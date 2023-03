BrandThink ตั้งเป้าครีเอตคอนเทนต์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กับคอนเซ็ปต์ Tomorrow is NOW มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมผู้คนในการสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

BrandThink ‘Hybrid Content Creator Company’ ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมผู้คนในการสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า แนะนำบริษัทผ่าน 5 Business Units ไม่ว่าจะเป็น Content Agency, Content, Commercial, Cinema และ Community ภายใต้แนวคิด Hybrid, High-Quality & High-Conversion พร้อมเปิดตัว 3 โปรเจ็กต์ ภาพยนตร์, ซีรีส์ และภาพยนตร์สารคดีใหม่จาก BrandThink Cinema โดยทั้ง 3 โปรเจ็กต์ มีนักแสดงนำที่มีความสามารถ ได้แก่ นักแสดงจากซีรีส์เรื่อง “Coin Digger-เกมสูญเหรียญ” แบงค์ ธิติ, ญดา นริญดา, กัปตัน ชลธร, พีท ทองเจือ, คลาวเดีย จักรพันธุ์, บีม ศรัณยู และ แก๊ป ธนเวทย์

นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “RedLife-รักละเลย” ซึ่ง แบงค์ ธิติ รับบทนำ ร่วมด้วย ปู กรองทอง, ฝ้าย สุมิตตา, D-Gerrard, ครูนาย มานพ และขอแนะนำ จ๋อมแจ๋ม กานต์พิชชา กับ ซิดนีย์ สุพิชชา ในฐานะนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแรก พร้อมปิดท้ายโปรเจ็กต์กับภาพยนตร์สารคดีขนาดยาว “5th Round-ไฟต์ไฝว้ฝัน” ของนักมวยไทยได้แก่ ตะวันฉาย และ วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

คุณเอกลักญ กรรณศรณ์ Founder & Managing Director BrandThink เผยว่า “สำหรับ BrandThink Cinema ที่มุ่งเน้นสร้าง The New Ecosystem for Motion Pictures เราทุ่มเทที่จะสร้างภาพยนตร์ด้านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคม ขยายขอบเขตในการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนนักสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวที่ออกมาจากมุมมองและความรู้สึกที่แท้จริง ร่วมสนับสนุนในการหาช่องทางทางการตลาดทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ และเทคนิคทางการตลาดในเชิงสร้างสรรค์ BrandThink Cinema พร้อมนำเสนอเนื้อหาที่ชวนให้ทุกคนฉุกคิด เล่าประเด็นที่น่าสนใจของสังคมไทยนำออกไปสู่สายตาตลาดโลก เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตั้งเป้าในการเป็น Ecosystem ใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรม ทั้งการเป็นสื่อ คอมมูนิตี้ รวมถึงเป็นสตูดิโอสำหรับการผลิตงาน เป้าหมายของเราคือการสร้างคอมมูตี้ที่ทั้งแข็งแรง ร่วมสนับสนุนกันและกัน เป็นพื้นที่ที่คนสร้างภาพยนตร์จะได้มีโอกาสเชื่อมโยง เติบโต และเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ให้มีชีวิต พร้อมพบกับ 3 โปรเจ็กต์ใหม่ ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ และ Documentaries ในปีนี้อย่างแน่นอน”

“เกมสูญเหรียญ Coin Digger” ซีรีส์ พ.ศ. 2566 แนวระทึกขวัญ (Thriller) ความยาว 10 ตอน กำกับซีรีส์โดย สุรพงษ์ เพลินแสง

นำแสดงโดย

แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์

ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร

กับต้น ชลธร คงยิ่งยง

พีท ทองเจือ

คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

บีม ศรัณยู ประชากริช

โกวิทย์ วัฒนกุล

แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล

เรื่องย่อ

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2019 เมื่อวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย ‘แบงค์’(แบงค์ ธิติ) ‘เจน’(ญดา นริลญา) และ ‘เก็ท’(กัปต้น ชลธร) ที่ต้องการโค่นล้มระบบการเงินในโลกปัจจุบัน ที่ทรัพยากรถูกครอบครองไปหมดแล้วโดยคนรุ่นเก่า พวกเขาจึงหวังพึ่งพา Cryptocurrency โดยการจะตั้ง Exchange ขึ้นในประเทศไทย แต่เรื่องราวมันก็ไม่ง่ายนัก เมื่อคน 1% บนยอดปิรามิดอย่าง ‘ตฤณ’(พีท ทองเจือ) ผู้มีทั้งเงินทองและอำนาจมืด ก็เบนความสนใจจากอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตน จะก้าวเข้ามาสู่ตลาดคริปโตเช่นกัน โดยตั้ง Exchange ของตัวเองขึ้นมา ภารกิจ David & Goliath ครั้งนี้จะเป็นเช่นไร โลกแห่งการเงินจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร ติดตามได้ใน “เกมสูญเหรียญ Coin Digger” ปลายปีนี้

“ไฟต์ไฝว้ฝัน 5th Round” ภาพยนตร์สารคดี พ.ศ. 2566 ความยาว (ประมาณ) 116 นาที กำกับสารคดีโดย ระวี วิริยะพงศ์ศักดิ์

ร่วมแสดงโดย

ซำเหมา ส. พวงทอง

พรายเงิน เมืองไทย

ช่อฟ้า แสงเทียนน้อย

วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

เรื่องย่อ

“มวยไทย” เป็นหนึ่งในกีฬามวยไม่กี่ประเภท ที่มีการชก 5 ยก มาแต่ไหนแต่ไร และนี่คือเรื่องราวที่บอกเล่าความจริงและวิถีชีวิตของ นักมวยไทย 4 รุ่น จาก 4 ช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่มวยเด็ก ‘ซำเหมา’ นักมวยน้อยอายุ 8 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ต้องการขึ้นชก เพราะพ่อแม่จะได้มาเชียร์ในทุกๆนัด ‘พรายเงิน’ นักมวยวัยรุ่น กับความฝันจะได้เข้ามาชกบนเวทีใหญ่ในเมืองกรุง ‘ช่อฟ้า’ นักมวยชื่อดัง ที่ก้าวขึ้นไปท้าชิงเข็มขัดใหญ่ในระดับนานาชาติ และ ‘วันฉลอง’ นักมวยมากประสบการณ์กับช่วงชีวิตสุดท้ายบนสังเวียน บอกเล่าผ่านความจริงจังบนผืนผ้าใบและในชีวิตประจำวัน ด้วยชะตาชีวิตที่เลือกไม่ได้ของพวกเขาต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและความทุ่มเท ยกสุดท้ายของชีวิตจะเป็นเช่นไร ติดตามได้ใน “5th Round ไฟต์ไฝว้ฝัน” ปลายปีนี้



“รักละเลย RedLife” ภาพยนตร์ พ.ศ. 2566 แนวดราม่า ความยาว (ประมาณ) 130 นาที กำกับภาพยนตร์โดย เอกลักญ กรรณศรณ์

นำแสดงโดย

แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์

ซิดนีย์ สุพิชชา สังขจินดา

ปู กรองทอง รัชตะวรรณ

บิ๊ก อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบรียล (D Gerrard)

ฝ้าย สุมิตตา ดวงแก้ว

จ๋อมแจ๋ม กานต์พิชชา พงษ์พานิช

นาย มานพ มีจำรัส

เท็ดดี้ วัชระ ณ ระนอง

เรื่องย่อ

เรื่องราวของสองหนุ่มสาวที่โลกลืม ‘ส้ม’(ซิดนีย์ สุพิชชา) ลูกในโอวาทของ ‘อ้อย’(ปู กรองทอง) โสเภณีข้างถนน ที่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปหลังตกหลุมรัก ‘พีช’(ฝ้าย สุมิตตา) รุ่นพี่ไอดอลสาวผู้ทิ้งเรื่องราวปริศนาไว้ และทำให้ส้มได้รู้จักกับความรัก ความผิดหวังและการสูญเสีย ขณะที่ ‘เต๋อ’(แบงค์ ธิติ) โจรกระจอกที่เฝ้าปล้นหาเงินเพื่อสร้างชีวิตใหม่กับ ‘มายด์’(จ๋อมแจ๋ม กานต์พิชชา) ผู้หญิงที่เขาทุ่มความรักให้ แต่สุดท้ายเงินกลับช่วยอะไรเขาไม่ได้ และยิ่งทั้งสองพยายามมากเท่าไรก็ยิ่งพบว่าตัวเองกำลังเดินทางเข้าสู่หนทางที่มืดหม่นมากขึ้นเท่านั้น