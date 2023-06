ทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดี กวาง ปลื้มใจลูกสาวเรียนจบ คว้าเกียรตินิยม เข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่น ตามพี่ชายไปติดๆ แห่ชมทั้งเก่งทั้งสวย

ลูกสาวจบไฮสคูลโล่งไปอีกขั้น อดีตนางเอกดัง กวาง กมลชนก เผยโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าร่วมยินดีกับ น้องเนย ลูกสาวคนเล็ก แคปชั่นยินดีกับลูกสาวว่า “Congratulations to Neuy my lovely daughter for high school graduation with honors. We are very proud of you . #ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก”

โดยยังเผยภาพร่วมเฟรมกับผู้จัดละครดัง แม่หนู สรวงสุดา ชลลัพพี พร้อมทั้งบอกด้วยว่า คุณย่าของเพื่อนน้องเนยคือแม่หนูที่เราเคารพรักนั่นเอง #RIS Graduation Ceremony Class of 2023 #ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก พร้อมทั้งพา น้องเนย ไปฉลอง พ่อแม่โล่งใจไปอีกสเต็ป

ทั้งนี้ กวาง โพสต์ภาพพร้อมเผยว่า “น้องเนยเรียนจบHigh Schoolจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี(RIS)เข้าพิธีรับDiploma และได้เกียรตินิยมไปเมื่อวานนี้ (3/6/2023)ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ และน้องเนยสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นได้สำเร็จ(ตามพี่เน็ตไปติดๆ)เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering(ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาRobotic and Artificial Intelligence Engineering (Robot and AI) และทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดี….นำความชื่นใจมาให้ครอบครัวเรายิ่งนัก

ขอขอบพระคุณญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในทุกๆโพสต์นะคะ และขอบคุณน้องบัว เสาวรส ตากล้องมือโปรที่ตั้งใจมาถ่ายภาพสวยๆให้น้องเนยเมื่อวานด้วยค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมอีกนะคะ#ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก”

โดยครอบครัวยังพา น้องเนย ไปถ่ายรูปกับคุณยาย ด้วย พร้อมทั้งบอกว่า พาหลานสาวไปถ่ายรูปชุดครุยกับคุณยายที่บ้าน #ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมาก