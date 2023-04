แพรวา เชียร์คู่ พลอย-โต้ง แซว ใช่!รูปเปิดตัว ปลื้มมีความรัก สดใสขึ้น

วันที่ 21 เม.ย. ที่ ช่องอมรินทร์ ทีวี นักแสดงสาว แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ เดินทางมาร่วมงานบวงสรวงละคร วงศาคณาญาติ ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์เชียร์ให้พี่สาวในวงการ พลอย เฌอมาลย์ คบกับแร็พเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี หลังไปคอนเสิร์ต rolling loud ด้วยกัน

เรารู้เรื่องราวของ พลอย โต้ง ไหม? “ไม่นะ ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ถามมัม คือเราไป rolling loud แล้วเราก็ไปเจอมัมจังหวะที่มัมมาถึงต้องบอกตามตรงว่าทุกคนบนโต๊ะสติจางหายแล้วและมัมมาคนเดียวมากับเพื่อนที่เป็นนักดำน้ำพี่แนนซี่ ซึ่งเราก็รู้จัก”

เราทราบข่าวไหม มีแซวบ้างไหม? “เราทราบข่าวแล้วเพราะว่าติดตามข่าว เราก็รอดูในข่าวว่าอะไรยังไง (เราเป็นชาวเน็ต?) เราเป็นชาวเน็ต ล่าสุดเห็นมัมลงรูป I told the stars about you นี่ก็ส่งให้พลัสเตอร์ มึงเราต้องแซวมัม แต่เห็นคนแซวเยอะแล้ว ไม่เอาเดี๋ยวไม่เด่นไม่ดังเลยไม่แซว”

ได้ทักส่วนตัวไปไหม? “ไม่ทักส่วนตัว แต่เราก็จะลงรูปกับพลัสเตอร์แล้วบอกว่า I tell hell about you (หัวเราะ)”

เราว่าโพสต์นั้นของพลอยเป็นเหมือนกันเปิดตัวไหม? “ไม่รู้อ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวหรือไม่เปิดตัว ก็น่าจะเปิดตัวนะ ฉันบอกดวงดาวเกี่ยวกับเธอ (ยิ้ม) ก็คงใช่”

ก่อนหน้านี้เราเอ๊ะบ้างไหม? “คือต้องบอกว่าสดใสอยู่แล้วตลอดเวลาที่เราเจอ เราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งคิดว่าเขามีช่วงเศร้ามั้ยวะ มัมอ่ะ เขาสดใสตลอด”

แต่เราก็ดีใจใช่ไหมถ้าเขาสองคนคบกันจริงๆ? “ใช่ เพราะเราสนับสนุนให้ทุกคนมีความรัก (ยิ้ม)”

ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้าน 4 ชาวบ้าน 5 เรามองเขาเหมาะสมไหม เชียร์ไหม? “สุดๆ นะ เราก็เชียร์นะเราเชียร์หมดแหละถ้าสุดท้ายถึงคบกันแล้วเลิกกันก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยเขาก็ได้ใช้หัวใจ ดีกว่าไม่ได้ใช้หัวใจทำอะไรเลย (ยิ้ม) จริงๆ คนเราถ้าสมมุติมัมไม่ยอมคบเพราะว่าชาวเน็ตบอกไม่เหมาะ แล้วยังไงต่อ เขาจะได้เรียนรู้กันมั้ยว่าเหมาะกันไหม เข้ากันหรือเปล่า คนเรามันก็ต้องตามหาจิ๊กซอว์ที่มันเข้ากันได้อยู่ดี”

หนังสือเล่มใหม่? “แพรวาวิชาการ (หัวเราะ)”

แต่เขาก็ดูชัดเจนสำหรับเรามองว่า? “ใช่ๆ เราว่าชัดเจน”

ถ้ามีโอกาสเจอกันก็จะไปแซว? “ถ้ามัมอยู่คนเดียวจะแซว แต่ถ้าอยู่กับพี่โต้งอาจจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ เราไม่สนิท เรารู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราไปแซว”

แต่เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอทั้งสองพร้อมกัน? “ใช่ค่ะ (ถ้าเจอพร้อมกันล่ะ?) ฮั่นแหน่ ขอโทษค่ะพี่ (หัวเราะ) กลัว”

หลังจากนี้คงได้เจอกันบ่อย? “ไม่รู้อ่ะ เพราะปกติเวลาเจอมัมก็จะเป็นโอกาสที่เราไปทำบุญกัน แต่พี่โต้งก็ไม่ได้มาด้วยเพราะเขาก็คงเดินสายทัวร์ของเขา”