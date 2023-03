“มาร์กี้” ยันชัด! เม้าธ์แซ่บคนในคลิปเสียง ไม่ใช่ “เบลล่า” เผยสาเหตุที่อัดเสียงไว้ เผยใหม่ ดาวิกา แอบนอยด์ กลัวเพื่อนเสียเพราะเขา

วันที่ 22 มี.ค.66 ที่ โซนเซ็นทรัลคอร์ต ชั้น1 เซ็นทรัลเวิลด์ นางเอกดัง มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว “The first exclusive launch and line up of Mindset Mob” เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ Mindset Mob ของสามี ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ถึงกระแสดราม่า “แก๊งนางเอก ม. เม้าธ์แซ่บ”

ถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้น? “สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น กี้อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ดูรายการ ‘เพื่อนใหม่’ แล้วรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกไม่แฮปปี้ กี้ก็ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วน ไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพอ ต้องขอโทษด้วยค่ะ แต่ในส่วนเรื่องของกี้ เหมือนที่กี้ลงไอจีขอพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึง ‘เบลล่า’ แล้วตัวกี้กับเบลล่าก็ไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราไม่เคยมีเรื่องกัน ไม่เคยทะเลาะกัน ไม่เคยมีอะไรกันเลย ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลย”

“ที่กี้แชร์ กี้ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใคร แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแฉใครด้วย เราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอว่าในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้าง มันก็ต้องเจอทั้งคนดี คนไม่ดี มันเป็นปกติของชีวิตคนๆ นึง เราแค่มาเล่า มาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้าง แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใคร เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่ได้บอกใบ้ว่าอายุใกล้เคียงเรา ไม่ได้บอกว่าเขาทำอาชีพอะไร เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นใคร แค่เล่าว่าเราเจออะไรมาบ้าง”

ได้คุยกับ “เบลล่า” โดยตรงไหม? “ที่จริงตัวเบลล่าเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กี้พูดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา เพราะอย่างที่เราบอกว่าอยู่ด้วยกันแค่สองคน เบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้น แต่เราก็มีส่งไปบอกเขา”

กังวลใจไหม พอเรื่องราวมันโดนพาดพิงจะมีปัญหาเพื่อนในวงการ? “ที่จริงของกี้ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลย เพราะว่ากี้ไม่ได้บอกใบ้ แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่สองคน”

ที่เราโพสต์ตอนนั้น ไม่อยากให้คนเข้าใจผิด? “ใช่ค่ะ คนเข้าใจผิดเยอะ เข้าใจว่ากี้พูดถึงเบลล่า วันนั้นก็เลยตัดสินใจลงไปเลย เพราะว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ บางคนก็บอกว่าไม่ทันแล้ว คือไม่ใช่ไม่ทัน แต่ว่าไม่ใช่จริงๆ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่ แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงๆ อันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆ”

ในคลิปมีคำถามอื่นด้วย เลยถูกมัดรวมว่าเรื่องเดียวกัน? “ใช่ คนอาจจะคิดว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกัน แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่อง หรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆ ดูที่ตัดมา เพราะว่าคำถามของกี้อยู่ท้ายๆ เลย มันคนละคำถาม คนละพาร์ต แยกกันอย่างชัดเจน”

เครียดไหม? “ถามว่าเครียดไหม ก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเราคิดร้ายกับเขา หรือว่าจะมาแฉคนอื่น เพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใคร จะมาแฉใคร เราก็มนุษย์คนนึง กี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ของกี้ที่เจอมาจริงๆ ถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมัน แต่ปัจจุบันเราก็ปล่อยผ่านไปแล้ว เราก็แค่มาแชร์ให้เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ฟังว่า เราก็เจอโน่นนี่นั่นมานะ ไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ แต่ว่าเราก็รู้วึกว่ามันเป็นเรื่องของเรา เราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเม้าธ์ มันคือเรื่องของเรา แล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ชี้นำเลย แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่สามารถโยงไปได้ เพราะว่าเราไม่ได้ใบ้ ไม่ได้ระบุอะไรเลย”

“ใหม่ ดาวิกา” บอกดีใจที่เพื่อนๆ เข้าใจกับคอนเทนต์ที่เอามาลง เขาก็แอบกลัวว่าเพื่อนจะเสียเพราะเขา? “เขาก็เครียด เพราะเขาเสพโซเชียลเยอะ ถามว่าเราดูไหม เราก็ดูนะ แต่พอถึงจุดนึงที่เราไม่สามรถทำอะไรได้ คือเราเข้าใจและเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เราเข้าใจมากๆ เลย ไม่ใช่ไม่เข้าใจ แต่อย่างที่บอกว่าคนที่เข้าใจผิด คิดว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่ไม่พอใจ เราก็อยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันว่านอกจากจะไม่ใช่แล้ว ก็อยากจะขอโทษที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ดี”

หลังจากที่มีไวรัลออกไป มีคนในวงการหรือผู้ใหญ่โทรมาหาเราเยอะไหม? “ถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆ ก็จะรู้อยู่แล้ว เพราะในนั้นก็มีบอกว่าเราอัดเสียง เอาตรงๆ นะที่อัดเสียงไม่ได้เพื่อที่จะว่ามาดิสเครดิตหรืออะไร แต่ว่าเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะเจอกับตัว แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำว่าในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเรา เพราะฉะนั้นในวันที่เวลาผ่านไป กี้ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่า แต่กี้เป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนๆ นั้นมาทักว่าเป็นยังไง ทำดีกับเราแล้วเราลืม อัดไว้เพื่อเตือนสติอย่าโง่แล้วอีก อย่าโง่ซ้ำโง่ซาก นอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆ แล้ว เราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเพื่อนเราไม่ไปพูดต่อ ไม่ไปอะไรต่อ แต่เราเองก็ยังไม่เชื่อหูเราเหมือนกัน เราถึงขั้นต้องมาเปิดฟังอีกทีว่าเราเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่า แล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหว เราก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยวิเคราะห์หน่อย”

อัดเสียงไว้ไม่ได้มีเจตนาจะเอามาแฉ? “ใช่ เรื่องมันผ่านมาจะ 10 ปีแล้ว”

หลังจากนั้นยังร่วมงานกับเขาไหม? “คือที่จริงหลังจากนั้นเราก็มีร่วมงาน แต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อย พูดตรงๆ เลยนะ เราเหนื่อยเวลาที่ข้างหน้าเป็นอย่าง ลงจากเวทีแล้วเป็นอีกอย่าง หรือพออยู่กันสองคนแล้วเป็นอีกอย่างนึง เราเหนื่อยอ่ะ เพราะแค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมา ในวันที่ไม่เล่นละครขอเป็นตัวเองบ้าง (คลิปเสียงยังอยู่?) เราก็เก็บไว้เตือนสติตัวเอง”

กลัวไหมพอเราออกมาพูดแล้ว จะมีการขุดอีกว่าเป็นใคร? “อย่างที่บอกกี้ไม่ได้ใบ้อะไร ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือเป็นเพศไหนอะไรยังไง ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่า อายุเท่ากัน อายุน้อยกว่า หรือทำงานอะไร เราไม่ได้บอกเลย เพราะฉะนั้นมันกว้างมาก”

อยากบอกอะไรกับที่ยังพูดถึงดราม่านี้ไหม? “พอเถอะ เพราะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะคิดไม่ดีกับใคร เราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้าง เหมือนเราระบายกับ ‘พี่ก้อย – พี่ฉอด’ (ยิ้ม) กี้ว่าทุกคนทำงานมันก็ต้องมีแหละ มีบ้างว่าบอสไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่น่ารัก คนนั้นคนนี้ มันมีในทุกวงการอยู่แล้ว เราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเจอ”

หลังจากนี้ถ้าเราต้องถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอีก? “เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น เพราะว่าเราก็เข้าใจ ถือว่ามันเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสม ถ้าไม่แฮปปี้เราก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ค่ะ (ขอให้จบ?) ใช่ค่ะ เพราะว่าเราทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลยค่ะ”