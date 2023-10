ส่งคุณพ่อครั้งสุดท้ายเย็นนี้ สงกรานต์ โพสต์ภาพครอบครัวให้กำลังใจอดีตภรรยา ปู่ไพวงษ์ ลงรูปอดีตสะใภ้-หลานรัก ทำน้ำตาไหล แอฟ กราบลาพ่อครั้งสุดท้าย

วันที่ 7 ต.ค.66 ในวันพิธีฌาปนกิจ คุณพ่ออนุสสอนน์ คุณพ่อของ แอฟ ทักษอร โพสต์ภาพกราบคุณพ่อที่หน้ารูปคุณพ่อ พร้อมแคปชั่นสุดเศร้ากราบลา

ด้าน ปู่ไพวงษ์ เตชะณรงค์ ก็โพสต์ภาพอดีตลูกสะใภ้ และ น้องปีใหม่ หลานสาว พร้อมแคปชั่นว่า “like mother like daughter and still have me … (ปู่) #peamaitae”

ด้านแฟนคลับ คอมเมนต์น้ำตาไหล อาทิ คุณปู่ทำหนูน้ำตาไหลเลย ในวันที่คุณแอฟพี่ปีเสียคุณตา แต่ยังมีคุณปู่อยู่เคียงข้างเสมอ..ครอบครัวเตชะณรงค์น่ารักมากๆค่ะ , คุณปู่น่ารักมากค่ะ โพสต์นี้ทำน้ำตาไหลเลยค่ะ เป็นต้น

ขณะที่ สงกรานต์ อดีตสามีก็ได้ลงภาพครอบครัวในไอจีสตอรี่ ขณะไปให้กำลังใจอดีตภรรยา กับ น้องปีใหม่ อย่างอบอุ่นทั้งครอบครัวด้วย