะเหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน)

งานนี้ต้องยกให้ภาพเล่าเรื่องไปเลย เพราะแต่ละลุคของ ไทแทน ใน VISUAL POSTER นั้นคาริสม่ามาเต็มมาก ดีงามในสามโลก ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ MAGENTA VER. งานสายตาสุดอะไรสุด โทนสีของภาพสื่อถึงความร้อนแรง แข็งแกร่ง จัดจ้านไปด้วยเสน่ห์ หรือคอนเซ็ปต์ NOIR VER. ก็ทำเอาใจเหลวเป้วไม่เหลือทรงกับภาพโทนขาวดำขรึมเท่

เผยสันกรามพิฆาตพร้อมดาเมจรุนแรงต่อหัวใจ รวมถึงองศาการโพสที่จัดระเบียบร่างกายได้สุดเป๊ะ และคอนเซ็ปต์สุดท้าย TITANIUM VER. ออร่าล้นเหลือกับภาพเคลียร์ๆ โดดเด่นด้วยสไตล์การแต่งตัวและภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบ ท่าทางแน่วแน่แววตามั่นใจ สะท้อนความมุ่งมั่นของศิลปินหนุ่มคนนี้ได้ชัดเจน

เสาร์อาทิตย์ก็หวีดกันไม่ได้พักเพราะมีภาพเด็ด TEASER POSTER TYTAN 1st EP “Your Call” ของ ไทแทน ปล่อยตามมาอีกหนึ่ง ซึ่งทุกคนพูดเลยงานดีมาก ฟีลเกาหลีเกาใจจริง ก็ “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” เขายกทีมไปถ่ายทำกันที่ประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกับ VISUAL POSTER ทั้ง 3 คอนเซ็ปต์ แอบซูมดูทะเบียนรถแล้ว ขอสปอยล์ตรงนี้เลยว่า ออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ที่จะพรีเมียร์ให้ชมพร้อมกันครั้งแรกทั่วโลกในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เวลา 12:00 น. ทางยูทูบ ไม่มีอึ้ง มีแต่ทึ่งแน่นอน!

ช็อตฟีลส่งท้ายสุดสัปดาห์ด้วย TRACKLIST ที่เฉลยรายชื่อเพลงพร้อมเครดิตการทำงานให้ได้เห็นกันไปเลยว่า TYTAN 1st EP “Your Call” ไม่ได้มาแค่เพลงเดียว แต่มีถึง 4 เพลงให้ฟังกันจุกๆ ประกอบด้วย 3 เพลงใหม่อย่าง Wish Wish ต่อด้วย Your Call (อยู่ที่เธอ) ซึ่งเป็นไตเติลแทร็กของ EP นี้ ยังมีเพลง Angel ที่ทุกคนรอคอย รวมถึง 1 เพลงเปิดตัวหนุ่ม ไทแทน เดบิวต์ซิงเกิลเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาอย่าง All Night (feat. Loco) ก็ถูกบรรจุเข้ามาอยู่ใน EP นี้ด้วย

ความจึ้งยังอยู่ตรงเครดิตเพลงซึ่งประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่า ทุกแทร็กที่กล่าวมา ไทแทน ได้แสดงฝีไม้ลายมือทั้งแต่งทำนอง เรียบเรียงดนตรี เขียนเนื้อเพลงเอง โดยทำงานร่วมกับทีมโปรดิวเซอร์จากเกาหลีและไทย งัดความสามารถออกมาใช้แบบไม่มีกั๊ก ตอกย้ำสกิลดนตรีที่เติบโตขึ้นอีกเห็นๆ รอฟัง EP RELEASE กันได้เลยทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม วันที่ 23 มี.ค.นี้ เวลา 00:00 น.