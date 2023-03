นานา ป้อง กระแต หลังรีเควสต์ชุดร่วมงาน เห็นใจโดนโจมตีหนัก ลั่นอยากให้โฟกัสที่ความสามารถ มากกว่าเสื้อผ้า

วันที่ 22 มี.ค.66 ที่ โซนเซ็นทรัลคอร์ต ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ นานา ไรบีนา เดินทางมาร่วมงานเปิดตัว “The first exclusive launch and line up of Mindset Mob” เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ Mindset Mob ของ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เป็นคนรีเควสต์ชุดโทนสีนู้ดของลูกทุ่งสาว กระแต อาร์สยาม ซึ่งนักร้องสาวจัดเต็มให้กับชุดหนังสีนู้ด โชว์บั้นท้ายสุดแซ่บ จนกลายเป็นดราม่าอย่างหนักว่าชุดโป๊เกินงาม

กระแสดราม่าชุดของกระแต ที่น้องแต่งตัวมาเพื่อร่วมงานของเรา? “ก็รีเควสต์น้องไป คือปกติเวลาจะมีโชว์ น้องก็ถามว่าแม่อยากได้แบบไหน เราเป็นพี่สาวเนอะก็บอกรอบนี้สีนู้ดไหม แบบใส่เหมือนไม่ใส่ก็พูดกันขำๆ แต่ว่านานาอยากให้โฟกัสว่าน้องกระแตเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทุกงานจริงๆ เราจะบอกว่าเรื่องชุดเป็นเรื่องรองสำหรับนานานะ

ถ้าการโชว์ออกมาไม่ได้สำคัญก็ยากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้โฟกัสที่ความสามารถที่หาตัวจับยากมากๆ ของน้องกระแต นานามองว่าส่วนนึงคือการแต่งกายอยู่แล้ว แต่ว่า Performance ต้องได้ด้วย แล้วน้องก็คือปังไม่ไหว เป็นเด็กที่มีความตั้งใจทำงานมากๆ ไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยงานใหญ่ ถ้าบอกว่าไปทำงานคือเต็มที่มาก เสื้อผ้าหน้าผมเขาเป๊ะหมด”

คิดว่ามันโป๊มันแรงไปไหม เพราะการโชว์บนเวทีก็มีฉีกขาด้วย? “เอาตรงๆ เลยนะ ถ้านานาหุ่นดีเท่ากระแตอ่ะ นานาว่ามีผู้หญิงหลายคนคิดเหมือนกันว่าอยากใส่เหมือนกันนะ เรามีความมั่นใจและเตรียมร่างกายมาพร้อมขนาดนั้นแล้วอ่ะ แล้วสิ่งที่ได้มามันมาจากการที่เขาฝึกฝน เขามีร่างกายที่แข็งแรง เฮลตี้ Performance เขาดีมากๆ แล้วประกอบกับชุดด้วย ยกมือให้กับความตั้งใจของเขามากๆ ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าค่ะ”

ได้มีโอกาสคุยกับน้องไหมเพราะโดนโจมตีหนักมาก? “เห็นใจนะ เพราะเราเห็นถึงความตั้งใจของน้อง แต่จริงๆ แล้วขอให้ทุกคนหันไปมองว่าไม่ใช่แค่เสื้อผ้า คือมันส่วนนึงที่ทำให้ Performance โดดเด่นขึ้น แต่อยากให้ดูที่การร้องการเต้นว่าหาตัวจับยากมากๆ ในเมืองไทย”

คอมเมนต์ที่แรงมากๆ ในฐานะที่เราก็เป็นผู้หญิงรู้สึกยังไงบ้าง? “นานาว่ากระแตน่าจะผ่านตรงนี้มาเยอะมากนะคะ เขาก็สตรองพอ แล้วเขาก็ตั้งใจแล้วคนเราจะทำอะไรก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว นานาว่าวันนี้เปลี่ยนเป็นให้กำลังใจน้องดีกว่า อยากให้เขามีความตั้งใจและมีพลังที่จะสร้างสรรค์งานดีๆ ไม่ให้มานั่งดราม่าแค่เรื่องชุด นานาว่ากระแตมีภาพที่ใหญ่กว่านี้มาก อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและซัพพอร์ต”

เราเป็นห่วงความรู้สึกน้องขนาดไหน? “ก็อย่างที่บอกว่าน้องแข็งแรงและโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เห็นมืออาชีพในการทำงาน แล้วกระแตคือคนนั้นที่เขามีความเป็นมืออาชีพมากๆ ในทุกด้าน”