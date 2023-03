มาร์กี้ สุดเซอร์ไพรส์! ป๊อก ให้แหวนเพชรเม็ดโต จากน้ำพักน้ำแรง ชดเชยแหวนแต่งงานที่เป็นเงินพ่อ

หลังทำเอาหลายคนอิจฉาในความเปย์ของสามีหนุ่ม ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ที่เซอร์ไพรส์ภรรยาสุดที่รัก มาร์กี้ ราศรี ด้วยแหวนเพชรเม็ดโตในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ฉลองครบรอบ 8 ปี ล่าสุดเจอ สาวมาร์กี้ ในงาน “The first exclusive launch and line up of Mindset Mob” เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ Mindset Mob ของสามี ที่ โซนเซ็นทรัลคอร์ต ชั้น1 เซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่า

“อย่าสิ! เดี๋ยวเขาก็หมั่นไส้เอา เราอยู่ด้วยกันมา 8 ปี กี้ไม่รู้ว่าเขาอยากให้ เพราะเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้วที่คุณพ่อพี่ป๊อกเขาให้มา แล้วก็มีแหวนที่เอาไว้ใส่ง่ายๆ ปกติแล้วกี้จะใส่วงที่เป็นเม็ดง่ายๆตลอด มันไม่ต้องคอยระวังตัวมาก แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนให้แหวนแต่งงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขา เป็นเงินของพ่อเขา เขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงานที่เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงเขาเอง เลยใช้เวลาเก็บเงินอยู่ 8 ปี(หัวเราะ)”

แล้วทำไมเขาไม่ให้เอง ต้องให้ผู้กองไอซ์เอามาให้? “ผู้กองไอซ์เป็นคนหา ด้วยความที่พี่ไอซ์เป็นคนชอบเพชรพลอยอยู่แล้ว เขาเลยเป็นคนช่วยหา เขาก็เอามาเซอร์ไพรส์เลย เราอะไรก็ได้ แค่เขาให้เราก็แฮปปี้แล้ว กี้ชอบหมด”

ตกใจไหมตอนที่เขาเปิดออกมา? “ตกใจ เป็นสิ่งเดียวที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้ เวลาที่แฟนจะซื้อของให้ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆ ส่วนมากมันจะเป็นของที่สามารถใช้ด้วยกันไดั เช่น รถ นาฬิกา กี้รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกคุ้มที่เขาเสียเงินไปแล้วเขาก็ใช้ได้ด้วย คิดว่าส่วนมากน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้น เลยคิดว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะซื้อให้เราเลย คาดไม่ถึงเลย

เพราะมันแบ่งกันใช้ไม่ได้ พอบอกเซอร์ไพรส์ เราก็แบบซื้อให้เหรอ ตอนแรกคิดว่าของปลอม(ยิ้ม) คิดว่าเอามาแกล้ง พอได้มาก็ย้ายวงเก่าเลย ย้ายเลย เก็บเลย โทษทีนะคะคุณพ่อ(หัวเราะและยกมือไหว้)”

แล้วครบรอบ 8 ปี เราให้อะไรเขา? “กี้ไม่ได้ให้ 8 ปี เราก็บอกเขาว่าเราก็ทำงานก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละ เวลาแฟนให้ของเรา เราก็อยากจะให้ของคืน อะไรที่เขาชอบเราก็แอบมีให้กรุบกริบ แต่เราก็พูดตรงๆ เลยนะว่าให้เท่านี้ไม่ได้หรอก เราไม่ได้มีเท่าเขา เราก็บอกเขาตรงๆ ทุกวันนี้ก็ทำงานหาเงินเพื่อซื้อของให้คุณสามีนะ เราก็อยากให้เขาคืนบ้าง ส่วนมากกี้จะซื้อนาฬิกาให้ เป็นสิ่งที่เขาชอบ และเป็นการลงทุนด้วย แต่อย่าเรียกว่าเป็นการลงทุนเลยเพราะก็ไม่ขายอยู่ดี”