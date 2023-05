“มาร์ค ต้วน” เสิร์ฟความสนุกสุดฟิน ในแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คูลซีฟ ขอบคุณแรงเชียร์จากอากาเซ่

กลับมาไทยรอบนี้ แฟนได้ฟินกันแบบจุใจ ไปความน่ารักของ “มาร์ค ต้วน” (MARK TUAN) หรือ “มาร์ค GOT7” ที่นอกจากจะมาก็มอบความสุขให้เหล่าอากาเซ่ได้กรี๊ดกันรัวๆ ในคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ที่ไทย 5 รอบไปแบบเต็มอิ่มแล้ว

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (18 พ.ค.) เจ้าตัวก็ได้มามอบความสนุกให้แฟนๆ ได้ฟินกันต่อ กับงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “EVEANDBOY x Mark Tuan Fan Meeting (Special Edition)” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของอีฟแอนด์บอย บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของไทย ที่จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยก่อนเริ่มงาน “มาร์ค” ได้เผยความรู้สึกกับสื่อมวลชน ในงานแถลงข่าวว่า “ดีใจที่ได้เจอทุกคน และรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมวันนี้มากๆ เพราะก่อนหน้านี้การเล่นคอนเสิร์ต เป็นการโชว์ความสามารถ แต่งานวันนี้จะมาในรูปแบบของเกม ต้องขอบคุณพลังสนับสนุนจากแฟนๆ มากๆ สำหรับคอนเสิร์ตของผมตลอด 5 วันที่ผ่านมา หลังจากนี้จะกลับไปสร้างผลงานใหม่ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ”

และเมื่องานแถลงข่าวจบลง ก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับงานแฟนมีตติ้ง “EVEANDBOY x Mark Tuan Fan Meeting (Special Edition)” ที่ทำให้เหล่าอากาเซ่และผู้ร่วมงาน ได้เปิดประสบการณ์ความสนุกส่งต่อความฟินแบบจัดเต็ม ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแรก ด้วย UNIVERSE OF FAN WITH MARK TUAN ที่มาร์คได้มาแชร์ความน่ารัก ผ่านการเล่นเกมบนเวทีให้แฟนๆ ได้กรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์ ตามมาด้วยกิจกรรม UNIVERSE OF MOMENT WITH MARK TUAN ช่วงเวลาที่แฟนๆ ได้มาบอกต่อความในใจถึงหนุ่มมาร์ค ผ่าน Message to My Universe ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้บอกความในใจกลับไป พร้อมหยอดคำหวานให้แฟนๆ ได้ฟินกันทั้งงาน

ปิดท้ายความฟินจนแทบละลาย กับความ SHINING ในกิจกรรมสร้างความประทับใจขั้นสุดท้าย กับกิจกรรม UNIVERSE OF MEMORY WITH MARK TUAN ที่ทำให้แฟนๆ ได้เก็บความทรงจำที่ดีๆ อย่างเต็มอิ่ม ที่ EVEANDBOY ตั้งใจมอบให้ทั้งลูกค้าคนสำคัญ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึง “มาร์ค ต้วน” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ EVEANDBOY นับเป็นงานแฟนมีตฯ ที่สาดความสุข และความสนุกจนชุ่มฉ่ำหัวใจกันถ้วนหน้า

งานนี้หนุ่ม “มาร์ค” ได้เผยว่า “เป็นเกียรติและดีใจมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับอีฟแอนด์บอย และประทับใจมาก เพราะหลังจากจบคอนเสิร์ตทั้ง 5 รอบแล้ว แฟนๆ อีฟแอนด์บอยก็ยังมาต้อนรับในงานนี้อีกอบอุ่นมากๆ และยังได้เห็นภาพตัวเองบนรถไฟฟ้า และได้คุยกับแบมแบมด้วยว่า เห็นภาพโฆษณาแคมเปญของตัวเองบนรถตุ๊กตุ๊ก และสำหรับเคล็ดลับความ SHINING ของผม ก็คือการนอนหลับให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ และไปยิม ออกกำลังกาย ส่วนการดูแลตัวเองเรื่องผิว ก็จะบำรุงผิวด้วยโลชั่น”