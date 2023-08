แห่ยินดีเปิดภาพแรกครอบครัว น้องรินณา พร้อมพ่อแม่ ตูมตาม รอมา 9 เดือน อาหลี ภรรยาคลอดแล้ว เผยภาพพร้อมหน้าลูกสาวคนแรก

วันที่ 8 ส.ค.66 ตูมตาม ยุทธนา พร้อมทั้ง อาหลี อัฐริญญา ภรรยา เปิดโมเมนต์อบอุ่นต้อนรับ น้องรินณา ลูกสาวคนแรก พร้อมระบุแคปชั่นสุดเอ็นดูลูกน้อยด้วยว่า

“Welcome to the world Rinna is here รอมา9เดือนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง #เบ้บๆแฟมิลี่ ขอบคุณป้าหมอ ขอบคุณพี่ๆพยาบาลทุกคนเลยนะครับ ช่วยดูแลอย่างดีอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มจนป่านนี้ #bornatsamitivej #เรื่องท้องต้องสมิติเวช”

ท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากร่วมยินดี อาทิ โหน่ง ชะชะช่า , น้ำตาล ชลิตา , ซัน ประชากร , โม มนชนก , อู๊ด เป็นต่อ , เกลือ เป็นต่อ