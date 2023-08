มิสยูนิเวิร์ส เดือดรอบพรีลิมฯ ตัวเต็งแบ่งเค้กรางวัลพิเศษ ระทึก 6 นางงามเป็นลมคาเวที

วันที่ 18 ส.ค.66 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอล์งามวงศ์วาน กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 จัดการประกวดรอบพรีลิมมินารี โดยมี มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ร่วมเป็นคณะกรรมการในคืนนี้

เริ่มอุ่นเครื่องจากการให้ 53 สาวงาม Speech “Topic : How to encourage woman to use their voice?” ภายใน 45 วินาที ซึ่งทั้ง 53 สาวงามทั้งตัวเต็ง และเหล่าม้ามืด ได้โชว์ทัศนคติเฉียบคม กินกันไม่ลง ให้คณะกรรมการและแฟนๆ นางงามได้เฮกันทั้งฮอลล์ เป็นการเปิดเวทีอย่างร้อนแรง

จากนั้นเปิดโชว์สุดอลังการจาก “กระแต อาร์สยาม” จนเวทีลุกเป็นไฟเมื่อ 53 สาวงามเปิดตัวในชุดว่ายน้ำทูพีซ Kathy และผ้าคลุมลายจักรวาล ร่วมแสดงและเดินแบบโชว์ตัว เรียกเสียงกริ๊ดสนั่นฮอลล์

ต่อมาสาวกระแตได้เปิดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยเพลง Fire จาก Gavin DeGraw ส่งพลังให้ 53 สาวงามเดินโชว์ชุดรอบชุดราตรีอย่างสง่างามดุจนางพญา ทำเอาคณะกรรมการหนักใจไปตามๆ กัน เพราะผู้เข้าประกวดทุกคนทำได้ดีแบบไม่มีใครจมหาย จบโชว์อย่างสวยงาม โดยสาวกระแตได้ร่วมออกแบบโชว์ทั้งหมดด้วย

ปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลพิเศษ แอนโทเนีย โพซิ้ว จาก นครราชสีมา คว้ารางวัล CITY COMMERCE QUEEN , MISS DENTA WHITE BY AUTORA, MISS RISING EMPOWERMENT, QUEEN OF THAI TEXTILE, ON STAGE BEAUTY AWARD ทั้งหมด 5 รางวัล

เจสซี่ กิระนา จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัล MISS RELIEF BY SIANGPURE , MISS YOU ARE GLAM , MISS MORE POWERFUL , BRAND AMBASSADOR ช้อปได้ทุกถิ่น ทั้งหมด 4 รางวัล และ วีนา-ปวีนา สิงห์ทักวาล จากจังหวัดภูเก็ต คว้ารางวัล MISS COMMERCE OF THE UNIVERSE ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยการเปิดตัวมงกุฎ “Light Of Glory” แสงแห่งความงามและพลังสร้างสรรค์เชิงบวก จาก Mouawad โดย แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างช่วงการประกาศรางวัล ได้มีผู้เข้าประกวด 6 คน หนึ่งในนั้นคือ เจสซี่ กิระนา ตัวเต็งของรายการนี้ เป็นลมบนเวทีจนทีมงานต้องรีบอุ้มเข้าหลังเวทีเพื่อปฐมพยาบาลทันที

ทั้งนี้ อีก 2 รอบการประกวดที่เหลือ ในรอบ National Costume สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Youtube TPNG เวลา 20.30 น. วันที่ 19 ส.ค. ในส่วนรอบ ตัดสินสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36 และ Youtube TPNG เวลา 20.30 น. วันที่ 20 ส.ค.