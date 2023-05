ดารารุ่นใหญ่เชียร์ลั่น คนดังโพสต์คลิป ทิม-แอฟ พ่อก็ลงเอง พรรคนี้มีพิรุธ

ส้มละลายยอม2พรรคนี้ ดารารุ่นใหญ่เชียร์ลั่น คนดังโพสต์คลิป ทิม – แอฟ หลังพ่อลงเอง แห่แซวพรรคนี้มีพิรุธ หลัง แอฟ โพสต์พรรคความแร้แพ้ความรัก ทิม พรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรัก

เขินเลยแม่แห่ฟิน คนบันเทิงเปิดคลิปร่วมเฟรม ทิม พิธา – แอฟ ทักษอร พร้อมลูกสาวทั้งสอง แม่หมูแฟนๆเชียร์กันลั่น หลังจาก เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก หรือ เต้ กันตนา โพสต์คลิป ทิม พิธา กับ น้องพิพิม ลูกสาว และ แอฟ ทักษอร กับ น้องปีใหม่ แห่เชียร์ลั่นทั้งคนบันเทิงเอง และชาวเน็ต

อาทิ หมู พิมพ์ผกา นักแสดงรุ่นใหญ่ ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจ พร้อมเชียร์ด้วยคำว่า “คู่จิ้น” ท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลก์ โดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นถึงกับถามว่าเขาเปิดตัวกันแล้วเหรอ

อ่านข่าว – แอฟ ทักษอร ลั่นกลัวอยู่พรรคเดียว โดนใจแม่มาก แฟนๆกรี๊ดส่องนายกฯมาไลก์

ขณะที่ส้มของพ่อไม่ต้องรอนาน เพราะงานนี้ ทิม พิธา โพสต์เองเลยลงภาพกับแอฟและลูกๆ พร้อมแคปชั่นว่า “Good to see you today! @aff_taksaorn” ท่ามกลางแฟนๆแห่กดไลก์กันกว่าครึ่งล้านแล้ว แถมคอมเมนต์กันสนั่นเกือบ 3 หมื่นคอมเมนต์ ทั้งคนบันเทิงและชาวส้มแห่เชียร์ บ้างก็บอก ยอมอกหัก แม่ไม่ต้องรอคิว บ้างก็บอกเชียร์นายกแล้ว เชียร์จัดตั้งรัฐบาลแล้ว ต้องมานั่งลุ้นสตรีหมายเลข1 อีก เป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆ จิ้นกันไม่ไหวเลยทีเดียว บอกรอสิ้นสุดทางเพื่อน

ก่อนหน้านี้ ทิม พิธา ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 กับนางเอกสาว แอฟ ทักษอร ก็ทำชาวเน็ตจิ้นหนัก หลังสาวแอฟแชร์ข้อความ “พรรคความแร้ (แพ้ความรัก)” ส่วนทิม ก็ถึงกับย้ายพรรคแล้ว ประกาศว่า “พรรคที่จะร้อม (พร้อมที่จะรัก) ทำเอาโดนแซวหนักอยู่ตอนนี้ว่า พรรคนี้มีพิรุธ