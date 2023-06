วีรกรรมเดือด ป๊อบ ปองกูล อดีตทำผิดพลาด แก้ไขดีใจยังเจอหน้ากันได้ เผยเหตุโดนลูกค้าคว้าไมค์ถึงกับถีบ อิงฟ้า อัพเดตอาการซึมเศร้าทุกวันนี้ยังต้องกินยาอยู่

รายการ “HELLO ENGFA อิงฟ้ามาหานะเธอ” EP. นี้ อิงฟ้ามาในลุกส์ CEO สาวกร้าวใจ และโคจรมาพบกับนักร้องอารมณ์ดี “ป๊อบ ปองกูล” อีกครั้ง ที่เรียกว่าเป็นจุดต้นกำเนิดของ อิงฟ้า ก็ว่าได้จากเวทีเดอะวอยซ์ งานนี้เรียกว่าตบมุกโบ๊ะบ๊ะฮากระจายกรี๊ดลั่นสตูลกันไปเลย

อิงฟ้า ถาม ป๊อบ ปองกูล ถึงช่วงหนึ่งที่มีดราม่าหนักมากทางด้านความรัก มีวิธีการรับมืออย่างไรที่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ ให้ทุกวันนี้อยู่ในเส้นทางที่สวยงามเหมือนเดิม ?

“อย่างแรกเลยเราต้องยอมรับกับมันว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาด เมื่อมันผิดพลาดแล้ว เรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เราเจอปัญหาไม่ค่อยสู้กับมันพอมาเจอครั้งนั้นเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว ต้องลงไปแก้ไขที่รากฐานของมันเลย ทุกอย่างหลังจากเรื่องเริ่มซาเราก็ลงไปทำการแก้ไขกับครอบครัวทั้งหมด กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไม่ทิ้งให้เขาเจ็บปวด ทุกวันนี้ความดีใจของเราคือเรายังสามารถเจอหน้ากันได้ เจอครอบครัวเขาได้ ยังสามารถพูดคุยกับเขาได้แบบที่เขาก็โอเคกับเราด้วย”

จากนั้นทั้งคู่ได้เล่าถึงบทเพลงกระแทกใจทั้งของ อิงฟ้า และ ป๊อบ ปองกูล ที่ไม่สามารถร้องให้จบได้ เพราะได้ยินเมื่อไหร่ น้ำตาไหลทำให้นึกถึงเรื่องในอดีตทุกครั้ง และ ป๊อบ ปองกูล ได้เผยถึงประสบการณ์เดือดบนเวทีเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว

“คือเจอลูกค้าในร้านขึ้นมาคว้าไมค์ไปร้อง ซึ่งวันนั้นเราไม่ไหวแล้วหงุดหงิดมาก ถีบเก้าอี้ลูกค้าแล้วก็เดินออก แล้วเราก็คิดในใจว่าโดนไล่ออกแล้วล่ะจากร้านนั้น แต่ยังโชคดีที่เจ้าของเขาบอกว่าฉันจะทำโทษเธอด้วยการที่ต่อไปนี้เธอสั่งอาหารร้านฉัน เธอไม่สามารถสั่งไข่ดาวเพิ่มได้แล้ว ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาส”

ช่วงท้ายของรายการ อิงฟ้าได้เล่าถึงช่วงที่ตนเองเป็นซึมเศร้าจนพี่เลี้ยงบอกว่า

“ยูเริ่มเหวี่ยงคนรอบข้างแล้วนะ เราเป็นไม่รู้ตัวจริงๆ หนึ่งเพราะเราทำงานเยอะ สองอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลา โดนกดมากๆ บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเอง สามคือพักผ่อนน้อย ไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้ชาร์จแบตให้ตัวเอง ซึ่งทุกวันนี้ก็คงยังต้องกินยาอยู่”

