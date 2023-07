ไอซ์ซึ-แพนเค้ก คว้านำ “ชาย-หญิง” หนังนอกกระแส “Blue Again” กวาด 5 รางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31

วันที่ 12 ก.ค.2566 ที่ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี สถานที่จัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565 เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เพื่อมอบให้แก่บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทย

ภายในงานมีบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เดินทางมาร่วมงาน อาทิ เปี๊ยก-อรัญญา นามวงศ์, นาท ภูวนัย, ไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, พลอย หอวัง, ปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม, บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ฯลฯ

สำหรับผลรางวัลมีดังต่อไปนี้ รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ ได้แก่ อรัญญา นามวงศ์ และ นาท ภูวนัย, ลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ปนายุ คุณวัลลี จาก Fast & Feel Love เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ, ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม ได้แก่ มานพ แจ้งสว่าง, ฐานิสสร ท้าวพยุง จาก Faces of Anne แอน, กำกับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง จาก เวลา Anatomy of Time

ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดแห่งปี ได้แก่ บุพเพสันนิวาส ๒, ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ หัวลำโพงริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์ จาก One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ, เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ “Nobody Knows” จาก One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ, ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ บูชา

ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับนักเรียน-นักศึกษา (รางวัลปัณณวิชญ์) ได้แก่ คะนึงถึงทุกครา (Us, Being and Time), ภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ แสงมัวบอด (Blinded by the Light), ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ The Border Town, บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฐาปณี หลูสุวรรณ จาก Blue Again, นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฐาปณี หลูสุวรรณ จาก Blue Again

ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับนักเรียน-นักศึกษา (รางวัลปัณณวิชญ์) (ปี 2564) ได้แก่ อนันตวัฏ (Crystallized Memory), ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป (ปี 2564) ได้แก่ Please… See Us, ภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม (ปี 2564) ได้แก่ เมืองฟ้าอมร (Bangkok 2564)

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล จาก Blue Again, นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ อสมาภรณ์ สมัครพันธ์ จาก Blue Again, ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่จักรวาล นิลธำรงค์ จาก เวลา Anatomy of Time

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จาก One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ, นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ แพนเค้ก- เขมนิจ จามิกรณ์ จาก Six Characters มายาพิศวง และ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Blue Again