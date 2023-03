เป้ย ปานวาด ออกตัวไม่กล้าแนะเคล็ดลับประคองชีวิตคู่ เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน

เคยผ่านมรสุมชีวิตครอบครัวมาได้ สำหรับ เป้ย ปานวาด บุญยรัตกลิน ออกตัวไม่กล้าแนะนำใครถึงเคล็ดลับประคองชีวิตคู่ ทั้งเข้าใจบริบทแต่ละบ้านแตกต่างกัน

โดย เป้ย ที่มาร่วมงานแถลงข่าว The Jintana Experience – Our passion for your solution ชุดชั้นใน “จินตนา” เปิดแผนรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ครบรอบ 65 ปี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวในแบบฉบับตนเอง เพราะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว วิธีประคองความสัมพันธ์ ปรับตัวเข้าหากัน ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน แต่ไม่กล้าแนะนำใคร เพราะเข้าใจแนวทางแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน

ข่าวคู่รักในวงการบันเทิงมีปัญหาหลายคู่ เคล็ดลับประคองรักของคู่เรา? “อย่าถามเคล็ดลับของเป้ยเลย มีกระดาษทิชชู่มั้ยคะ(ทำท่าซับเหงื่อ)”

คู่เราก็ผ่านหลายเหตุการณ์มาได้ ตอนนี้แฮปปี้? “ไม่หรอก เป้ยเคารพความคิดเห็นของแต่ละครอบครัวของแต่ละคู่นะ พอเราเห็นข่าวของแต่ละคู่ เราก็ได้แต่ส่งกำลังใจ เรียกว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นไปแล้ว คือความคิดเห็นของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ก็จะไม่เหมือนกัน

แต่ละบ้านก็จะมีบริบทที่แตกต่างกัน ฉะนั้นของเป้ยพยายามจะชั่งน้ำหนักว่าข้อดีข้อเสียมันยังไง แล้วลูกเรายังไง ถ้าเกิดเราใช้อารมณ์ของเราในการตัดสิน แล้วต่อไปลูกหล่ะ คือมันจะจบปัญหาที่เรา แต่ปัญหาของลูกมันไม่จบไงในระยะยาว”

“โอเคเราก็สบายตัวแล้ว เราอาจจะมีชีวิตใหม่ในอนาคต คุณป๊อปก็อาจจะมีชีวิตใหม่ในอนาคต แต่ลูกเราเขาไม่ได้มีอะไรใหม่ๆ คืออันนี้ความคิดของเป้ยเท่านั้นเอง แต่ว่าสุดท้ายถ้ามันเหนือบ่ากว่าแรงมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง แต่ ณ วันนี้ของเป้ยทุกวันนี้มันยังแก้ปัญหากันได้ อย่างที่บอกเป้ยชั่งน้ำหนักดูแล้ว ข้อดีมันดีกว่าข้อเสีย”

ในส่วนของเรา มองลูกเป็นหลัก? “เป้ยด้วย เป้ยก็ต้องสบายใจ ต้องมีความสุขนะ ไม่ใช่หน้าอมขมกลืน ลูกเห็นเป้ยนั่งร้องไห้ ไม่ได้ ลูกจะเห็นเราในเวอร์ชั่นที่เราทุกข์ไม่ได้ ไม่มีความสุขไม่ได้ ตัวลูกสำคัญแต่ตัวเราจิตใจเราก็ต้องสำคัญว่าเราโอเคกับมันจริงๆ หรือเปล่า เอาเป็นว่าเป้ยจะไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน เป้ยจะไม่เอาอารมณ์เป้ยเป็นใหญ่ จะถอยตัวเองออกมาก่อนสักระยะหนึ่งให้ใจเย็นแล้วคิดเป็นสเต็ปๆ ไปว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไง“

เวลามีปัญหาเราใจเย็นไว้ก่อน? “ไม่มีใจเย็นหรอก ตอนแรกวันแรก พูดเลย วันแรกไม่มีใจเย็น น้ำตาพรั่งพรู กินอะไรไม่ได้สักอย่าง เจ็บปวดหัวใจ มีคำถามหมื่นคำถามเข้ามามากมาย มันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ให้อยู่กับตรงนั้น เสียใจให้ที่สุด แล้วค่อยๆ ใจเย็น ค่อยๆ คิด ตั้งสติใหม่ อันนี้เฉพาะครอบครัวเป้ยนะ ไม่ได้แนะนำใครนะคะ”

สำหรับใครที่ประสบปัญหาอยู่ ถ้าอยากขอคำแนะนำจากใคร? “เป้ยไม่สามารถแนะนำใครได้จริงๆ เรารู้แหละเวลาแก้ปัญหาต่างๆ เขาก็จะมีความคิดแนวทางเป็นของเขาเอง ทุกความคิดเห็น ทุกการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่มีอะไรผิด แต่ในเวย์ของเราเราแบบนี้ดีกว่า แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตจะยังไงนะ แต่ ณ วันนี้มันเป็นอย่างนี้ เรามีความรู้สึกว่ามันใช่แบบนี้ดีกว่า”

ทุกวันนี้ประคองกันไปได้? “ไม่ว่าใครไม่มีใครเพอร์เฟ็กต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ถ้าเราคิดตรงนี้ได้ว่าเขามีข้อเสียอะไรข้อดีอะไร เรามีข้อเสียอะไรข้อดีอะไร ทุกคนมันต้องปรับหากันทั้งนั้นแหละ แล้วมันก็จะดีเอง สุดท้ายถ้ามันไม่ได้จริงๆ มันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีๆ ของเป้ยนะในรูปแบบเป้ย”

ถามถึงเรื่องที่เราลงคลิป น้องปาลิน น้ำหนักขึ้นแล้วน้องร้องไห้? “ในคลิปที่ปาลินร้องไห้หลังจากที่เขาร้องเสร็จ เขาก็เดินไปกินต่อนะ ก็งงนิดนึง เมื่อกี้เครียดเหรอเรื่องชั่งน้ำหนัก ก็พยายามดูแลเรื่องอาหารของเขามากขึ้น

แต่เป้ยไม่ได้จำกัดนะอะไรที่เป็นความสุขของลูก เป้ยให้ลูกทานได้ แต่ก็ให้เน้นผักผลไม้หน่อยมั้ย ก็จะเสนอเขาไปเพราะว่าเขาเป็นเด็กสายแป้ง จะชอบกินแป้ง เขาไม่ได้อ้วนเกินเกณฑ์แต่เขาสูงมาก เป้ยว่าสูงกว่าในวัยเดียวกันไป 2 ปีเลย ไม่เป็นไร เราเรียลไซซ์บิวตี้ สูงได้ ตัวใหญ่ได้ ไม่เป็นไรลูก ในคลิปเป้ยก็จะมีอธิบายเอารูปเป้ยสมัยเด็กๆ ให้ดู”

“ตอนนั้นเป้ยก็อ้วนมากเลยนะ อ้วนกว่าปาลินเยอะเลย ตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆ มันช่วยเราได้ ไม่ต้องกลัว ก็จะซัพพอร์ตความรู้สึกของลูก แต่ว่าก็ต้องให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร ถ้าเกิดวันหนึ่งมีเพื่อนมาบูลลี่ เพื่อนมาแซว ก็จะบอกถึงเหตุผลตามหลักความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นะ แต่ไม่ต้องกังวล จงภูมิใจมั่นใจในตัวเรา เราเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดี เราเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรง แค่นี้พอแล้ว”

แต่ปาลินน่าจะไฟท์ได้ ไม่มีใครมาบูลลี่ได้? “อันนี้เป้ยไม่ได้พูดนะ แต่เป็นเรื่องจริง เป้ยต้องบอก ปาลิน เบาๆ ลูก พี่โปรดบอกน้องได้นะ เบาๆ เขาจะเชื่อพี่โปรด เบาๆ กับพี่หน่อย อย่าไปเล่นอย่างนี้กับเพื่อนนะ เพราะเดี๋ยวเพื่อนจะเจ็บ ก็ต้องบอกเขา เดี๋ยวเขาคิดว่าเล่นแบบนี้ได้ มันก็จะไม่ดี เดี๋ยวเขาจะมาว่าเราได้”

หลายคนชื่นชม น้องโปรด เป็นพี่ชายที่แสนดีเหลือเกินกับการดูแลน้อง? “ก็ยอมรับว่าพี่โปรดเขาจะมีความอบอุ่นค่อนข้างจะเยอะ ต้องเรียกว่าเทคนิคนะเพราะต้องใช้วิธีการดูแลน้องขั้นสุด น้องซนมากแล้วเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง เขาจะไม่ฟังใคร

นอกจากฟังตัวเอง อารมณ์นี้เขาอยากจะคุยกับแม่ เขาก็คุย เลิกเรียนกลับมาเจอแม่ เขาไม่อยากทัก ไม่อยากคุย เขาก็ไม่คุย แต่เมื่ออารมณ์เขาพร้อมเขาอยากจะคุยเขาก็จะมาเล่นด้วย ต่อให้เราเข้าไปหา เขาก็จะนิ่งใส่เรา เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง”

“ฉะนั้นพี่โปรดเขาจะมีเทคนิคในการเอาน้องอยู่ว่าจะต้องพูดยังไงให้น้องอยู่ในโอวาทของเขา และน้องก็เชื่อฟังแต่พี่โปรดด้วยแหละ พี่โปรดเอาอยู่ มีอะไรที่เป้ยจะต้องขอความช่วยเหลือ อยากให้ปาลินใส่ชุดนี้หน่อยได้มั้ยคะ ก็จะบอกพี่โปรดช่วยแม่หน่อย แม่ต่อรองไม่ได้แล้ว เอาเป็นว่าด้วยความเป็นพี่น้อง เขาจะเชื่อฟังพี่โปรดด้วยแหละ แล้วพี่โปรดอาจจะมีเทคนิคนิดๆ หน่อยๆ ก็เลยจะคล้อยตามกันง่าย”

พี่โปรดตามใจน้องหรือเปล่า? “ไม่ได้ตามใจทุกอย่าง บางอย่างของเล่นที่โปรดหวงมากๆ เขาก็จะไม่ได้ให้น้องเล่น แต่เขาจะมีเทคนิคอันนี้เป็นของหวงของพี่ อันไหนเล่นไม่ได้ เขาก็จะอธิบายให้น้องฟัง เขาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจของน้องไปให้สนใจอย่างอื่น เขาก็จะมีวิธีของเขา”

ในบ้าน ปาลิน กลัวพี่โปรดคนเดียว? “ใช่ๆ เขาจะเกรงใจพี่โปรด เชื่อฟังพี่โปรด”

ภูมิใจลูกชายช่วยเลี้ยงน้องได้? “พี่โปรดต้องใจเย็น ถามว่าภูมิใจมั้ย มันเป็นธรรมดาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ การที่เห็นพี่น้องรักกัน ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับเรา เราก็ดีใจเป็นของขวัญสำหรับเราที่พี่น้องไม่ตีกัน แต่ว่าการที่ไม่ตีกันวันนี้ก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะไม่ตีกัน

ฉะนั้นเราก็พยายามคิดวิธีการสอนลูกให้มันไปได้ยาวๆ ที่สุด ให้เขาคุยกันได้เยอะที่สุดนานที่สุด เพื่อที่จะไม่มีช่องว่างระหว่างวัย และไม่มีช่องว่างระหว่างเพศเข้ามากั้น เพราะว่าด้วยความที่โปรดและปาลินเขาห่างกันมาก ก็กลัวว่าจะมีปัญหา แต่ก็พยายามจะทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนนี้จะสอนได้ ก็อยากให้เขารักๆ กันไปจนโตเลย”