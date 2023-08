แห่ยินดีลั่นต้อนรับสมาชิกใหม่ อดีตนางเอกคุณแม่ลูกสองป้ายแดง น้ำฝน กุลณัฐ เผยภาพแรกลูกชาย พร้อมหน้าครอบครัว เอ็นดูพี่สาวอุ้มน้อง ส่อแววหล่อสาย ฝ.

น้ำฝน กุลณัฐ อดีตนางเอกดัง เผยภาพลูกชายครั้งแรกในวันนี้ (30 ส.ค.66) ทายาทคนที่สอง พร้อมหน้าพ่อแม่ และพี่ทาเรียกับโมเมนต์อุ้มน้องชายด้วย พร้อมแคปชั่นต้อนรับลูกน้อยสุดรักว่า “Welcome to the family Jacob Winter We love you” ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่

ก่อนจะโพสต์อีกภาพลูกชายแบบชัดๆ พร้อมแคปชั่น “Jacob Winter” ส่อแววหล่อสาย ฝ จนพี่ป้าน้าอาคนบันเทิงใจละลาย แห่คอมเมนต์ชมความน่าเอ็นดู อาทิ So cuteeeee , ออกมาก็หล่อเลย , หล่อฝุดๆ , หล่อมาเลยยยย , หล่อออมว๊ากกกก , รูปหล่อ เป็นต้น