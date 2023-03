ซีรีส์ ค่อยๆ รัก Step By Step สร้างปรากฎการณ์ ความปัง เปิดตัว Atlas (แอทลาส) ร้องเพลง รักเธอ ONLY YOU ประกอบซีรีส์ ครั้งแรก

สร้างปรากฎการณ์ความปังตั้งแต่ครั้งแรก กับการประกาศสร้างซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยใน ค่อยๆ รัก Step By Step นำแสดงโดย แมน – ธฤษณุ สรนันท์ , เบน – บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร , อัพ – ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง , วิน-ธีราเมท พีรบวรสุข , เซนต์ – ปารมี มหัทธนาดุลย์ และ บรูซ – ศิริกร คณานุรักษ์ กำกับโดย ตี๋ – บัณฑิต สินธนภารดี



ล่าสุด 2 ผู้จัดอย่าง ดี ฮัพ เฮ้าส์ และ จัสท์อัพ เตรียมชวนแฟนๆ ทุกคนไปอุ่นเครื่อง ค่อยๆ เต้น เล่น ร้อง กับอีกปรากฎการณ์ครั้งสำคัญสำหรับครั้งแรกของกลุ่มศิลปิน 7 หนุ่มสุดฮอตติดกระแส T-POP อย่างวง Atlas (แอทลาส) ที่ประกอบด้วย มิวอ้อน , เออร์วิน , แทด , ไนซ์ , ภูมิ , เจ็ท และ จูเนียร์ มาโชว์ฝีมือร้องเพลงประกอบซีรีส์

ทำเอาทั้ง 7 หนุ่มออกอาการตื่นเต้น เผยความรู้สึกว่า “ตื่นเต้นครับ เป็นครั้งแรกเลย ตอนรู้ดีใจมากที่จะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ พอได้ฟังครั้งแรกชอบมาก คือเราชอบเพลงสไตล์สดใสอยู่แล้ว เลยรู้สึกถูกชะตากับเพลงนี้สุดๆ เลยครับ แต่ก็รู้สึกกดดันนิดนึงว่าเราจะทำได้ดีไหม เพราะไม่ใช่เพลงของวงเรา แต่เป็นเพลงประกอบซีรีส์”

“พอมาถึงวันที่ได้มาเวิร์คช็อปกัน และพี่ๆ ทุกคนเป็นกันเองมาก ก็ทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปอย่างสบายมาก สิ่งที่พิเศษอีกอย่างของเพลงนี้คือ แอทลาสก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงหวาน นี่เป็นเพลงแรกเลยที่เราได้ร้องเพลงหวานกัน ก็จะมีความพิเศษตรงนี้เพราะปกติเราเต้นดุมาก แต่นี่คือแนวหวานที่เราร้องประกอบซีรีส์เป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วย สำหรับเนื้อหาเพลงจะพูดถึงรักที่ไม่ทันตั้งตัว แบบเอ๊ะ! อยู่ดีๆ เราก็รักไปแล้ว”

“คืออารมณ์แบบรักไม่รู้เรื่อง อยู่ดีๆ เราก็คิดถึงเขาตลอดเวลา ทุกๆ วันไปแล้ว ผมว่ามันเข้ากับสังคมทุกวันนี้มากตรงที่หลายๆ คนเวลามีความรัก บางทีเราไม่ทันได้รู้หรอกว่าเรากำลังจะรักเขา รู้ตัวอีกทีก็รักเขาแล้ว ผมว่าทุกคนน่าจะเคยแบบมีเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิต ก็น่าจะเข้าใจได้ เหมือนเราอยู่ด้วยกันทุกวัน เราจำได้ไหมว่าพวกเรารักกันครั้งแรกเมื่อไหร่ เราก็รักกันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน”

“เราก็ของฝากเพลง รักเธอ ONLY YOUเพลงประกอบซีรีส์ ค่อยๆ รัก Step By Step ไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นเพลงแรกที่เราแอทลาสร้องประกอบซีรีส์ด้วย และขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนมาดูกันและมาฟังเพลงกันนะครับ”

แฟนเพลงสามารถติดตามฟังเพลง “รักเธอ ONLY YOU” ประกอบซีรีส์ “ค่อยๆ รัก Step By Step” จากเสียงร้องของวง Atlas (แอทลาส) พร้อมกันวันที่ 27 มีนาคม นี้เวลา 18.00 น. ได้ที่ มิวสิคออนไลน์สตรีมมิ่งทุกแพลทฟอร์ม และทาง Youtube Dee Hup House ถือเป็นการอุ่นเครื่องพร้อมกันก่อนไปติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ที่จะออกอากาศตอนแรกในอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 23.00-24.00 น ทางช่อง ONE 31 และรับชมย้อนหลังเวลา 00.30 น. ได้ที่ WeTV

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Twitter / Instragram / Youtube-Dee Hup House และทาง JustUp Official