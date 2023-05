รวมญาติเพื่อนดาราแฟนๆร่วมอวยพรวันเกิดอบอุ่น มารี จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด 31 ปี มิตรภาพดีๆ แฟนเก่าร่วมเฟรม ไร้เงา พิชญ์

ฉลองวันเกิดอบอุ่น นางเอกสาว มารี เบรินเนอร์ โพสต์คลิปกับเพื่อนๆคนสนิท พร้อมแคปชั่นว่า “31. Cheers to another chapter with all my favorite people!” ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งคำอวยพรกันรัวๆ

สาวมารียังได้เปิดภาพบรรยากาศปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆ พร้อมแคปชั่นไว้อีกว่า “รวมญาติประจำปีค่ะ” ซึ่งในภาพไม่ได้เห็นหนุ่ม พิชญ์ กาไชย หรือเห็นฝ่ายชายโพสต์อวยพรวันเกิดมารีผ่านโซเชียลแต่อย่างใด

โดยในภาพหนึ่งก็ยังเห็น ไฮโซโชแปง แฟนเก่าของสาวมารีมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของนางเอกสาวด้วย ถือมิตรภาพดีๆ แม้จะเลิกรากันไปแล้ว แต่บางคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ โดยแฟนๆก็ยังเข้ามาอวยพรวันเกิดสาวมารีกันอย่างต่อเนื่องกับโมเมนต์ที่มีเพื่อนๆรักกันอบอุ่น