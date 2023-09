คิมบอม เขิน! ถูกยกเป็น “รักแรก” ของสาวไทย ตั้งตารอสร้างความทรงจำสุดพิเศษ ลั่นแฟนมีตติ้งไม่ผิดหวังแน่นอน

วันที่ 15 ก.ย.66 ที่ ห้อง THE PLAYHOUSE โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ คิมบอม เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว 2023 KIM BUM ASIA FAN MEETING IN BANGKOK [Between U and Me] ซึ่งสร้างสรรค์โดย BEX ร่วมกับ KINGKONG by STARSHIP และ HS E&C โดยมี ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ รับหน้าที่พิธีกร

ทั้งนี้ คิมบอม ปรากฏตัวพร้อมแจกรอยยิ้มสดใสและกล่าวทักทายสื่อมวลชน “สวัสดีครับ นักแสดงเกาหลีคิมบอม ยินดีที่ได้เจอทุกคนครับ”

จากนั้นได้กล่าวความรู้สึกที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งว่า “ผมไม่ได้มาเมืองไทยนานมากๆ เพิ่งมาถึงเมื่อวานที่สนามบินก็มีคนมารอต้อนรับอย่างเยอะมากๆ เลย ตอนนี้ก็เลยแฮปปี้มีความสุขมาก รวมไปถึงพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆ และตั้งตารอแล้ว เอาจริงๆ ผมคิดถึงแฟนๆ ที่เมืองไทยมากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ของโควิดทำให้ไม่ได้เจอกันแฟนๆ มานานมากเลย ตอนนี้ก็เลยตั้งตารอที่จะเจอแฟนชาวไทยในวันพรุ่งนี้มากๆ ครับ”

นอกจากมาทำงานแล้ว มีแพลนอยากไปเที่ยวที่ไหนในไทยไหม? “ปกติแล้วเวลามาที่เมืองไทยก็จะมาทำงานเลย ได้ไปแต่ที่กรุงเทพอย่างเดียว ผมเองก็อยากไปเมืองอื่นๆ บ้าง มีที่ไหนแนะนำไหมครับ ผมเป็นคนชอบทะเล (ภูเก็ต?) โอ้! อยากไปภูเก็ตครับ”

แล้วอาหารไทยล่ะ อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม? “ตั้งแต่เมื่อวานพอมาถึงที่เมืองไทยก็ได้ไปร้านอาหารไทยเลย เพราะว่าปกติผมเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้ว คิดว่าตลอดระยะเวลาตารางงานรอบนี้น่าจะได้กินอาหารไทยทุกมื้อ เมนูเมื่อวานที่ได้ทานไปก็จะเป็นต้มยำกุ้งกับผัดไทย อร่อยมากครับ จริงๆ ที่เกาหลีก็มีร้านอาหารไทยเหมือนกันแต่ว่ารสชาติสู้ที่เมืองไทยไม่ได้เลย”

ตั้งแต่เข้าวงการมาชอบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุด? “คิดว่าละครที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็น Boys Over Flowers(F4) เพราะว่าเป็นละครที่ทำให้ได้มาเจอกันแฟนๆ ชาวไทยเป็นครั้งแรก แล้วก็ทำให้ได้เจอกับแฟนๆ ทั่วโลกด้วย ส่วนว่าซีรีส์เรื่องไหนที่ทำให้คนไทยตกหลุมรักผมนั้น อันนี้ผมสามารถตอบได้ด้วยตัวเองเหรอครับ จะดีเหรอครับ(หัวเราะ)”

รู้สึกยังไงที่แฟนคนไทยหลายๆ คน ยกให้คิมบอมเป็น “รักแรก” ของพวกเขา? “(ยิ้มเขินและตอบเป็นภาษาไทย) “ขอบคุณครับ” ก่อนกล่าวเพิ่มว่า “ผมก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข สนุกสนาน และจะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจทุกคนไปนานๆ เลย”

รู้สึกยังไงบ้างที่ได้จัดแฟนมีตที่ประเทศไทยอีกครั้ง? “ผมก็ตั้งตารอมากๆ เลย พรุ่งนี้ในงานแฟนมีตติ้งก็จะมีหลายๆ อย่างที่สามารถเห็นได้ที่แฟนมีตติ้งอย่างเดียวเลย ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังผมร้องมาก่อนแน่นอน หรือว่าเกมต่างๆ ที่ทุกคนจะมาสนุกกับผมได้ หวังว่าทุกคนจะมาสนุกด้วยกันนะครับ”

ทำไมคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้ต้องเป็นคำว่า [Between U and Me]? “จริงๆ แล้วในช่วงโควิดผมต้องห่างจากแฟนๆ มากๆ แต่ว่าแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ไหนก็ตามส่งกำลังใจมาให้ผมอยู่เสมอ ทำให้ผมมีพลังในการทำงานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าขอบคุณ และนี่มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผมครับ”

“ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณที่พี่ๆ สื่อมวลชนที่มาวันนี้ ตอนแรกผมเป็นกังวลว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็เลยเป็นห่วง แล้วก็ฝากถึงแฟนๆ ที่จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มาสนุกด้วยกันนะครับ” คิมบอม กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับงาน “2023 KIM BUM ASIA FAN MEETING IN BANGKOK [Between U and ME]” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 18:00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ บัตรราคา 5,900 / 5,500 / 5,000 / 4,000 และ 3,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เคาน์เตอร์