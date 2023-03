เปิ้ล ไอริณ รับ ฮอต หนุ่มตาน้ำข้าว ตามขอถ่ายรูป ลั่น ไม่ได้เมคเรื่องขึ้นมาเอง

ทริปนี้ฮอตไม่เบา สำหรับนักร้องสาว เปิ้ล ไอริณ ศรีแกล้ว ได้โพสต์รูปภาพคู่หนุ่มตาน้ำข้าว มาขอถ่ายรูปด้วย นับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจ จนออกมาเล่าสู่กันฟัง ท่ามกลางเสียงชาวเน็ตที่บอกว่าเจ้าตัวเมคเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า ยืนยันเลยว่าเรื่องจริง ไม่ได้โม้

โดย เปิ้ล ไอริณ เผยว่า “ขอพื้นที่อธิบายนิดนะค้า…จากคอมเมนต์ “รายการแฉ” ล่าสุด มีหลายๆ คน สงสัยว่า เราเมคเรื่องที่เดินๆ อยู่ มีคนมาขอจูบที่อิตาลี่!! นี่คือภาพขณะรีบเดินดุ่มๆ คนเดียว เพื่อไปดูน้ำตก Varenna หนุ่มน้อยคนนี้ (รูปแรก) ตะโกนเรียกเรา Hey! ตอนแรก เรากลัวนะ รีบเดินหนี ตอนนั้นเปลี่ยวๆ ไม่มีใครเลย นางวิ่งตามมา บอก “Hey! You’re so beautiful, I want to kiss you!! ” เรานี่หัวเราะก๊ากเลย นึกในใจ “เออ!! กล้าดีวุ้ย!”

หัวเราะเสร็จเราเดินต่อ นางก็วิ่งตามมาอีก บอก “May I take photo with you please??”….จึงได้ภาพนี้มา เป็นที่ระลึก (ปล.นางอายุ 21 ฮอร์โมนคงจะพลุ่งพล่าน) ส่วนคนภาพที่สอง วันเดียวกัน เจอบนรถไฟขากลับไปมิลาน นางนั่งมองตลอดทริป เรากลัวมากๆ จนลงสถานี นางวิ่งตามมาขอเบอร์ ขอถ่ายรูป!

เราไม่ได้บอกว่าเราฮอทอะไรหรอกนะ!แต่เราคิดว่า พวกเค้ามองสาวเอเชียน่ารัก เป็นปกติ ถ้าสาวเอเชีย หัวดำ หน้าไม่คุ้นเดินทางอยู่คนเดียว หนุ่มๆ ก็อยากรู้จักค่ะ เราว่า ถ้าคุณไป ก็ฮอทเหมือนกัน!

ตอนนี้ ชีวิตเราอยู่ในจุดที่ อยากขอบคุณทุกๆ คนจริงๆ จากใจ ที่มอบทุกโอกาส ไม่ว่าจะเข้ามาเมนต์อย่างไร คุณก็ยังคงให้ความสนใจเรา เราขอตั้งใจผลิตทุกผลงาน และสัญญาว่า จะมอบความจริงใจผ่านทุกๆ คำพูด จากทุกๆ โอกาส ทุกๆ ทอล์กโชว์ เพื่อตอบแทนเพื่อนๆ ทุกๆ คนนะคะ